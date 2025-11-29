onedio
En Kolay Schengen Vizesi Veren Konsolosluklar Belli Oldu: İşte Ret Oranları

Schengen Vizesi
Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.11.2025 - 17:24

Schengen vizesi artık pek çok kişi için büyük bir belirsizlik haline geldi. Başvuru sahipleri de doğal olarak en düşük ret oranına sahip ülkeleri merak ediyor. 2025 verileri, İstanbul’dan yapılan başvuruların hangi konsolosluklarda daha kolay sonuçlandığını net biçimde ortaya koyuyor. Bazı ülkeler yüz güldürürken bazıları başvuruların üçte birine kadar ret veriyor.

İşte en kolay onay veren konsolosluklar ve vize sürecine dair kritik detaylar...

En kolay Schengen vizesi veren konsolosluklar:

  • Yunanistan (İstanbul): Başvuru: 29.414, Ret: 663, Oran: %2,3

  • İtalya (İstanbul): Başvuru: 89.750, Ret: 7.595, Oran: %8,5

  • Fransa (İstanbul): Başvuru: 96.650, Ret: 11.227, Oran: %11,8

  • İspanya (İstanbul): Başvuru: 9.195, Ret: 1.108, Oran: %12,2

  • Macaristan (İstanbul): Başvuru: 24.670, Ret: 3.050, Oran: %12,4

  • Hollanda (İstanbul): Başvuru: 60.388, Ret: 9.002, Oran: %15,1

  • Avusturya (İstanbul): Başvuru: 17.505, Ret: 3.103, Oran: %17,7

  • İsviçre (İstanbul): Başvuru: 19.127, Ret: 3.663, Oran: %19,2

  • Malta (İstanbul): Başvuru: 3.716, Ret: 735, Oran: %20,2

Schengen vizesi alırken dikkat edilmesi gereken önemli detaylar 👇🏻

Schengen başvurularında belgelerin eksiksiz olması sürecin en belirleyici adımı. Konsolosluklar özellikle banka dökümleri, gelir durumu ve çalışma belgelerini titizlikle inceliyor. Banka hesap hareketlerinin düzenli olması, son 3 aylık dökümün açık şekilde sunulması ve gelir kaynaklarının net biçimde belirtilmesi başvurunun güvenilirliğini artırıyor.

Konaklama ve uçuş rezervasyonlarının uyumlu olması da önemli bir kriter. Çalışanlar için SGK dökümü ve izin belgeleri, öğrenciler için öğrenci belgesi ve sponsor evrakları süreci doğrudan etkiliyor. Eksik veya tutarsız evraklar, düşük ret oranlı ülkelerde bile olumsuz sonuç doğurabiliyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
