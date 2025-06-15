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İlk Bakışta Hemen Aşık Oluyorlar: En Şıpsevdi Burçlar

İlk Bakışta Hemen Aşık Oluyorlar: En Şıpsevdi Burçlar

burç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.06.2025 - 18:09

Bazı burçlar için aşk zamanla değil bir bakışla başlar. Duygularını yoğun yaşayan ve hislerine güvenen bu burçlar, ilk karşılaşmada kalplerinde kıvılcımlar hissedebilir. Göz göze geldikleri anda bağ kurduklarına inanan şıpsevdi burçlar, duygularını saklamadan yaşar. İşte aşka ilk bakışta inanan, romantizmi doruklarda yaşayan en şıpsevdi burçlar...

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Koç Burcu

Koç Burcu

Koç burcu hızlıdır, net sever ve duygularını bastırmak gibi bir niyeti yoktur. Enerjisi tuttuğu anda bir kişiye ani bir bağ hissetmesi çok olasıdır. Onlar için ilk izlenim her şeydir. Karşılarındaki kişinin bakışı, duruşu ya da sadece bir gülümsemesi bile kalplerini hoplatabilir. Aşka ilk bakışta inanan burçlar listesinin ilk sıralarında yer almaları tesadüf değil.

Yay Burcu

Yay Burcu

Özgürlüğüne düşkün ve hayatı dolu dolu yaşamayı seven Yay burcu, biriyle karşılaştığında içini kıpır kıpır eden o hissi çok ciddiye alır. Maceraperest ruhu sayesinde aşkın da sürprizlerle dolu bir serüven olduğunu bilir. Bu yüzden, ilk bakışta yaşanan çekimi sorgulamak yerine tadını çıkarmayı tercih eder.

Balık Burcu

Romantizmin kitabını yazmış burçlardan biri olan Balık, duygularını derin yaşar. İlk tanışmada gözlerinde kaybolabileceği birini bulduğunda, o kişiye ruh eşi olma potansiyeli atfeder. 'Tanıdık bir his' arayan Balık burcu, birini ilk görüşte sevip hayal kurmaya başlamaya en meyilli burçlardan biridir.

İkizler Burcu

İkizler Burcu

İletişim ustası İkizler, karşısındaki kişinin enerjisini saniyeler içinde hissedebilir. Zihinsel ve duygusal çekim onlar için önemli olsa da, ilk elektriklenmeyi hissettikleri anda 'Bu bir işaret!' diyerek harekete geçebilirler. Aşkı bir oyun gibi gören İkizler, bu oyunun ilk hamlesini de genellikle ilk bakışta yapar.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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