Kanada'dan Türkiye Kararı: Silah Ambargosu Kaldırıldı

Kanada Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Charlotte MacLeod ise Reuters'e yaptığı açıklamada, ihracat kontrollerinin halen yürürlükte olduğunu ancak Ottava'nın NATO müttefiki statüsü göz önüne alındığında Türkiye ile sorunu çözmeyi hedeflediğini söyledi.