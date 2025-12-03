Sıfır Araçta Yıl Sonu Kampanyası: İşte Aralık 2025 Güncel Otomobil Fiyatları

ODMD verilerine göre Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç satışları ocak-kasım döneminde geçen yıla göre yüzde 10’un üzerinde artarak 1 milyon 176 bin adede ulaştı. En büyük payı C segmenti ve SUV modeller aldı.

Benzinli araçlar satışlarda ilk sırada yer alırken hibrit ve elektrikli otomobillerde de dikkat çekici yükseliş görüldü. Kasım ayının en çok satan markaları ise sırasıyla Renault, Volkswagen ve Ford oldu.