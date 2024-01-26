İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü, Diziye Gelen Tepkilere İlk Kez Yanıt Verdi
İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü, Diziye Gelen Tepkilere İlk Kez Yanıt Verdi
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Kanal D'nin haftalardır gündemden düşmeyen dizisi İnci Taneleri sonunda izleyicilerin beğenisine sunuldu.
Dizinin başrollerinden Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber'in pavyon dansıyla uzun süredir merakla beklenen dizi yayınlanırken dizi ekibi bunu galada kutladı.
İnci Taneleri galasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hazar Ergüçlü, sosyal medyada akım haline gelen Dilber karakteri hakkında ilk kez konuştu.
"Vallahi ben de beklemiyordum açıkçası. Mutlu oldum, çok sevindik hep birlikte. Ne diyeceğimi bilemiyorum, hep beraber seyredeceğiz. Umarım bölüm de aynı reaksiyonları getirecek."
Basın mensuplarının "Dilber sosyal medyada fenomen oldu ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Ergüçlü'nün partneri Yılmaz Erdoğan yanıt verdi.
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Erdoğan, "Bence en şaşırtıcı olan herkes Dilber'e ev bakmaya başladı." dedi.
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Dizi oyuncusu pavyon dansi yapti ülkede 3 gündür haber yapiyorsunuz onedio editörleri..sizdeki varosluk kimsede yok..biraz kendinizi gelistirin bunu 3 gündür... Devamını Gör
3 gün değil 1 haftayı geçti. Her gün gündem oluyor.
Yılmaz abi ne uğraşıyorsun diyalog hikaye kurgu senaryo kendini yoruyorsun koy dans eden kadın izlesin bizim millete ağır geldi anlaşılan 20 saniyelik sahnen... Devamını Gör
Normalde dizi izlemeyi sevmem pavyon taneli iceriklerinizden dolayı bu diziye ayri bir antipatim oluştu... kızılcığı goncası yetmiyordu incisi geldi... iyi k... Devamını Gör