EngiRank 2025 Sonuçları Açıklandı: Türkiye'den 16 Üniversite Sıralamaya Girdi!

Avrupa Yükseköğretim Alanı’na dahil 36 ülkeden 300 mühendislik programının değerlendirildiği EngiRank, bu yıl Türk üniversitelerini ilk kez kapsamına aldı. Sonuçlara göre İstanbul Teknik Üniversitesi 60. sıraya yerleşerek Türkiye’nin listede en yüksek konumuna ulaştı. ODTÜ ise 99. sırayla ilk 100’e giren ikinci Türk üniversitesi oldu.

İlk 100 dışındaki diğer Türk üniversiteleri de kayda değer sıralamalar elde etti. Boğaziçi Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi 108. sırayı paylaşırken, Yıldız Teknik Üniversitesi 130., Bilkent Üniversitesi 139. sırada yer aldı.