Dünyanın İlk Mahpus Kedisi! Komşunun Yorganına İşedi Hapis Cezası Aldı

Şikayet dilekçesinde kedinin bahçeye dışkıladığı, taze sıvalı duvara pati izi bıraktığı ve yorgana idrar yaptığı belirtildi. Mahkeme ise bu iddialar üzerine 90 sayfalık kapsamlı bir karar hazırladı. Karara göre Remi’nin sahibi Dominique Valdes, kedinin izinsiz ziyaretlerinin her biri için 30 euro ceza ödemekle yükümlü kılındı.

Dahası, Remi’ye resmen 'ev hapsi' verildi. Böylece bir kedi, mahkeme kararıyla dolaşım özgürlüğü kısıtlanan ilk hayvan olarak kayıtlara geçti. Ancak kedi sahibi Valdes, ortada kesin bir delil olmadığını savunarak karara itiraz etti. 'Mahallede Remi’ye benzeyen başka kediler var. Fotoğraflar bile başka kedileri gösteriyor' diyerek suçlamaların belirsizliğine işaret etti.