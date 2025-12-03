Şifa Deposunun Hasadı Başladı! Pazarda 20 TL’ye Kapış Kapış Gidiyor
Ordu’da fındığa alternatif olarak yıllardır üretilen narenciye için hasat dönemi başladı. Perşembe ilçesinde yıllık 80 ton mandalina elde ediliyor. Üreticiler, portakal ve limonla birlikte narenciyeye olan ilginin her yıl arttığını belirtiyor. Pazarlarda 20-25 TL arasında satılan mandalina, hem lezzeti hem de vitamin değeriyle dikkat çekiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ordu’da narenciye üretimi fındığa güçlü bir alternatif haline geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hasat dönemi pazarlara hareket getirdi, mandalina kilosu 20-25 TL’den satılıyor.
İklim değişikliği üretim bölgelerini etkiliyor ancak verimlilik korunuyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın