Sadece Paraya Önem Veriyorlar: Z Kuşağı Aşk Evliliği Değil Mantık Evliliği Yapıyor!
Kaynak: https://nypost.com/2025/06/09/lifesty...
Günümüzün genç kuşağı evliliğe artık geleneksel anlamda bir romantik birliktelik olarak değil, ekonomik koşullara göre şekillenen stratejik bir ortaklık olarak yaklaşıyor. Z kuşağı için aşk, maddi istikrarın gerisinde kalıyor; partner seçiminde duygusal uyumdan çok finansal gelecek belirleyici oluyor. Yüksek yaşam maliyetleri ve sınırlı sosyal hareketlilik gençleri mantık evliliğine yöneltiyor.
İşte araştırmanın detayları...
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Günümüz ilişkilerinde duygusal bağlardan çok finansal kriterler belirleyici oluyor.
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“Hayatta ilerleme şansı, artık kişinin eğitiminden ya da gelirinden ziyade aileden gelen ekonomik destekle doğrudan ilişkili."
Aile Desteği Olmadan Bağımsızlık Zor
Z kuşağı için partner seçimi yalnızca duygusal değil, aynı zamanda stratejik bir karar.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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