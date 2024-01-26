'İnci Taneleri' Yayınlandı, Pavyonlara Yüzde 100 Zam Geldi!
'İnci Taneleri' Yayınlandı, Pavyonlara Yüzde 100 Zam Geldi!
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Tüm Türkiye'nin konuştuğu İnci Taneleri dizisi sosyal medyada paylaşım rekorları kırmaya devam ediyor. Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de başrolünde oynadığı ‘İnci Taneleri’ dizisinin ilk bölümü dün gece yayınlandı.
Oyuncu Hazar Ergüçlü ile ünlenen ‘pavyon dansı’ sonrası fiyatlara "Dilber" zammı geldiği belirtildi. Başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere "Dilber" karakteri ile popüler olan pavyonlarda fiyatlar ikiye katlandı.
Birçok işletme fiyatlarına yüzde 100 zam yaptı. Geçtiğimiz aylarda İzmir’de bulunan Broadway adlı pavyonda, müşteriye gelen 284 bin TL’lik hesap dikkat çekmişti.
Birçok kullanıcı o hesabı hatırlayıp, "Şimdi 1 milyon olmuştur" yorumunu yaptı.
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Şu dizinin de dansın da bokunu çıkardınız. Hiç bilmeyen biri şu hakkında yazılıp çizilenleri görse pavyonu çok güzel bişey zannedecek, daha düne kadar bok at... Devamını Gör
tespitin çok yerinde mama.. ben de pavyonu sevmiyorum . ama enteresan şekilde dans olayı hoşuma gidiyo.. nasıl olacak bu iş.. 😅
Ne kadar buldumcuk olduk yarabbim. Özene özene buna mı özenmişler?
Pavyon sahipleri keriz avını erken başlatmışlar