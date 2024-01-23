Pavyonda Neler Döndüğünü İçerden Öğrenmek İçin Pavyon Dizisinin Yapımcısı Enver Arcak'la Konuştuk
Pavyonda Neler Döndüğünü İçerden Öğrenmek İçin Pavyon Dizisinin Yapımcısı Enver Arcak'la Konuştuk
Bir pavyon rüzgarıdır aldı başını gidiyor. Dilber'in dansı sayesinde yeniden alevlenen pavyon kültürünü en iyi anlatan yapım Pavyon belgeseliydi hatırlarsanız. Biz de içerden bilgi alalım dedik ve Pavyon'un yapımcısı Enver Arcak'ı bulup merak ettiklerimizi sorduk.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Uzun zamandır çoğumuzun aklında tek bir soru var: Dilber'in evi barkı yok mu? Cevabı bilmiyoruz ama galiba çok yakında öğreneceğiz çünkü İnci Taneleri kısa bir süre sonra ekranlardaki yerini alacak. Dizi henüz yayınlanmadan, sadece fragmanlarıyla inanılmaz bir etki yarattı. Böylece bir zamanlar çok konuştuğumuz pavyonlar yeniden gündeme gelmeye başladı.
Ben de hemen Pavyon dizisinin yapımcısı Enver Arcak'ı buldum ve içeriyle ilgili alabileceğim en net bilgileri almaya çalıştım. Yıllar önce çekilen bu belgesel nasıl olduysa popülerliğini hiç kaybetmedi. Enver de dizi sebebiyle işin içinde bu kadar olunca ondan daha objektif bir göz olmayacağına karar verdim ve bakın neler sordum?
Pavyon belgeselininin yapımcısı olarak sence pavyonda merak edilecek bu kadar ne var?
Pavyon dansı İnci Taneleri dizisiyle yeniden gündem oldu biliyorsun ama pavyonda sadece kadınlar dans etmiyor bildiğim kadarıyla. Pavyonda dans eden erkekler de var değil mi?
Ben de arkadaşlarımdan hep duyuyorum, kadınlar daha çok merak ediyorlar pavyonları. Erkekler zaten gidebildiği için mi bu merak?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Çalışan kadınlarla ilgili ne gözlemledin? Şaşırtıcı profiller denk geldi mi hiç?
Pavyona giden dayıların tarla satma efsanesine ne diyorsun peki? Doğru mu bu hikayeler?
Pavyon kültürü hep Ankara ile özdeşleşmiş gibi düşünülüyor ama öyle mi gerçekten? İstanbul’da mesela raconlar aynı mı?
Ankara’da pavyonlar Ulus - Maltepe - Cebeci olarak üçe ayrılır diyorlar. Ne fark var bunların arasında?
Pavyon dizisinin en unutulmayan repliklerinden biri de Köpekçi Sinem’in “Gerizekalı, asıl sen nasıl buraya düştün?” lafıydı. Hakkaten kimin için düşülecek yer bu pavyon?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Pavyon belgeseli çekileli ne kadar oldu?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda