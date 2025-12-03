onedio
EngiRank 2025 Sonuçları Açıklandı: Türkiye'den 16 Üniversite Sıralamaya Girdi!

EngiRank 2025 Sonuçları Açıklandı: Türkiye'den 16 Üniversite Sıralamaya Girdi!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.12.2025 - 16:02

Avrupa’nın en saygın mühendislik sıralamalarından EngiRank 2025 sonuçları açıklandı. Bu yıl ilk kez değerlendirmeye alınan Türk üniversiteleri, listeye güçlü bir giriş yaptı. YÖK’ün paylaştığı verilere göre İTÜ 60. sıradan, ODTÜ ise 99. sıradan Avrupa’nın en iyi mühendislik okulları arasına girdi.

İşte tam liste!

Kaynak

EngiRank 2025'te Türkiye'den 16 üniversite yer aldı, İTÜ ve ODTÜ ilk 100'de büyük başarı gösterdi.

EngiRank 2025’te Türkiye’den 16 üniversite yer aldı, İTÜ ve ODTÜ ilk 100’de büyük başarı gösterdi.

Avrupa Yükseköğretim Alanı’na dahil 36 ülkeden 300 mühendislik programının değerlendirildiği EngiRank, bu yıl Türk üniversitelerini ilk kez kapsamına aldı. Sonuçlara göre İstanbul Teknik Üniversitesi 60. sıraya yerleşerek Türkiye’nin listede en yüksek konumuna ulaştı. ODTÜ ise 99. sırayla ilk 100’e giren ikinci Türk üniversitesi oldu.

İlk 100 dışındaki diğer Türk üniversiteleri de kayda değer sıralamalar elde etti. Boğaziçi Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi 108. sırayı paylaşırken, Yıldız Teknik Üniversitesi 130., Bilkent Üniversitesi 139. sırada yer aldı.

İşte Türk üniversitelerinin EngiRank 2025 sıralamaları 👇🏻

İşte Türk üniversitelerinin EngiRank 2025 sıralamaları 👇🏻

İlk 10'da yer alan üniversiteler ise şöyle 👇🏻

İlk 10'da yer alan üniversiteler ise şöyle 👇🏻

  • Danimarka Teknik Üniversitesi - 1

  • Delft Teknik Üniversitesi - 2

  • KU Leuven - 3

  • KTH Kraliyet Teknoloji Enstitüsü - 4

  • İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü Zürih (ETH Zürih) - 4

  • Münih Teknik Üniversitesi - 4

  • Chalmers Teknoloji Üniversitesi - 7

  • Milano Politeknik Üniversitesi - 7

  • RWTH Aachen Üniversitesi - 7

  • Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi - 7

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
