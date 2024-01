Pavyonda Neler Döndüğünü İçerden Öğrenmek İçin Pavyon Dizisinin Yapımcısı Enver Arcak'la Konuştuk

Ben İstanbul pavyonlarını çok bilmem. İstanbul her şeyde olduğu gibi dipsiz kuyu. Benim uzmanlık alanım Ankara ama pavyon Ankara’ya has bir şey değil. Adana pavyonu var, İzmir pavyonu var, Anadolu’daki küçük yerlerde müzikholler var. Buralardaki raconlar ya da ritüeller değişebiliyor. Mustafa Dağdelen (Ankaralı pavyon sahibi) anlatıyor mesela. Van’da pavyona gitmişler, garsona kons fiyatını sormuşlar. Ardından hepsine içki gönderip masaya davet etmiş. Garsondan “Abi bizde kadınlar masaya gelmez” cevabını almışlar. Böyle değişik tarzlar var mesela. Ankara’ya gelince kültürle çok ilintili. Köy odaları eğlencesi vardı mesela. Düğün bittikten sonra erkekler ayrı bir yerde toplanıyor, eğlenceye devam ediyorlar. Dışardan getirdikleri bir kadın orada oynuyor, müzisyenler de var içerde. Dolayısıyla müzikle çok ilintili. O Ankara müziği dediğimiz şey aslında şu an Ankara müziği de değil. Erik Dalı Burdur-Çavdır türküsü, Ankara’nın Bağları Kırşehir-Kaman türküsü. Bunların hepsi Ankara havasına dönüştürülmüş şeyler. Bir de müzisyenler pavyonda, düğünde çaldığından daha farklı bir tempoyla çalarlar. Daha alkollü bir ortam olduğu için pavyonda daha yavaş çalınır bpm olarak.