Sadece Paraya Önem Veriyorlar: Z Kuşağı Aşk Evliliği Değil Mantık Evliliği Yapıyor!

Özellikle Z kuşağı bireyleri, evliliği giderek daha fazla bir 'birleşme ve satın alma' süreci gibi değerlendiriyor. İlişkileri yalnızca romantik uyuma değil, aynı zamanda ekonomik koşullara göre şekillendiriyorlar.

Jenerasyon araştırmacısı Dr. Eliza Filby’nin açıklamalarına göre, genç kuşak için evlilik yalnızca iki insanın değil, aynı zamanda iki ailenin ve hatta iki finansal yapının birleşimi anlamına geliyor.