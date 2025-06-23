AB’den Türkiye İçin Schengen Vizesi Açıklaması

Türkiye’nin AB’ye seyahat imkanı olmayan tek aday ülkesi olduğunu belirterek, “Kosova’nın bile vize serbestisi var” diye konuştu.

Ossowski, şunları dedi:

“AB’ye resmi aday ülke ol­mayan Kosova bile vizesiz se­yahat hakkına sahip. Kaldı ki Kosova, İspanya, Yunanistan, Slovakya ve iki üye ülke tara­fından tanınmıyor. Kosovalı­lar AB’ye vizesiz seyahat ede­biliyor da Türkler neden ede­miyor? Ukrayna savaşta. Ukraynalılar AB’ye vizesiz se­yahat edebiliyor. Hatta şu an­da ilişkilerimizin zor durumda olduğu Gürcistan’da bile var. Daha da kötüsü, Venezuela ve uyuşturucu sorunlarının faz­la olduğu Kolombiya da AB’ye vizesiz seyahat imkanına sa­hip. Stratejik ortak, çok önemli bir NATO müttefiki olan Tür­kiye’nin vizesiz seyahat im­kanı olmaması nasıl olabilir? Bunun acilen sağlanması gere­kiyor. AB ile Türkiye arasında vizesiz seyahat gerekiyor.”