onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yunanistan Duyurdu: Türk Vatandaşlarına Schengen Vizesi Kolaylığı

Yunanistan Duyurdu: Türk Vatandaşlarına Schengen Vizesi Kolaylığı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.09.2025 - 18:51

Yunanistan’ın Türkiye’deki resmi Schengen vize başvuru merkezi Kosmos Vize Hizmetleri’nin sosyal medya hesaplarından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımda Türk vatandaşları için Schengen vizesini kolaylaştıran ‘Cascade’ sistemi duyuruldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yunanistan, Türk vatandaşları için Schengen vizesi kolaylığını duyurdu.

Yunanistan, Türk vatandaşları için Schengen vizesi kolaylığını duyurdu.

Yunanistan’ın Türkiye’de resmi Schengen başvuru merkezi Kosmos Vize Hizmetleri, sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı. Merkez, Türk vatandaşları için vize süreçlerini kolaylaştıran ‘Cascade’ uygulamasını duyurdu. 

Avrupa Birliği 15 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla kademeli vize uygulaması olan ‘Cascade’ sistemini duyurmuştu. Buna göre son üç yıl içinde iki kez Schengen vizesi alan Türk vatandaşlarına 1-5 yıl süreyle vize verilebilecek.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
twitter.com

'Türk Vatandaşlarına Schengen Vizesi Başvurularında Yeni Kolaylıklar Avrupa Birliği, 15 Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe giren Türk vatandaşlarının Schengen vize başvurularını kolaylaştıran “kademeli vize uygulama (Cascade)” Sistemi: Türkiye’de ikamet eden ve Türkiye’den başvuran, düzenli seyahat geçmişine sahip Türk vatandaşlarını (kamyon şoförleri hariç) kapsamaktadır.

Yeni düzenlemeye göre: Son üç yıl içinde iki kez Schengen vizesi alıp; bu vizeleri doğru şekilde kullanan Türk vatandaşlarına 1 yıl süreli, çok girişli; ilk vize, planlanan seyahat süresine uygun olarak (tek veya çok girişli) düzenlenebilir. İkinci vize, altı ay içinde 90 gün geçerli, çok girişli; bir yıllık vizeyi doğru kullananlar, pasaportlarının geçerlilik süresi yeterli ise daha sonrasında sırasıyla 3 yıl ve 5 yıl süreli çok girişli vize ile takip edebilir. 

Düzenleme, AB ile Türkiye arasındaki göç ve geri kabul iş birliği kapsamında hayata geçirilmiştir.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Cascade uygulaması nedir? Detaylar için tıklayınız👇🏻

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
5
4
3
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın