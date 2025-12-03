Şifa Deposunun Hasadı Başladı! Pazarda 20 TL’ye Kapış Kapış Gidiyor

Kış aylarında bağışıklığı desteklediği için yoğun ilgi gören narenciye, pazarlarda da hızlı bir şekilde alıcı buluyor. C vitamini açısından zengin mandalina, tüketicilerin en çok tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor. Üreticiler, fiyatların bu yıl stabil seyrettiğini ve kilogram başına 20-25 TL aralığının korunmasının sevindirici olduğunu belirtiyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, bölge mandalinasının tat, aroma ve sulu yapısı nedeniyle öne çıktığını ifade etti. Soydan’a göre Perşembe’nin satsuma mandalinası, yerel pazarlarda aranan bir ürün olmayı sürdürüyor.