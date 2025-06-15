Schengen Vizeleri Durduruldu: Türk Vatandaşlarına Vize Engelinde Yeni Kriz!

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, vize başvurularının artması başvuruların önemli bir kısmının aracı firmalar tarafından toplanarak yüksek fiyatlarla satılması ve artan kaçak göç nedeniyle Almanya'da vize alma süresi bir yılı aşmış durumda. Giderek yaygınlaşan bu dolandırıcılık vakaları sebebiyle bireysel başvuru yapmak isteyen vatandaşlar randevu sistemine ulaşamaz hale geldi.

İddialara göre, benzer durum İtalya, Hollanda, Fransa, İsveç, Polonya ve diğer AB ülkelerinde de yaşanıyor. Özellikle belirli ülkelerden alınan vizelerle giriş yapan bireylerin, dönüş yapmayarak iltica talebinde bulunması Avrupa’da yeni bir güvenlik ve göç politikası tartışmasını da beraberinde getirdi.