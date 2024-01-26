Kanada'dan Türkiye Kararı: Silah Ambargosu Kaldırıldı
Kanada'dan Türkiye Kararı: Silah Ambargosu Kaldırıldı
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Kanada, Türkiye'ye 2020 yılında silah ambargosu uygulamaya başladı.
Ankara ve Ottava, insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldıkları yerler konusunda daha fazla şeffaflık sağlanması karşılığında Kanada'dan Türkiye'ye İHA parçaları ihracatını yeniden başlatma konusunda anlaşmaya vardı. Söz konusu anlaşma, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylama sürecini tamamlamasının ardından yürürlüğe girecek.
İsminin açıklanmasını istemeyen iki kaynak Reuters'a yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili nihai belgeleri bugün ABD'ye göndermesinin beklendiğini ve bunun Kanada'nın ihracat kısıtlamalarını derhal kaldırmasının önünü açacağını söyledi.
Konuya yakın bir kaynak, aylar süren görüşmelerin ardından ocak ayı başlarında anlaşmaya varıldığını söyledi. Konuya yakın ikinci kaynak, tarafların söz konusu planın İsveç'in NATO onayı tamamlandıktan sonra yürürlüğe gireceği konusunda anlaştığını belirtti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı sorulara yanıt vermedi.
Kanada, Türkiye'de üretilen İHA'ların Ermenistan'la Dağlık Karabağ'da savaşan Azeri güçleri tarafından kullanıldığını belirterek, İHA'larda kullanılan bazı parçaların ihracatını 2020'de askıya almıştı.
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