onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Aile İçinde Kargaşa, İlişkilerde Bozulma: Çilek Dolunayından En Çok Etkilenecek 4 Burç

Aile İçinde Kargaşa, İlişkilerde Bozulma: Çilek Dolunayından En Çok Etkilenecek 4 Burç

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.06.2025 - 15:53

11 Haziran 2025’te Yay burcunda gerçekleşen Çilek Dolunayı, duygusal dalgalanmaları ve ani farkındalıkları beraberinde getiriyor. Bu dolunay, bireysel özgürlük arzusuyla ilişkilerdeki denge ihtiyacını karşı karşıya getirirken, bazı burçlar için içsel sorgulamaları da tetikliyor. Özellikle aile, kariyer ve ikili ilişkiler alanında önemli kırılmalar yaşanabilir. İşte Çilek Dolunayı’ndan en yoğun etkilenecek dört burç

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İkizler Burcu

İkizler Burcu

Yay burcundaki bu dolunay, İkizler’in tam karşısında gerçekleştiği için özellikle ikili ilişkiler alanında önemli farkındalıklar getiriyor. Artık bazı bağlar netleşecek: ya devam ya tamam. Romantik ilişkilerde “ne istiyorum?” sorusu öne çıkarken, ortaklıklarda da önemli kararlar alınabilir. Duygusal patlamalara dikkat!

Yay Burcu

Yay Burcu

Dolunay senin burcunda gerçekleştiği için sahnede bizzat siz varsınız. Kendi kimliğinle, arzularınızla ve hedeflerinizle yüzleşiyorsunuz. Hayatının yönünü değiştirecek bir karar kapıda olabilir. Fiziksel görünümünüzü değiştirme isteği, yeni bir başlangıç arzusu ya da “yeter artık” dediğiniz bir konu ön plana çıkabilir. Kısacası: Reset tuşuna basılıyor.

Balık Burcu

Balık Burcu

Bu dolunay, Balık burçlarının kariyer evinde parlıyor. Uzun süredir emek verdiğiniz bir iş artık görünür hale geliyor. Takdir, terfi ya da sahnede olma hali mümkün. Ancak duygusal tepkilerinizi iyi yönetmeniz gerekiyor; profesyonel alanda fazla hassasiyet sizi geri düşürebilir.

Başak Burcu

Başak Burcu

Dolunay, Başak burçları için ev-aile-huzur temalarını aydınlatıyor. Taşınma, aileyle ilgili gelişmeler ya da geçmişten gelen duygular gündeme gelebilir. Duygusal olarak içe dönmek isteseniz de dış koşullar sizi hareket etmeye zorluyor. Ev içindeki gerginliklere karşı yapıcı kalmakta fayda var.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın