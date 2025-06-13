Kabin Memuru, Yolculuk Öncesi Bagajınıza Koymamanız Gereken Şeyleri Açıkladı
Kaynak: https://www.yahoo.com/lifestyle/artic...
Uçuş öncesi valizinizi hazırlarken dikkat etmeniz gereken bazı kurallar var. Eski bir kabin memuru, yolcuların sıkça yaptığı kritik hataları ve hangi eşyaların el bagajına kesinlikle konulmaması gerektiğini açıkladı. Yanlış eşyalar hem maddi kayıplara hem de ciddi cezalara yol açabiliyor.
İşte detaylar...
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Uçak yolculuğuna çıkmadan önce valizinizi hazırlarken iki kez düşünmenizde fayda var.
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"Para" mevzusu çok önemli...
Bir diğer yaygın hata ise sıvı kısıtlamalarına dikkat etmemek.
Lityum pilleri de hafife almamak gerekiyor!
Seyahat sırasında satın alınan hediyelik bıçaklar da sıkça güvenliğe takılıyor.
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Her şey güvenlikten ibaret değil!
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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