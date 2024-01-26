CHP'de Kritik Gece: İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları Belli Oldu
CHP'de Kritik Gece: İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları Belli Oldu
Mart ayında gerçekleşecek 2024 Yerel Seçimleri, Türkiye siyasetinin baş gündemlerinden biri olmaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) aday belirleme toplantıları sürerken CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul ilçe adaylarını açıkladı.
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CHP, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçim öncesi aday belirleme sürecini hızlandırdı. Adayların kesinleşmesi için CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplandı.
MYK'nın ardından toplanan Parti Meclisi’nde (PM) belediye başkan adaylarını belirleme sürecinin büyük ölçüde tamamlanması bekleniyor.
PM toplantısı sürerken İstanbul ilçelerinde aday gösterilen isimler açıklandı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik şu isimleri duyurdu:
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