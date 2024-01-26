Pavyon Aleminde Yaşananları Pavyonda Çalışan Gerçek İnsanların Ağzından Dinledik
Pavyon Aleminde Yaşananları Pavyonda Çalışan Gerçek İnsanların Ağzından Dinledik
Dilber'in dansı sebebiyle haftalardır pavyon konuşuyoruz, galiba konuşmaya da devam edeceğiz. Aslına bakarsanız pavyonlar hep vardı, diziyle birlikte çıkmış değil. Ancak çoğu insanın hayatına göre uzak bir dünya olduğu için de içerde neler olup bittiği merak ediliyor. Biz de içerde olanları, içerdeki gerçek kişilerden öğrenelim diye pavyona gittik. Bakın ortaya nasıl bir video çıktı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
İnci Taneleri dizisiyle patlayan pavyon kavramı bir anda yeniden gündemimize oturdu. Aslında pavyonların varlığı yeni değil ama Hazar Ergüçlü'nün Dilber rolüyle yaptığı dans o kadar konuşuldu ki, kendimizi bir anda pavyonun kırmızı-mor ışıkları içinde bulduk.
Biz de bu pavyon meselesini, gerçek kişilerle konuşalım istedik. Ankara'da kaşık havasının oynandığı en meşhur pavyon olan Yalıkent Eğlence Merkezi'ne gittik ve birinci ağızdan olan biteni öğrenmek için sorular sorduk.
Açıkçası ben hayatımda pavyona gitmiş değilim o yüzden ister istemez bir tedirgin oldum. Ekiptekilere sordum, onların da böyle bir deneyimi olmamış. Halbuki "Ankaralıyız" diyene "Aaa kesin pavyona gitmişsinizdir" diyen çok olur. Gerçekten gitmemiştik!
Fakat sağolsunlar, çekim ve röportajla ilgili derdimizi anlatınca bize oldukça yardımcı oldular. Ben ikram olarak gelen ananaslı meyve tabağını görünce biraz kendimden geçmişim ama olsun, sonradan toparladım.
Öncelikle birazdan göreceğiniz gibi içerisi neonlu, ledli çok renkli bir dünya, tabi bu ilk intiba. Sonuçta biz oraya röportaja gittiğimiz için yaşanılanları tamamen bilmemiz mümkün değil. Zaten bunun için de gerçek kişileri bulup olanı biteni öğrenmek istedik. (Bu selfie'yi yapmazsam olmazdı, kusura bakmayın)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Birazdan izleyeceğiniz videoda kimlerle konuştuk, önce kısaca ondan bahsedelim. Ankara pavyonlarında uzun zamandır müzisyenlik yapan Emrah Kale'den sahne ile ilgili bilgiler aldık.
Emrah Kale ile çalışan Ahmet Avlasız da bize pavyon hayatıyla ilgili çok şey anlattı.
Kendi tabiriyle 5 yıldır "alemde" olan Burcu da bize pavyon dansı ile bu hayata dair bilmediklerimizi anlattı.
Sonuç itibariyle pavyonlar tamamen kişinin eğlence anlayışına göre tercih edip etmeyeceği eğlence mekanları. Konuyla ilgili tartışılacak elbette pek çok şey var ancak bu tartışmalar, pavyon gerçeğinin olduğunu yok saymamız anlamına gelmez. Gitmek isteyen gider, gitmek istemeyen gitmez. Dilber sadece bu dizi çıkınca varolmuş bir karakter değil, gerçeğin ta kendisi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Pavyon Alemi videomuzu buradan seyredebilirsiniz 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda