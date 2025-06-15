İlk Bakışta Hemen Aşık Oluyorlar: En Şıpsevdi Burçlar

Koç burcu hızlıdır, net sever ve duygularını bastırmak gibi bir niyeti yoktur. Enerjisi tuttuğu anda bir kişiye ani bir bağ hissetmesi çok olasıdır. Onlar için ilk izlenim her şeydir. Karşılarındaki kişinin bakışı, duruşu ya da sadece bir gülümsemesi bile kalplerini hoplatabilir. Aşka ilk bakışta inanan burçlar listesinin ilk sıralarında yer almaları tesadüf değil.