Schengen Vize Başvurusunda Bu Hatayı Sakın Yapmayın! İşte Vize Başvurularında Yapılması Gerekenler

- Ana varış noktası olmayan bir ülkeye Schengen vizesi için başvurmayın

En fazla zaman geçireceğiniz ülkenin büyükelçiliği veya konsolosluğu aracılığıyla başvuruda bulunmalısınız. Birden fazla ülkede eşit süreyle kalmayı planlıyorsanız, ilk giriş yapacağınız ülkeye başvurmanız gerekir.

- Kurallara uymayan hataları önleyin

Kurallara uymayan başvuru sahiplerinin vize başvuruları reddedilebilir, vizeleri iptal edilebilir, sınırda girişleri engellenebilir veya gelecekte Schengen vizesinden yararlanamayabilirler.

- Fazladan ücret ödemeyin

Schengen vizesi ücreti şu anda yetişkinler için 90 avro, 6–12 yaş arası çocuklar için ise en fazla 45 avrodur. 0–6 yaş arası çocuklar için vize başvuru ücreti alınmaz. Buna ek olarak büyükelçilik veya konsolosluk dışında başvuruları yetkili vize başvuru merkezleri aracılığıyla kabul edilen bazı ülkeler bu merkezler tarafından alınan makul hizmet ücretleri talep edebilir; ancak bu ücretler oldukça yüksek olabilmektedir.

Ancak bu tür ek hizmetler kullanılıyorsa Schengen vizesi maliyeti asgari ücretin üstünde olmamalıdır ve bu ek hizmetler için konsolosluklar sizden daha iyi işlemiyorlar. Konsolosluklar bu ek hizmetleri sunmaz. Bu kişilerin/kurumların büyükelçilik veya konsolosluklar tarafından yetkilendirilmediğini ve dolayısıyla Schengen vizenizi kolaylaştıramayacağını unutmayın. Bu tür yetkisiz aracılar kullanmaktan doğacak riskler tamamen size aittir. Fahiş ücretler karşılığında size Schengen vizesi alındığını belirten bu tür sahte aracılardan kaçının.

- Kullanamayacağınız randevu zaman aralıklarını bloke etmeyin

Sadece bir randevu alın. Gitmeyeceğiniz randevular için zaman dilimi seçmeyin.

- Vize aldıktan sonra vize sürenizi aşmayın

Onaylanan vizeniz, Schengen Bölgesi’nde kalabileceğiniz azami süreyi belirtir. Schengen vizesi, 180 günlük bir dönem içinde en fazla 90 gün kalmanıza izin verir. Bu süreyi aşmamalısınız. Sürenizi aşmanız durumunda kalışınız düzensiz hale gelir. Örneğin vizeniz 6 ay (1 yıl) geçerli çok girişli bir Schengen vizesi ise, her 180 günün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla Schengen Bölgesi’ni birçok kez ziyaret edebilirsiniz.