onedio
article/comments
article/share
Haberler
Seyahat
Avrupa’nın Saklı Hazinesi! Turistler Bu Şehri Neredeyse Hiç Bilmiyor

Avrupa’nın Saklı Hazinesi! Turistler Bu Şehri Neredeyse Hiç Bilmiyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.12.2025 - 11:01

Avrupa’nın popüler şehirleri her yıl milyonlarca turisti kendine çekerken, aynı kıtanın bazı noktaları hala gözlerden uzak kalmayı başarıyor. Slovenya’nın Adriyatik kıyısında yer alan Izola da bu saklı güzelliklerin en dikkat çekicilerinden biri. Kalabalıklardan uzak yapısı, korunmuş mimarisi ve yavaş şehir ritmiyle öne çıkan şehir, son dönemlerde 'Avrupa'nın keşfedilmemiş cenneti' olarak anılıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Slovenya kıyılarında en çok Piran ve Portorož bilinse de gerçek cazibenin Izola’da saklı!

Slovenya kıyılarında en çok Piran ve Portorož bilinse de gerçek cazibenin Izola’da saklı!

Izola, Adriyatik’e bakan konumu, renkli evleri ve Venedik mimarisinin izlerini taşıyan sokaklarıyla bölgedeki en sakin sahil şehirlerinden biri. Kıyı şeridinde uzanan eski balıkçı evleri, limanın çevresini dolduran tekneler ve pazar yerinin gündelik uğultusu, şehrin yıllardır bozulmamış yaşam ritmini ortaya koyuyor. 

Şehrin turizmde gölgede kalmasının en büyük nedenlerinden biri ise komşularının popülerliği. Piran’ın tarihi dokusu, Portorož’un tatil merkezlerini andıran hareketli sahilleri ve Koper’in liman yapısı geniş kitleleri kendine çekiyor. Ancak bölgeyi yakından takip edenler, huzurlu tatil için en doğru adresin Izola olduğunu söylüyor.

Izola’nın en çok öne çıkan özelliği, sakin ve temiz sahilleriyle tanınması.

Izola’nın en çok öne çıkan özelliği, sakin ve temiz sahilleriyle tanınması.
www.placesofjuma.com

Şehrin en bilinen kıyılarından biri olan Svetilnik Plajı, berrak denizi ve sakin atmosferiyle ziyaretçilerden tam not alıyor. Ziyaretçilerin yorumlarında plajın temizliği, düzenli tesisleri ve uygun fiyatlı hizmetleri sık sık öne çıkıyor.

Izola’daki plaj deneyimini özel kılan bir diğer nokta ise şehir merkezine yakınlığı. Sahil boyunca uzanan yürüyüş yolları, gün batımını izlemek isteyenlere ideal bir rota sunuyor. Şehrin yavaş yaşam tarzı, plaj atmosferine de yansıyor; kalabalık beach club’lar yerine daha sade, aile işletmesi mekanlar öne çıkıyor.

Izola, sahil şehri kimliğinin yanı sıra tarihi sokakları, meydanları ve yerel yaşamıyla da ilgi çekiyor.

Izola, sahil şehri kimliğinin yanı sıra tarihi sokakları, meydanları ve yerel yaşamıyla da ilgi çekiyor.

Şehrin en bilinen duraklarından Manzioli Meydanı, tarihî binalarla çevrili yapısıyla ziyaretçilere eski bir kıyı kasabasının izlerini taşıyor. Dar sokaklarda ilerlerken karşınıza çıkan küçük galeriler, el yapımı ürünlerin satıldığı dükkanlar ve yerel kafeler, şehrin yıllardır koruduğu kültürel dokuyu gözler önüne seriyor.

Balıkçı limanı ise Izola’nın ruhunu en iyi yansıtan yerlerden biri. Günün erken saatlerinde limana yanaşan tekneler, sokaklarda dolaşan insanlarla birleşince şehirde yaşayanların gerçek gündelik hayatına tanıklık etmek mümkün oluyor. St. Maurus Kilisesi’nin çan kulesine çıkıldığında ise Adriyatik kıyısının panoramik manzarası izleyenleri kendine hayran bırakıyor.

Time Out, yakın dönemde hazırladığı listede Izola’yı 2026’nın parlayan rotaları arasında gösteriyor. Turist akınından uzak bir tatil arayanların dikkatini çekmeye başlayan şehir, görünüşe göre önümüzdeki yıllarda daha fazla gündem olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın