En Kolay Schengen Vizesi Veren Konsolosluklar Belli Oldu: İşte Ret Oranları

Schengen başvurularında belgelerin eksiksiz olması sürecin en belirleyici adımı. Konsolosluklar özellikle banka dökümleri, gelir durumu ve çalışma belgelerini titizlikle inceliyor. Banka hesap hareketlerinin düzenli olması, son 3 aylık dökümün açık şekilde sunulması ve gelir kaynaklarının net biçimde belirtilmesi başvurunun güvenilirliğini artırıyor.

Konaklama ve uçuş rezervasyonlarının uyumlu olması da önemli bir kriter. Çalışanlar için SGK dökümü ve izin belgeleri, öğrenciler için öğrenci belgesi ve sponsor evrakları süreci doğrudan etkiliyor. Eksik veya tutarsız evraklar, düşük ret oranlı ülkelerde bile olumsuz sonuç doğurabiliyor.