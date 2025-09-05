Yunanistan Duyurdu: Türk Vatandaşlarına Schengen Vizesi Kolaylığı
Yunanistan’ın Türkiye’deki resmi Schengen vize başvuru merkezi Kosmos Vize Hizmetleri’nin sosyal medya hesaplarından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımda Türk vatandaşları için Schengen vizesini kolaylaştıran ‘Cascade’ sistemi duyuruldu.
Yunanistan, Türk vatandaşları için Schengen vizesi kolaylığını duyurdu.
Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
