Ortalık Karıştı: 25 Eyalet Devlete Başkaldırdı
Ortalık Karıştı: 25 Eyalet Devlete Başkaldırdı
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ABD'nin Teksas eyaletinin Cumhuriyetçi valisi Greg Abbott ile hükümet arasında göçmenler konusundaki gerilim tırmandı.
ABD'de 25 eyaletin Teksas ile birleşerek devlete başkaldıran bildiri yayımladığı bilgisi paylaşıldı. CNN Türk Vaşington temsilcisi Yunus Paksoy, ABD'de Teksas Eyaleti'nin federal sınırlarını kontrol altına almak için dikenli tellerle çevirmesine izin veren Anayasa Mahkemesi kararından sonra, 25 eyaletin Teksas'a destek vermek için birleştiğini aktardı.
Anayasa Mahkemesi'nin Pazartesi günü aldığı karar, Cumhuriyetçi Teksas Valisi Gregg Abbott tarafından Meksika sınırına dikenli teller kurma veya taşıma yetkisi verdi. Bu dikenli teller, ABD’nin güney sınırından akın akın gelen mültecileri durdurmak için kurulmuştu.
İşte o paylaşım:
Bildiri sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, ''Anayasal olarak eyaletlerin (devletlerin) bağımsızlığını ilan etme yetkisi yok. Bunu 1 kere denediler, İç Savaş çıktı (1861-1865) Teksasla ilgili şöyle 1 argüman var. "Biz birliğe girerken, bağımsızlık ilan etme hakkımızı koruduk. Ondan istersek tekrar bağımsız olabiliriz" diye yazdı.
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İşte o paylaşım:
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