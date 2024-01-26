Pavyon Aleminde Yaşananları Pavyonda Çalışan Gerçek İnsanların Ağzından Dinledik

Dilber'in dansı sebebiyle haftalardır pavyon konuşuyoruz, galiba konuşmaya da devam edeceğiz. Aslına bakarsanız pavyonlar hep vardı, diziyle birlikte çıkmış değil. Ancak çoğu insanın hayatına göre uzak bir dünya olduğu için de içerde neler olup bittiği merak ediliyor. Biz de içerde olanları, içerdeki gerçek kişilerden öğrenelim diye pavyona gittik. Bakın ortaya nasıl bir video çıktı?