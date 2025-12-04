onedio
Kışın Doğalgaz Faturasını Yüzde 7 Azaltan Gizli Tasarruf Yöntemi!

Gökçe Cici
Yaşam Editörü
04.12.2025 - 12:07

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte doğalgaz tüketimi yeniden gündemde. Pek çok kişi hem güvenli kullanım hem de bütçeyi koruyacak önlemleri merak ediyor. Uzmanlara göre tasarrufun anahtarı, ev içindeki ısı kontrolünde saklı. Sıcaklığı yalnızca 1 derece düşürmek bile faturalarda yüzde 7’ye varan düşüş sağlayabiliyor!

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Sıcaklığı 1 derece düşürmek faturalarda yüzde 7 tasarruf sağlıyor

Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ İç Tesisat Müdürlüğü’nden Makine Mühendisi Taha Kayapınar, kış aylarında doğrudan faturayı etkileyen en önemli noktanın oda sıcaklığı olduğunu belirtiyor. Kayapınar’a göre ideal sıcaklık aralığı 20-22 derece olarak kabul ediliyor. 

'Termostatı 1 derece düşürmek, konfor sıcaklığını 1 derece azaltmak yüzde 7'ye kadar doğal gaz tasarrufu sağlıyor.' diyen Kayapınar, özellikle yoğuşmalı kombilerin daha verimli çalıştığını ifade ediyor.

Peteklerin önüne perde, koltuk veya çamaşır konulmasının ısı yayılımını engellediğini belirten Kayapınar, bu hatanın doğrudan tüketimi artırdığını söylüyor. Aynı zamanda peteklerin üstünün kapatılmaması, cam önlerinde ısıyı hapsedecek uzun perdelerin tercih edilmesi ve odanın konumuna göre hava akışının korunması tasarrufu artıran faktörler arasında gösteriliyor.

Termostat kullanımı tasarrufta kritik rol oynuyor

Uzmanlar, termostatın doğru ayarlanmasının kış masraflarını belirgin şekilde azalttığını aktarıyor. Oda sıcaklığını otomatik kontrol eden termostatlar, gereksiz yakıt tüketimini engelliyor. 

Termostat yapılamıyorsa gece saatlerinde kombiyi tamamen kapatmak yerine düşük sıcaklığa almak öneriliyor. Kayapınar; kombinin tamamen kapatılması yerine düşük kademede bırakılması, yeniden ısıtma sırasında oluşacak fazla tüketimi engeller ifadelerini kullandı.

Yalıtım eksikleri de doğrudan faturalara yansıyor. Kapı altı boşluklarının kapatılması, yalıtımsız pencere kenarlarında fitil kullanılması ve kombi bakımının düzenli şekilde yapılması hem verim hem de güvenlik açısından kritik görülüyor. Uzmanlara göre yalıtımın yapılmadığı evlerde termostat ne kadar ayarlı olursa olsun tasarruf oranı düşüyor.

Kombi ve tesisat bakımı güvenlik kadar tasarrufu da etkiliyor

Makine Mühendisi İnan Uğur Yüceer ise doğalgaz kullanımında güvenlik ve bakıma özellikle dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı. Çelik bacaların tercih edilmesi, ortak veya alüminyum bacalardan uzak durulması gerektiğini belirten Yüceer, yanlış tesisatın karbonmonoksit tehlikesi oluşturabileceğini vurguladı. Baca temizliğinin her yıl yapılması, hermetik kombilerde yoğuşmalı modellere yönelmenin verimliliği artırdığı belirtiliyor.

Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
