Dünyanın İlk Mahpus Kedisi! Komşunun Yorganına İşedi Hapis Cezası Aldı
Fransa’da yaşayan Dominique Valdes’in kedisi Remi, komşusunun şikayetiyle mahkemelik oldu. İddiaya göre bahçeye giriyor, duvarı kirletiyor, hatta komşunun yorganına işiyordu. Uzun süren dava, beklenmedik bir sonuçla kedinin ev hapsine mahkum edilmesine yol açtı. Karar, hayvanseverler arasında tepki çekerken Fransa’da sokak kedilerinin geleceği için de tartışmaları alevlendirdi.
Komşusunun iddiaları mahkemeye taşınınca Remi, adeta bir "suçlu" gibi yargılandı.
2.050 euro tazminat ödedi: Sahibi, psikolojik destek almaya başladı.
Fransa’daki hayvan koruma kuruluşları karara sert tepki gösterdi.
