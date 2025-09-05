Yunanistan Duyurdu: Türk Vatandaşlarına Schengen Vizesi Kolaylığı

'Türk Vatandaşlarına Schengen Vizesi Başvurularında Yeni Kolaylıklar Avrupa Birliği, 15 Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe giren Türk vatandaşlarının Schengen vize başvurularını kolaylaştıran “kademeli vize uygulama (Cascade)” Sistemi: Türkiye’de ikamet eden ve Türkiye’den başvuran, düzenli seyahat geçmişine sahip Türk vatandaşlarını (kamyon şoförleri hariç) kapsamaktadır.

Yeni düzenlemeye göre: Son üç yıl içinde iki kez Schengen vizesi alıp; bu vizeleri doğru şekilde kullanan Türk vatandaşlarına 1 yıl süreli, çok girişli; ilk vize, planlanan seyahat süresine uygun olarak (tek veya çok girişli) düzenlenebilir. İkinci vize, altı ay içinde 90 gün geçerli, çok girişli; bir yıllık vizeyi doğru kullananlar, pasaportlarının geçerlilik süresi yeterli ise daha sonrasında sırasıyla 3 yıl ve 5 yıl süreli çok girişli vize ile takip edebilir.

Düzenleme, AB ile Türkiye arasındaki göç ve geri kabul iş birliği kapsamında hayata geçirilmiştir.'