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AB’den Türkiye İçin Schengen Vizesi Açıklaması

AB’den Türkiye İçin Schengen Vizesi Açıklaması

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.06.2025 - 10:37

Türk vatandaşlarına yönelik artan Schengen vize krizine bir de randevu bulunamaması eklendi. Vize randevularının karaborsaya düştüğü de iddia edilirken durum iyice kördüğüm oldu. Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Başkanı Thomas Hans Ossowski, Türklere uygulanan Schengen vize reddine dair konuştu. Dünya gazetesinden İpek Yezdani'nin haberine göre Ossowski, bunun utanç verici olduğunu söyledi.

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Schengen vizeleri çözülemez bir hal aldı.

Schengen vizeleri çözülemez bir hal aldı.

Uzun bir süredir Türk vatandaşları Avrupa ülkelerini giriş için gerekli olan Schengen vizesinde ret sorunu yaşıyordu. Vize ret oranları her sene giderek artıyor. Sorunun çözülmesi beklenirken iyice içinden çıkılmaz bir hal aldı. Vize reddi gündem olurken şimdi de vize randevusu bulmak imkansız hale geldi. Öyle ki vizelerin karaborsaya düştüğü iddia edilmişti. Vize merkezi üst düzey yetkilileri sorunun çözülmesi için çalışmalarını hızlandıracağını kaydederken vatandaşların şikayetleri artmaya başladı.

AB’den Türkiye için Schengen vizesi açıklaması.

AB’den Türkiye için Schengen vizesi açıklaması.

Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Başkanı Thomas Hans Ossowski, Türklere uygulanan Schengen vize reddine dair konuştu. Ossowski, bunun utanç verici olduğunu söyledi.

Brüksel’de Türk gazetecilerle bir araya geldi. Dünya gazetesinden İpek Yezdani’nin haberine göre Ossowsk, Türk vatandaşlarının aylarca vize randevusu almak için beklemesini “Utanç verici” olarak nitelendirdi. 

Ossowski, şunları söyledi:

“Bu hepimiz için bir utanç. AB’ye resmen aday ülke olma­yan ve bazı AB ülkelerinin res­men tanımadığı Kosova’nın ve savaş halindeki Ukrayna’nın bile vize serbestisi var, Türki­ye’nin yok, vize serbestisi sü­recini tekrar başlatmamız ge­rekiyor.”

Seyahat imkanı olmayan tek AB adayı ülke Türkiye.

Seyahat imkanı olmayan tek AB adayı ülke Türkiye.

Türkiye’nin AB’ye seyahat imkanı olmayan tek aday ülkesi olduğunu belirterek, “Kosova’nın bile vize serbestisi var” diye konuştu. 

Ossowski, şunları dedi:

“AB’ye resmi aday ülke ol­mayan Kosova bile vizesiz se­yahat hakkına sahip. Kaldı ki Kosova, İspanya, Yunanistan, Slovakya ve iki üye ülke tara­fından tanınmıyor. Kosovalı­lar AB’ye vizesiz seyahat ede­biliyor da Türkler neden ede­miyor? Ukrayna savaşta. Ukraynalılar AB’ye vizesiz se­yahat edebiliyor. Hatta şu an­da ilişkilerimizin zor durumda olduğu Gürcistan’da bile var. Daha da kötüsü, Venezuela ve uyuşturucu sorunlarının faz­la olduğu Kolombiya da AB’ye vizesiz seyahat imkanına sa­hip. Stratejik ortak, çok önemli bir NATO müttefiki olan Tür­kiye’nin vizesiz seyahat im­kanı olmaması nasıl olabilir? Bunun acilen sağlanması gere­kiyor. AB ile Türkiye arasında vizesiz seyahat gerekiyor.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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