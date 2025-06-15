Schengen Vizeleri Durduruldu: Türk Vatandaşlarına Vize Engelinde Yeni Kriz!
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/schengen-tur...
Türk vatandaşları için Avrupa kapıları birer birer kapanıyor. Başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa Birliği ülkesi, Schengen vizesi başvurularını fiilen durdurdu. Vize randevularının aracı firmalar tarafından toplanıp yüksek ücretlerle satılması ve artan kaçak göç vakaları nedeniyle sistem kilitlenmiş durumda. Almanya ve İtalya, bu süreçte yaşanan usulsüzlükleri araştırmak üzere kapsamlı bir inceleme başlatırken, Hollanda ise 25 yıl aradan sonra sınır kontrollerini yeniden devreye soktu.
Kaynak: Sözcü, Ali Gülen
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avrupa Birliği ülkeleri, özellikle Almanya öncülüğünde kaçak göçle mücadele kapsamında sınır kontrollerini yeniden devreye alırken, Türk vatandaşlarını yakından ilgilendiren ciddi bir vize krizi yaşanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Süreç özellikle Almanya'da kritik bir hal aldı.
Gülen'in yazısına göre, Hollanda Schengen bölgesindeki serbest dolaşım ilkesini askıya alan ilk ülkelerden biri oldu.
Almanya ve İtalya’nın öncülüğünde başlatılan kapsamlı incelemelerle birlikte Schengen vize sisteminin baştan ele alındığı ifade ediliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın