Kışın Doğalgaz Faturasını Yüzde 7 Azaltan Gizli Tasarruf Yöntemi!

Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ İç Tesisat Müdürlüğü’nden Makine Mühendisi Taha Kayapınar, kış aylarında doğrudan faturayı etkileyen en önemli noktanın oda sıcaklığı olduğunu belirtiyor. Kayapınar’a göre ideal sıcaklık aralığı 20-22 derece olarak kabul ediliyor.

'Termostatı 1 derece düşürmek, konfor sıcaklığını 1 derece azaltmak yüzde 7'ye kadar doğal gaz tasarrufu sağlıyor.' diyen Kayapınar, özellikle yoğuşmalı kombilerin daha verimli çalıştığını ifade ediyor.

Peteklerin önüne perde, koltuk veya çamaşır konulmasının ısı yayılımını engellediğini belirten Kayapınar, bu hatanın doğrudan tüketimi artırdığını söylüyor. Aynı zamanda peteklerin üstünün kapatılmaması, cam önlerinde ısıyı hapsedecek uzun perdelerin tercih edilmesi ve odanın konumuna göre hava akışının korunması tasarrufu artıran faktörler arasında gösteriliyor.