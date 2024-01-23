Pavyonda Neler Döndüğünü İçerden Öğrenmek İçin Pavyon Dizisinin Yapımcısı Enver Arcak'la Konuştuk

Ankara özelinde bahsedecek olursak sadece kadınlar değil, erkekler de dans ediyor tabii. Sahnede kadınlarla dans etmek için bir ücret ödeniyor, bunun bir bedeli var. Herkesin bir sırası var, o sırayla oynanıyor. Erkeklerin dansında da tarzlar var. Mesela Ankara’da “Şentepe usulü” denilen bir dans var, daha hızlı bir dans. Deli Bayram var mesela bu tarz dans eden bizim belgeselde. Hem garson olup hem dans eden var.

Onlar sahneyi alevlendirmek için mi çıkıyorlar?

E tabii aynen öyle. Dans olayı şöyle bir şey. Sonuçta bu görüntü alemi. Mustafa Dağdelen’in tabiridir bu Elhamra Gazinosu’nun eski sahibi. Bu görüntü aleminde sahnede görünür olmak da vardır. Görünür olurken bir kadınla da dans edebilirsin, yedi kadınla da dans edebilirsin. O da bir şov. Ordaki dans eden kadın sayısı arttıkça şov büyür. Dört kişiyle oynamak başka, sekiz kişiyle oynamak başka. Bir de kadınlar arasında 'ben daha iyi oynuyorum' gibi bir rekabet de var. Oynarken bunu gözlemleyebiliyorsunuz.