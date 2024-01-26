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İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü, Diziye Gelen Tepkilere İlk Kez Yanıt Verdi

İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü, Diziye Gelen Tepkilere İlk Kez Yanıt Verdi

Yılmaz Erdoğan yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 19:37

Kanal D'nin iddialı dizisi İnci Taneleri sonunda izleyicilerin beğenisine sunuldu. Yayına başlamadan haftalar öncesinden fenomen haline gelen dizide Dilber karakteri göze çarparken, Hazar Ergüçlü Dilber'e gelen tepkilere ilk kez yanıt verdi.

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Kanal D'nin haftalardır gündemden düşmeyen dizisi İnci Taneleri sonunda izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Kanal D'nin haftalardır gündemden düşmeyen dizisi İnci Taneleri sonunda izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Dizinin başrollerinden Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber'in pavyon dansıyla uzun süredir merakla beklenen dizi yayınlanırken dizi ekibi bunu galada kutladı.

Dizinin başrollerinden Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber'in pavyon dansıyla uzun süredir merakla beklenen dizi yayınlanırken dizi ekibi bunu galada kutladı.

İnci Taneleri galasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hazar Ergüçlü, sosyal medyada akım haline gelen Dilber karakteri hakkında ilk kez konuştu.

İnci Taneleri galasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hazar Ergüçlü, sosyal medyada akım haline gelen Dilber karakteri hakkında ilk kez konuştu.

"Vallahi ben de beklemiyordum açıkçası. Mutlu oldum, çok sevindik hep birlikte. Ne diyeceğimi bilemiyorum, hep beraber seyredeceğiz. Umarım bölüm de aynı reaksiyonları getirecek."

"Vallahi ben de beklemiyordum açıkçası. Mutlu oldum, çok sevindik hep birlikte. Ne diyeceğimi bilemiyorum, hep beraber seyredeceğiz. Umarım bölüm de aynı reaksiyonları getirecek."

Basın mensuplarının "Dilber sosyal medyada fenomen oldu ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Ergüçlü'nün partneri Yılmaz Erdoğan yanıt verdi.

Basın mensuplarının "Dilber sosyal medyada fenomen oldu ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Ergüçlü'nün partneri Yılmaz Erdoğan yanıt verdi.
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Erdoğan, "Bence en şaşırtıcı olan herkes Dilber'e ev bakmaya başladı." dedi.

Erdoğan, "Bence en şaşırtıcı olan herkes Dilber'e ev bakmaya başladı." dedi.

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Denemme

Dizi oyuncusu pavyon dansi yapti ülkede 3 gündür haber yapiyorsunuz onedio editörleri..sizdeki varosluk kimsede yok..biraz kendinizi gelistirin bunu 3 gündür... Devamını Gör

Şeyh Pir .Shakespeare.

3 gün değil 1 haftayı geçti. Her gün gündem oluyor.

ömer

Yılmaz abi ne uğraşıyorsun diyalog hikaye kurgu senaryo kendini yoruyorsun koy dans eden kadın izlesin bizim millete ağır geldi anlaşılan 20 saniyelik sahnen... Devamını Gör

KumdanKum

Normalde dizi izlemeyi sevmem pavyon taneli iceriklerinizden dolayı bu diziye ayri bir antipatim oluştu... kızılcığı goncası yetmiyordu incisi geldi... iyi k... Devamını Gör