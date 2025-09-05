onedio
Schengen Vize Başvurusunda Bu Hatayı Sakın Yapmayın! İşte Vize Başvurularında Yapılması Gerekenler

Schengen Vize Başvurusunda Bu Hatayı Sakın Yapmayın! İşte Vize Başvurularında Yapılması Gerekenler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.09.2025 - 19:30

Schengen vize başvurusunun nasıl yapıldığı sıklıkla araştırılan bir konu. Türk vatandaşlarına yönelik vize reddi artarken başvuruda yapılması ve yapılmaması gerekenler büyük önem arz ediyor. Schengen başvurusunda yapılması gerekenler Avrupa Birliği (AB) tarafından belirlendi. Peki Schengen vize başvurusu nasıl yapılır? İşte Schengen vize başvurusunda dikkat edilmesi gerekenler.

Schengen Vize Başvurusu Nasıl Yapılır?

Schengen Vize Başvurusu Nasıl Yapılır?

Son yıllarda Türk vatandaşlarına yönelik Schengen vize reddi arttı. Vize belgeleri toplamak, vize ücreti derken zorlu başvuru sürecine bir de ret eklenince vatandaşlar ne yapacağını şaşırır hale geldi.

Peki, Schengen vize başvurusu nasıl yapılır? 

Schengen vizesi için ilk olarak hangi ülkeye başvuracağınızı belirlemek önem taşıyor. Bu nedenle ilk giriş yapacağın ülke veya en uzun süre kalacağın ülke hangisiyse başvuru o ülkenin konsolosluğuna-vize merkezine yapılmalı. 

Schengen Vizesi İçin İstenilen Belgeler

Schengen bölgesi ülkelerinin istediği başvuru belgeleri benzerlik gösteriyor. Ancak ülkeden ülkeye göre istenilen belgelerde değişiklik olabilir. Bu neden başvurulacak ülkenin konsolosluk sitesinden 'vize için gerekli belgeler' kategorisine göz atmakta fayda var.

Schengen vizesi için genelde istenen evraklar:

  • Pasaport (dönüş tarihinden sonra en az 3 ay geçerli, boş sayfaları olan)

  • Kimlik fotokopisi

  • Biyometrik fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

  • Uçak bileti rezervasyonu

  • Otel/konaklama rezervasyonu

  • Seyahat sağlık sigortası (30.000 € teminatlı)

  • Banka hesap dökümleri (son 3-6 ay)

  • İş/öğrenci belgeleri (çalışanlar için işveren yazısı, SGK hizmet dökümü; öğrenciler için öğrenci belgesi)

  • Vize başvuru formu (online ya da kağıt olarak doldurulur)

Schengen Vizesine Başvururken Yapılması Gerekenler

Schengen Vizesine Başvururken Yapılması Gerekenler

- Doğru ülkeye başvurun

Ziyaret etmeyi planladığınız Schengen ülkesinin yetkili vize başvuru merkezine veya söz konusu ülkenin büyükelçiliği veya konsolosluğuna başvurmalısınız. Birden fazla Schengen ülkesini ziyaret etmeyi planlıyorsanız, seyahatinizin ana varış noktası olan ya da en uzun süre kalmayı planladığınız ülkenin büyükelçiliği, konsolosluğu ya da yetkili vize başvuru merkezine başvurmanız gerekir. Ziyaret etmeyi planladığınız Schengen ülkesinin yetkili vize başvuru merkezine başvurduğunuzdan emin olun. Yetkili vize başvuru merkezleri büyükelçilik veya konsoloslukların web sitelerinde belirtilmektedir.

- Vize başvurunuzu zamanında yapın

Seyahatinizden en geç 15 takvim günü önce başvurunuzu yapmış olmalısınız. Ancak Başvuru seyahatinizden 6 ay öncesine kadar planlanmaya başlanır.

- Sunduğunuz tüm belgelerin doğruluğundan emin olun

Sunduğunuz belgelerdeki tüm bilgilerin tutarlı ve Schengen Bölgesi’ndeki gerçek planlarınızla uyumlu olduğundan emin olun.

- Gerekli tüm belgeleri tek bir başvuruda sunun

Gerekli tüm formlar doldurulmalı ve doğru belgeler sunulmalıdır. Başvurduğunuz büyükelçilik veya konsolosluğun web sitesindeki kontrol listesine göz atın.

