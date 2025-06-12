Aile İçinde Kargaşa, İlişkilerde Bozulma: Çilek Dolunayından En Çok Etkilenecek 4 Burç

Dolunay senin burcunda gerçekleştiği için sahnede bizzat siz varsınız. Kendi kimliğinle, arzularınızla ve hedeflerinizle yüzleşiyorsunuz. Hayatının yönünü değiştirecek bir karar kapıda olabilir. Fiziksel görünümünüzü değiştirme isteği, yeni bir başlangıç arzusu ya da “yeter artık” dediğiniz bir konu ön plana çıkabilir. Kısacası: Reset tuşuna basılıyor.