onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Sıfır Araçta Yıl Sonu Kampanyası: İşte Aralık 2025 Güncel Otomobil Fiyatları

Sıfır Araçta Yıl Sonu Kampanyası: İşte Aralık 2025 Güncel Otomobil Fiyatları

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.12.2025 - 14:37

Aralık ayı otomotiv sektöründe hareketli başladı. Birçok marka yıl sonu kampanyalarını devreye alırken fiyat listelerinde dikkat çeken güncellemeler yaptı. Sıfır araç almak isteyenler markaların yeni listelerini incelemeye başladı. İşte markaların güncel fiyat hareketleri ve listeleri...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Araç satışlarında yükseliş sürüyor, elektrikli modeller öne çıkıyor.

Araç satışlarında yükseliş sürüyor, elektrikli modeller öne çıkıyor.

ODMD verilerine göre Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç satışları ocak-kasım döneminde geçen yıla göre yüzde 10’un üzerinde artarak 1 milyon 176 bin adede ulaştı. En büyük payı C segmenti ve SUV modeller aldı. 

Benzinli araçlar satışlarda ilk sırada yer alırken hibrit ve elektrikli otomobillerde de dikkat çekici yükseliş görüldü. Kasım ayının en çok satan markaları ise sırasıyla Renault, Volkswagen ve Ford oldu.