- Gerçek seyahat detaylarınızı belgeleyin

Seyahat planlarınıza uygun gerçek otel rezervasyonları ve uçuş bilgileri sunmalısınız.

- Davet bilgilerinizi kontrol edin

Davet mektubunuz varsa, sizi davet eden kişinin iletişim bilgilerinin doğru olduğundan emin olun.

- İş ve/veya gelir bilgilerinizi eksiksiz olarak sunun

Çalıştığınız kurum ve/veya gelir kaynaklarınızı açıkça belirtmelisiniz.

- Maddi durumunuzu belgeleyin

Seyahatiniz için yeterli maddi imkâna sahip olduğunuzu gösteren, son üç ay içerisinde alınmış banka hesap dökümlerini sunmalısınız.

  • Belgelerinizi bizzat kontrol edin

Göndermeden önce belgelerinizin doğruluğunu bizzat kontrol edin. Başvuru formunu kendiniz doldurup imzalayın.

  • Pasaportunuzun geçerlilik süresini kontrol edin

Pasaportunuzun Schengen bölgesinden dönmeyi planladığınız tarihten en az üç ay daha geçerli olmalıdır.

Schengen Vize Başvurusunda Hatalar: Yapılmaması Gerekenler!

Schengen Vize Başvurusunda Hatalar: Yapılmaması Gerekenler!

- Ana varış noktası olmayan bir ülkeye Schengen vizesi için başvurmayın

En fazla zaman geçireceğiniz ülkenin büyükelçiliği veya konsolosluğu aracılığıyla başvuruda bulunmalısınız. Birden fazla ülkede eşit süreyle kalmayı planlıyorsanız, ilk giriş yapacağınız ülkeye başvurmanız gerekir.

- Kurallara uymayan hataları önleyin

Kurallara uymayan başvuru sahiplerinin vize başvuruları reddedilebilir, vizeleri iptal edilebilir, sınırda girişleri engellenebilir veya gelecekte Schengen vizesinden yararlanamayabilirler.

- Fazladan ücret ödemeyin

Schengen vizesi ücreti şu anda yetişkinler için 90 avro, 6–12 yaş arası çocuklar için ise en fazla 45 avrodur. 0–6 yaş arası çocuklar için vize başvuru ücreti alınmaz. Buna ek olarak büyükelçilik veya konsolosluk dışında başvuruları yetkili vize başvuru merkezleri aracılığıyla kabul edilen bazı ülkeler bu merkezler tarafından alınan makul hizmet ücretleri talep edebilir; ancak bu ücretler oldukça yüksek olabilmektedir.

Ancak bu tür ek hizmetler kullanılıyorsa Schengen vizesi maliyeti asgari ücretin üstünde olmamalıdır ve bu ek hizmetler için konsolosluklar sizden daha iyi işlemiyorlar. Konsolosluklar bu ek hizmetleri sunmaz. Bu kişilerin/kurumların büyükelçilik veya konsolosluklar tarafından yetkilendirilmediğini ve dolayısıyla Schengen vizenizi kolaylaştıramayacağını unutmayın. Bu tür yetkisiz aracılar kullanmaktan doğacak riskler tamamen size aittir. Fahiş ücretler karşılığında size Schengen vizesi alındığını belirten bu tür sahte aracılardan kaçının.

- Kullanamayacağınız randevu zaman aralıklarını bloke etmeyin

Sadece bir randevu alın. Gitmeyeceğiniz randevular için zaman dilimi seçmeyin.

- Vize aldıktan sonra vize sürenizi aşmayın

Onaylanan vizeniz, Schengen Bölgesi’nde kalabileceğiniz azami süreyi belirtir. Schengen vizesi, 180 günlük bir dönem içinde en fazla 90 gün kalmanıza izin verir. Bu süreyi aşmamalısınız. Sürenizi aşmanız durumunda kalışınız düzensiz hale gelir. Örneğin vizeniz 6 ay (1 yıl) geçerli çok girişli bir Schengen vizesi ise, her 180 günün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla Schengen Bölgesi’ni birçok kez ziyaret edebilirsiniz.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
