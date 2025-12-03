onedio
Şifa Deposunun Hasadı Başladı! Pazarda 20 TL'ye Kapış Kapış Gidiyor

Şifa Deposunun Hasadı Başladı! Pazarda 20 TL’ye Kapış Kapış Gidiyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.12.2025 - 17:47

Ordu’da fındığa alternatif olarak yıllardır üretilen narenciye için hasat dönemi başladı. Perşembe ilçesinde yıllık 80 ton mandalina elde ediliyor. Üreticiler, portakal ve limonla birlikte narenciyeye olan ilginin her yıl arttığını belirtiyor. Pazarlarda 20-25 TL arasında satılan mandalina, hem lezzeti hem de vitamin değeriyle dikkat çekiyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ordu'da narenciye üretimi fındığa güçlü bir alternatif haline geliyor.

Ordu’da narenciye üretimi fındığa güçlü bir alternatif haline geliyor.

Perşembe ilçesinde narenciye üretimi yıllar içinde istikrarlı şekilde arttı. Yaklaşık 80 ton mandalina ile birlikte 40 ton portakal ve 20 ton limon üretimi yapılıyor. Bölgenin iklim koşullarına uyum sağlayan narenciye çeşitleri, hem verim hem de kalite açısından üreticinin yüzünü güldürüyor.

Üreticiler, özellikle mandalinanın ince kabuk yapısı, sulu dokusu ve aromatik lezzeti nedeniyle pazarlarda kısa sürede tükendiğini aktarıyor. Bölgedeki satsuma çeşidi mandalina, hem yerel hem de çevre illerde talep görüyor.

Hasat dönemi pazarlara hareket getirdi, mandalina kilosu 20-25 TL'den satılıyor.

Hasat dönemi pazarlara hareket getirdi, mandalina kilosu 20-25 TL’den satılıyor.

Kış aylarında bağışıklığı desteklediği için yoğun ilgi gören narenciye, pazarlarda da hızlı bir şekilde alıcı buluyor. C vitamini açısından zengin mandalina, tüketicilerin en çok tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor. Üreticiler, fiyatların bu yıl stabil seyrettiğini ve kilogram başına 20-25 TL aralığının korunmasının sevindirici olduğunu belirtiyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, bölge mandalinasının tat, aroma ve sulu yapısı nedeniyle öne çıktığını ifade etti. Soydan’a göre Perşembe’nin satsuma mandalinası, yerel pazarlarda aranan bir ürün olmayı sürdürüyor.

İklim değişikliği üretim bölgelerini etkiliyor ancak verimlilik korunuyor.

İklim değişikliği üretim bölgelerini etkiliyor ancak verimlilik korunuyor.

Narenciye üreticileri, iklim sıcaklıklarının yıllar içinde artmasının üretim noktalarını daha yüksek rakımlara taşıdığını belirtiyor. Buna rağmen satsuma mandalina bölge koşullarına iyi uyum sağlayarak verimini sürdürüyor.

Uzmanlara göre Ordu’nun Perşembe ilçesi, nem dengesi ve toprak yapısıyla narenciye yetiştiriciliği için önemli bir potansiyele sahip. Üreticiler ise hem kaliteyi korumak hem de üretimi artırmak için çalışmalarına devam ediyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
