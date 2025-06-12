Aile İçinde Kargaşa, İlişkilerde Bozulma: Çilek Dolunayından En Çok Etkilenecek 4 Burç
11 Haziran 2025’te Yay burcunda gerçekleşen Çilek Dolunayı, duygusal dalgalanmaları ve ani farkındalıkları beraberinde getiriyor. Bu dolunay, bireysel özgürlük arzusuyla ilişkilerdeki denge ihtiyacını karşı karşıya getirirken, bazı burçlar için içsel sorgulamaları da tetikliyor. Özellikle aile, kariyer ve ikili ilişkiler alanında önemli kırılmalar yaşanabilir. İşte Çilek Dolunayı’ndan en yoğun etkilenecek dört burç…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İkizler Burcu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yay Burcu
Balık Burcu
Başak Burcu
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın