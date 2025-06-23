AB’den Türkiye İçin Schengen Vizesi Açıklaması
Türk vatandaşlarına yönelik artan Schengen vize krizine bir de randevu bulunamaması eklendi. Vize randevularının karaborsaya düştüğü de iddia edilirken durum iyice kördüğüm oldu. Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Başkanı Thomas Hans Ossowski, Türklere uygulanan Schengen vize reddine dair konuştu. Dünya gazetesinden İpek Yezdani'nin haberine göre Ossowski, bunun utanç verici olduğunu söyledi.
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Schengen vizeleri çözülemez bir hal aldı.
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AB’den Türkiye için Schengen vizesi açıklaması.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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