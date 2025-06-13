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Seyahat
Kabin Memuru, Yolculuk Öncesi Bagajınıza Koymamanız Gereken Şeyleri Açıkladı

Kabin Memuru, Yolculuk Öncesi Bagajınıza Koymamanız Gereken Şeyleri Açıkladı

Uçak
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.06.2025 - 20:26

Uçuş öncesi valizinizi hazırlarken dikkat etmeniz gereken bazı kurallar var. Eski bir kabin memuru, yolcuların sıkça yaptığı kritik hataları ve hangi eşyaların el bagajına kesinlikle konulmaması gerektiğini açıkladı. Yanlış eşyalar hem maddi kayıplara hem de ciddi cezalara yol açabiliyor.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.yahoo.com/lifestyle/artic...
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Uçak yolculuğuna çıkmadan önce valizinizi hazırlarken iki kez düşünmenizde fayda var.

Uçak yolculuğuna çıkmadan önce valizinizi hazırlarken iki kez düşünmenizde fayda var.

Eski bir kabin memuru olan ve 4.9 milyon takipçili sosyal medya fenomeni Barbiebac La Azafata, bazı yolcuların hiç farkında olmadan büyük riskler aldığını söylüyor.

"Para" mevzusu çok önemli...

"Para" mevzusu çok önemli...

La Azafata’ya göre, özellikle yüklü miktarda nakit para taşımak büyük bir hata olabilir. “Bir gün, bir yolcunun market poşeti içinde yaklaşık 20.000 doları kabine getirdiğini gördüm. Ne beyan vardı ne de bir güvenlik bildirimi,” diyen eski kabin görevlisi, uluslararası uçuşlarda 10.000 dolar veya muadili üzerindeki paraların mutlaka beyan edilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Aksi takdirde, para el konulabilir, para cezası kesilebilir ya da daha ciddi sonuçlar doğabilir.

Bir diğer yaygın hata ise sıvı kısıtlamalarına dikkat etmemek.

La Azafata, 100 ml’yi aşan (yaklaşık 3.4 oz) sıvıların el bagajında taşınamayacağını belirtiyor. “Yolculardan biri, yeni aldığı pahalı yüz kremini çöpe atmak zorunda kaldığında gözyaşlarına boğuldu. Şişe yarım bile olsa, üzerindeki miktar 100 ml’yi aşıyorsa güvenlik personeli onu atıyor,” diye açıklıyor.

Lityum pilleri de hafife almamak gerekiyor!

Lityum pilleri de hafife almamak gerekiyor!

Günümüzde hemen herkesin yanında birçok teknolojik cihaz bulunuyor: telefonlar, tabletler, kulaklıklar, laptoplar… Ancak bu cihazlarda kullanılan lityum piller, uçağın en büyük yangın risklerinden biri haline gelmiş durumda. Federal Havacılık İdaresi (FAA), lityum pilli taşınabilir şarj cihazlarının artık kesinlikle kontrollü bagaja konamayacağını belirtiyor. Bu tür cihazlar kabinde elde taşınmalı ya da hiç getirilmemeli.

Seyahat sırasında satın alınan hediyelik bıçaklar da sıkça güvenliğe takılıyor.

Seyahat sırasında satın alınan hediyelik bıçaklar da sıkça güvenliğe takılıyor.

Özellikle 6 cm’den uzun bıçaklar, el bagajında taşınamıyor. La Azafata, “İsviçre’den alınan bir çakı, güvenlik noktasında gözünüzün önünde elinizden alınabilir. Bu tarz eşyaları mutlaka bagaja koymalısınız,” diyor.

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Her şey güvenlikten ibaret değil!

Her şey güvenlikten ibaret değil!

Bazı durumlarda havayolu şirketleri, güvenlikten geçse dahi kabine alınmasını istemedikleri eşyalarla ilgili ek yasaklar koyabiliyor. “Mesela şişirilmiş bir top, patlayıp yolcuları rahatsız edebilir diye kabine alınmayabilir,” şeklinde uyarıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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