İşte markaların model model 2025 güncel fiyat listesi 👇🏻

İşte markaların model model 2025 güncel fiyat listesi 👇🏻

Hyundai

  • i10: 1.165.000 - 1.327.000 TL

  • i20: 1.292.000 - 1.672.000 TL

  • i30: 1.794.000 - 1.944.000 TL

  • Bayon: 1.422.000 - 1.757.000 TL

  • Kona: 2.183.000 TL

  • Tucson: 2.326.000 - 3.372.000 TL

  • Tucson Hibrit: 3.434.000 TL

  • SANTA FE Hibrit: 4.870.000 TL

  • KONA Elektrik: 2.122.000 TL

  • IONIQ5: 2.373.000 TL

  • IONIQ5N: 5.540.000 TL

  • IONIQ6: 2.225.000 TL

  • STARIA Hibrit: 2.505.000 TL

Volkswagen

  • Polo: 1.765.000 - 2.572.000 TL

  • T-Cross: 2.038.000 - 2.644.000 TL

  • Taigo: 1.886.000 - 2.986.000 TL

  • Golf: 2.022.000 - 3.243.000 TL

  • Golf GTI: 4.659.000 TL

  • Golf R: 6.324.000 TL

  • T-Roc: 2.384.000 - 3.141.000 TL

  • Tiguan: 3.049.000 - 5.935.000 TL

  • Yeni Tayron: 3.287.000 - 4.579.000 TL

  • ID.4: 2.387.000 TL

  • Passat: 3.227.000 - 6.616.000 TL

  • ID.7: 4.177.000 TL

SEAT

  • Ibiza: 1.427.500 - 1.716.000 TL

  • Leon: 2.921.000 TL

  • Arona: 1.539.900 - 1.699.900 TL

  • Ateca: 2.576.000 - 2.831.000 TL

Honda

  • Jazz: 1.730.000 - 1.875.000 TL

  • Civic: 2.360.000 - 2.690.000 TL

  • HR-V: 2.330.000 - 2.950.000 TL

  • CR-V: 6.150.000 TL

  • Type R: 5.490.000 TL

Togg

  • T10F: 1.878.000 - 3.133.641 TL

  • T10X: 1.862.000 - 3.133.641 TL

KIA

  • Picanto: 1.260.000 - 1.305.000 TL

  • Stonic: 1.690.000 - 1.860.000 TL

  • Ceed: 2.070.000 TL

  • Xceed: 2.120.000 - 2.170.000 TL

  • Sorento: 5.660.000 - 5.800.000 TL

  • EV3: 2.030.000 - 3.400.000 TL

  • Sportage: 2.290.000 - 3.190.000 TL

  • EV6: 3.400.000 TL

  • EV9: 5.960.000 - 6.990.000 TL

Suzuki

  • Swift: 1.685.000 - 1.715.000 TL

  • S-Cross Hibrit: 2.055.000 - 2.550.000 TL

  • Vitara Hibrit: 1.985.000 - 2.370.000 TL

Chery

  • Yeni Tiggo 8: 2.599.000 TL

  • Yeni Tiggo 7: 2.199.000 - 2.299.000 TL

BYD

  • Dolphin: 1.610.000 - 1.740.000 TL

  • ATTO 3: 2.119.000 TL

  • Seal U EV: 2.486.750 TL

  • Seal U DM-i: 2.358.000 TL

  • BYD Sealion 7: 2.389.000 - 3.939.000 TL

  • Han: 4.584.000 TL

  • Tang: 5.099.000 TL

  • ATTO 2: 1.529.000 - 1.629.000 TL

Dacia

  • Sandero Stepway: 1.420.000 - 1.480.000 TL

Opel

  • Corsa: 1.390.000 - 1.849.000 TL

  • Corsa Elektrik: 1.662.000 TL

  • Mokka: 1.799.000 TL

  • Astra: 1.890.000 TL

  • Astra Elektrik: 2.240.000 TL

  • Grandland: 2.796.000 - 2.951.000 TL

  • Grandland Elektrik: 2.410.000 TL

  • Yeni Frontera: 1.883.000 - 2.052.000 TL

  • Yeni Frontera Elektrik: 1.580.000 TL

Peugeot

  • E-208: 1.922.000 TL

  • E-308: 2.341.500 TL

  • Peugeot 2008: 1.879.000 - 2.370.000 TL

  • Peugeot E-2008: 2.014.000 - 2.214.000 TL

  • Peugeot 408: 1.995.000 - 2.670.000 TL

  • Yeni 3008: 2.670.000 - 2.890.000 TL

  • E-3008: 2.464.500 - 3.445.500 TL

  • Yeni 5008: 3.155.000 - 3.355.000 TL

  • E-5008: 3.365.500 - 3.502.000 TL

Citroën

  • C4: 1.791.000 - 2.113.000 TL

  • Elektrikli C4: 1.974.000 TL

  • C4 X: 1.995.000 TL

  • Elektrikli C4 X: 2.061.000 TL

  • AMI: 510.000 - 550.000 TL

  • Elektrikli C3: 1.375.000 - 1.434.000 TL

  • C3 Aircross Hybrid 145: 1.835.000 - 1.891.000 TL

  • Elektrikli C3 Aircross: 1.621.000 - 1.721.000 TL

Nissan

  • Juke: 1.549.000 - 2.218.600 TL

  • Qashqai: 1.999.000 - 3.204.300 TL

  • Qashqai E-Power: 3.053.200 - 3.360.100 TL

  • X-Trail: 3.199.000 - 4.055.000 TL

Toyota

  • Corolla: 1.750.000 - 2.126.000 TL

  • Corolla Hybrid: 2.180.000 - 2.200.000 TL

  • Corolla Cross Hibrit: 2.435.000 - 3.095.000 TL

  • C-HR Hibrit: 1.995.000 - 2.562.000 TL

  • Corolla HB Hibrit: 1.995.500 - 2.282.500 TL

  • Yaris Cross Hibrit: 2.098.500 - 2.302.000 TL

  • Yaris Hibrit: 1.771.000 - 2.059.000 TL

  • Land Cruiser Prado: 12.000.000 TL

Renault

  • Clio: 1.536.000 - 1.668.000 TL

  • Yeni Captur: 2.050.000 TL

  • Yeni Duster: 1.745.000 - 2.288.000 TL

  • Megane E-Tech: 2.259.500 - 2.359.500 TL

  • Megane Sedan: 1.699.000 - 2.238.000 TL

  • R5 E-Tech Elektrikli: 1.858.000 - 1.910.500 TL

  • Austral: 2.336.000 - 3.230.000 TL

  • Rafale: 3.600.000 - 4.200.000 TL

FIAT

  • Egea Sedan: 1.099.900 - 1.279.900 TL

  • Egea Cross: 1.149.900 - 1.334.900 TL

  • FIAT 600: 1.794.900 - 1.919.900 TL

  • Topolino: 535.900 - 665.900 TL

  • Grande Panda: 1.449.900 TL

Skoda

  • Fabia: 1.649.200 - 1.971.000 TL

  • Scala: 1.757.400 - 2.099.200 TL

  • Octavia: 2.380.400 - 4.950.400 TL

  • Superb: 2.899.900 - 6.206.800 TL

  • Kamiq: 1.768.300 - 2.313.500 TL

  • Karoq: 2.834.500 - 2.950.400 TL

  • Kodiaq: 3.444.200 - 6.363.700 TL

  • Elroq: 2.105.600 TL

  • Enyaq Coupe: 3.380.900 - 4.250.400 TL

  • Enyaq: 3.310.900 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın