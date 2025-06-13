Kabin Memuru, Yolculuk Öncesi Bagajınıza Koymamanız Gereken Şeyleri Açıkladı

La Azafata’ya göre, özellikle yüklü miktarda nakit para taşımak büyük bir hata olabilir. “Bir gün, bir yolcunun market poşeti içinde yaklaşık 20.000 doları kabine getirdiğini gördüm. Ne beyan vardı ne de bir güvenlik bildirimi,” diyen eski kabin görevlisi, uluslararası uçuşlarda 10.000 dolar veya muadili üzerindeki paraların mutlaka beyan edilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Aksi takdirde, para el konulabilir, para cezası kesilebilir ya da daha ciddi sonuçlar doğabilir.