onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Schengen Vizeleri Durduruldu: Türk Vatandaşlarına Vize Engelinde Yeni Kriz!

Schengen Vizeleri Durduruldu: Türk Vatandaşlarına Vize Engelinde Yeni Kriz!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.06.2025 - 22:24

Türk vatandaşları için Avrupa kapıları birer birer kapanıyor. Başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa Birliği ülkesi, Schengen vizesi başvurularını fiilen durdurdu. Vize randevularının aracı firmalar tarafından toplanıp yüksek ücretlerle satılması ve artan kaçak göç vakaları nedeniyle sistem kilitlenmiş durumda. Almanya ve İtalya, bu süreçte yaşanan usulsüzlükleri araştırmak üzere kapsamlı bir inceleme başlatırken, Hollanda ise 25 yıl aradan sonra sınır kontrollerini yeniden devreye soktu.

Kaynak: Sözcü, Ali Gülen

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/schengen-tur...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Avrupa Birliği ülkeleri, özellikle Almanya öncülüğünde kaçak göçle mücadele kapsamında sınır kontrollerini yeniden devreye alırken, Türk vatandaşlarını yakından ilgilendiren ciddi bir vize krizi yaşanıyor.

Avrupa Birliği ülkeleri, özellikle Almanya öncülüğünde kaçak göçle mücadele kapsamında sınır kontrollerini yeniden devreye alırken, Türk vatandaşlarını yakından ilgilendiren ciddi bir vize krizi yaşanıyor.

Son dönemde Schengen bölgesine yapılan vize başvurularında büyük bir yığılma yaşanırken, birçok AB ülkesinin Türk vatandaşlarına vize vermeyi fiilen durdurduğu belirtiliyor.

Süreç özellikle Almanya'da kritik bir hal aldı.

Süreç özellikle Almanya'da kritik bir hal aldı.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, vize başvurularının artması başvuruların önemli bir kısmının aracı firmalar tarafından toplanarak yüksek fiyatlarla satılması ve artan kaçak göç nedeniyle Almanya'da vize alma süresi bir yılı aşmış durumda. Giderek yaygınlaşan bu dolandırıcılık vakaları sebebiyle bireysel başvuru yapmak isteyen vatandaşlar randevu sistemine ulaşamaz hale geldi.

İddialara göre, benzer durum İtalya, Hollanda, Fransa, İsveç, Polonya ve diğer AB ülkelerinde de yaşanıyor. Özellikle belirli ülkelerden alınan vizelerle giriş yapan bireylerin, dönüş yapmayarak iltica talebinde bulunması Avrupa’da yeni bir güvenlik ve göç politikası tartışmasını da beraberinde getirdi.

Gülen'in yazısına göre, Hollanda Schengen bölgesindeki serbest dolaşım ilkesini askıya alan ilk ülkelerden biri oldu.

Gülen'in yazısına göre, Hollanda Schengen bölgesindeki serbest dolaşım ilkesini askıya alan ilk ülkelerden biri oldu.

Yaklaşık 25 yıl sonra yeniden sınır polislerini devreye sokan ülke, kaçak göçle mücadele kapsamında sıkı denetimlere başladı. Aynı şekilde Danimarka, Yunanistan, Bulgaristan, Macaristan ve diğer bazı AB ülkeleri de kontrollü geçiş uygulamalarını hayata geçirdi.

Almanya ve İtalya’nın öncülüğünde başlatılan kapsamlı incelemelerle birlikte Schengen vize sisteminin baştan ele alındığı ifade ediliyor.

Almanya ve İtalya’nın öncülüğünde başlatılan kapsamlı incelemelerle birlikte Schengen vize sisteminin baştan ele alındığı ifade ediliyor.

Ancak şu anda fiili durum, Türk vatandaşlarına vize ya hiç verilmiyor ya da son derece sınırlı sayıda onaylanıyor.

Avrupa Birliği ya da ilgili ülkelerden bu konuda henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak mevcut uygulamalar, özellikle yaz aylarında seyahat planı yapan Türk vatandaşları için büyük mağduriyet yaratmış durumda.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın