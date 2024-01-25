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İnci Taneleri Dizisindeki Dilber'in Dansını Gerçek Pavyon Dansçısı Bakın Nasıl Yorumladı?

İnci Taneleri Dizisindeki Dilber'in Dansını Gerçek Pavyon Dansçısı Bakın Nasıl Yorumladı?

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
25.01.2024 - 21:58

Fargmanlarıyla bile olay yaratan İnci Taneleri dizisinin ilk bölümü bugün nihayet yayınlandı. Herkesi etkisi altına alan Dilber'in dansını, gerçek pavyon dansçısına yorumlattık. Bakın neler dedi?

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Başrollerinde Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün yer aldığı, merakla beklenen dizi İnci Taneleri bugün yayına girdi.

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün yer aldığı, merakla beklenen dizi İnci Taneleri bugün yayına girdi.

Dizi daha başlamadan Dilber'in (Hazar Ergüçlü) pavyon dansı sosyal medyayı neredeyse ele geçirdi.

Dizi daha başlamadan Dilber'in (Hazar Ergüçlü) pavyon dansı sosyal medyayı neredeyse ele geçirdi.

Biz de bu Dilber'in dansını gerçek pavyon dansçısı Burcu'ya sorduk ve bakın nasıl yorumlarla karşılaştık?

Biz de bu Dilber'in dansını gerçek pavyon dansçısı Burcu'ya sorduk ve bakın nasıl yorumlarla karşılaştık?

Burcu'nun Dilber performansını yorumladığı video burada 👇

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