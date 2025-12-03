EngiRank 2025 Sonuçları Açıklandı: Türkiye'den 16 Üniversite Sıralamaya Girdi!
Avrupa’nın en saygın mühendislik sıralamalarından EngiRank 2025 sonuçları açıklandı. Bu yıl ilk kez değerlendirmeye alınan Türk üniversiteleri, listeye güçlü bir giriş yaptı. YÖK’ün paylaştığı verilere göre İTÜ 60. sıradan, ODTÜ ise 99. sıradan Avrupa’nın en iyi mühendislik okulları arasına girdi.
İşte tam liste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
EngiRank 2025’te Türkiye’den 16 üniversite yer aldı, İTÜ ve ODTÜ ilk 100’de büyük başarı gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Türk üniversitelerinin EngiRank 2025 sıralamaları 👇🏻
İlk 10'da yer alan üniversiteler ise şöyle 👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın