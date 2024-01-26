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'İnci Taneleri' Yayınlandı, Pavyonlara Yüzde 100 Zam Geldi!

'İnci Taneleri' Yayınlandı, Pavyonlara Yüzde 100 Zam Geldi!

Zam Kanal D
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.01.2024 - 20:14

Kanal D'nin iddialı dizisi İnci Taneleri izleyicilerin beğenisine sunulması sonrası sosyal medyada gündem oldu. Dizi ile birlikte pavyonlara yönelik ilgi daha da artarken, pavyonlara zam geldi.

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Tüm Türkiye'nin konuştuğu İnci Taneleri dizisi sosyal medyada paylaşım rekorları kırmaya devam ediyor. Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de başrolünde oynadığı ‘İnci Taneleri’ dizisinin ilk bölümü dün gece yayınlandı.

Tüm Türkiye'nin konuştuğu İnci Taneleri dizisi sosyal medyada paylaşım rekorları kırmaya devam ediyor. Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de başrolünde oynadığı ‘İnci Taneleri’ dizisinin ilk bölümü dün gece yayınlandı.

Tele1'in haberine göre diziden sonra pavyon ücretlerine zam geldi.

Oyuncu Hazar Ergüçlü ile ünlenen ‘pavyon dansı’ sonrası fiyatlara "Dilber" zammı geldiği belirtildi. Başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere "Dilber" karakteri ile popüler olan pavyonlarda fiyatlar ikiye katlandı.

Oyuncu Hazar Ergüçlü ile ünlenen ‘pavyon dansı’ sonrası fiyatlara "Dilber" zammı geldiği belirtildi. Başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere "Dilber" karakteri ile popüler olan pavyonlarda fiyatlar ikiye katlandı.

Birçok işletme fiyatlarına yüzde 100 zam yaptı. Geçtiğimiz aylarda İzmir’de bulunan Broadway adlı pavyonda, müşteriye gelen 284 bin TL’lik hesap dikkat çekmişti.

Birçok işletme fiyatlarına yüzde 100 zam yaptı. Geçtiğimiz aylarda İzmir’de bulunan Broadway adlı pavyonda, müşteriye gelen 284 bin TL’lik hesap dikkat çekmişti.

Birçok kullanıcı o hesabı hatırlayıp, "Şimdi 1 milyon olmuştur" yorumunu yaptı.

Birçok kullanıcı o hesabı hatırlayıp, "Şimdi 1 milyon olmuştur" yorumunu yaptı.
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mamamia

Şu dizinin de dansın da bokunu çıkardınız. Hiç bilmeyen biri şu hakkında yazılıp çizilenleri görse pavyonu çok güzel bişey zannedecek, daha düne kadar bok at... Devamını Gör

grandport

tespitin çok yerinde mama.. ben de pavyonu sevmiyorum . ama enteresan şekilde dans olayı hoşuma gidiyo.. nasıl olacak bu iş.. 😅

Arwen

Ne kadar buldumcuk olduk yarabbim. Özene özene buna mı özenmişler?

The_Green berets

Pavyon sahipleri keriz avını erken başlatmışlar