Dünyanın İlk Mahpus Kedisi! Komşunun Yorganına İşedi Hapis Cezası Aldı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.12.2025 - 16:32

Fransa’da yaşayan Dominique Valdes’in kedisi Remi, komşusunun şikayetiyle mahkemelik oldu. İddiaya göre bahçeye giriyor, duvarı kirletiyor, hatta komşunun yorganına işiyordu. Uzun süren dava, beklenmedik bir sonuçla kedinin ev hapsine mahkum edilmesine yol açtı. Karar, hayvanseverler arasında tepki çekerken Fransa’da sokak kedilerinin geleceği için de tartışmaları alevlendirdi.

Komşusunun iddiaları mahkemeye taşınınca Remi, adeta bir "suçlu" gibi yargılandı.

Şikayet dilekçesinde kedinin bahçeye dışkıladığı, taze sıvalı duvara pati izi bıraktığı ve yorgana idrar yaptığı belirtildi. Mahkeme ise bu iddialar üzerine 90 sayfalık kapsamlı bir karar hazırladı. Karara göre Remi’nin sahibi Dominique Valdes, kedinin izinsiz ziyaretlerinin her biri için 30 euro ceza ödemekle yükümlü kılındı.

Dahası, Remi’ye resmen 'ev hapsi' verildi. Böylece bir kedi, mahkeme kararıyla dolaşım özgürlüğü kısıtlanan ilk hayvan olarak kayıtlara geçti. Ancak kedi sahibi Valdes, ortada kesin bir delil olmadığını savunarak karara itiraz etti. 'Mahallede Remi’ye benzeyen başka kediler var. Fotoğraflar bile başka kedileri gösteriyor' diyerek suçlamaların belirsizliğine işaret etti.

2.050 euro tazminat ödedi: Sahibi, psikolojik destek almaya başladı.

Remi’nin yıllardır serbestçe dolaştığını söyleyen Valdes, komşusunun bahçe keyfinin bozulduğu gerekçesiyle bugüne kadar 2.050 euro tazminat aldığını açıkladı. Kedi sahibi, kararın ardından hayatının kabusa döndüğünü söylüyor. Hatta dava nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadığını, uyuyamadığını ve terapiye başladığını ifade etti.

Mahkemenin kararı yalnızca sahibini değil, Remi’yi de etkiledi. Artık evden çıkamayan sarman, sürekli miyavlayarak dışarı çıkmak istediği için daha çok mama ile sakinleştirilmeye çalışılıyor. Valdes, 'Susması için daha çok yemek veriyorum, kilo aldı. Bahçeye bile çıkarmaya korkuyorum. Bu adeta çift taraflı bir cezalandırma' diyerek içinde bulundukları durumu özetledi.

Fransa’daki hayvan koruma kuruluşları karara sert tepki gösterdi.

Dernek temsilcileri, evcil kedilerin doğal olarak dolaşma eğiliminde olduğunu, böyle bir kararın hayvan özgürlüğünü kısıtlayabileceğini vurguluyor. Fransa hayvan koruma örgütü SPA, 'Eğer bu karar emsal olursa kedilere tasma zorunluluğu bile gelebilir' açıklamasıyla endişelerini dile getirdi.

Örgüt temsilcileri ayrıca bu tür davaların yaygınlaşması durumunda evcil hayvan sahiplenme oranının düşebileceğini belirtiyor. Çünkü olası komşu şikayetleri maddi külfetin yanı sıra ciddi psikolojik baskıya yol açabilir.

