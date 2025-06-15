Sonuna Kadar Haklı Olduklarını Düşündükleri Fikirlerini Paylaşan Kullanıcılar

Sizler de takdir edersiniz ki bazı yaşanmışlıklar ve tecrübeler, zamanla kafa yapımızın oluşmasında büyük rol oynuyor. Bu sebeple hem insanlara hem de hayata karşı bazı fikirlerimiz oluyor.

X'teki kullanıcılar da sonuna kadar haklı olduklarını düşündükleri fikirleri paylaştılar. Kim neler demiş, isterseniz beraber bakalım...