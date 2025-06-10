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Zirve Şaşırtmadı: Depresyonla En Çok Yüzleşen Meslek Grupları Açıklandı

Zirve Şaşırtmadı: Depresyonla En Çok Yüzleşen Meslek Grupları Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.06.2025 - 21:00

Yeni yayımlanan kapsamlı bir araştırma, bazı meslek gruplarının ruh sağlığı açısından çok daha yüksek risk taşıdığını ortaya koydu. 500 binden fazla çalışanın verilerinin analiz edildiği çalışmada, sosyal hizmetler başta olmak üzere insan temasının yoğun olduğu sektörlerde depresyon oranlarının belirgin şekilde yüksek olduğu görüldü.

Kaynak: https://www.indyturk.com/node/759891/...
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ABD'de gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir araştırma, bazı meslek gruplarının depresyon riski açısından diğerlerine göre çok daha yüksek bir yük taşıdığını ortaya koydu.

ABD'de gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir araştırma, bazı meslek gruplarının depresyon riski açısından diğerlerine göre çok daha yüksek bir yük taşıdığını ortaya koydu.

2015-2019 yılları arasında 37 eyalette 536 binden fazla çalışanla yapılan anket verilerine dayanan çalışmada, katılımcıların yaklaşık %15’i (80 bin 319 kişi) hayatlarının bir döneminde depresyon tanısı aldıklarını belirtti. Kadınlarda teşhis oranı erkeklerin iki katı düzeyinde seyretti.

Araştırma sonuçları meslek gruplarına göre sınıflandırıldığında, toplumsal ve sosyal hizmetlerde çalışanların %20,5 oranıyla ömür boyu depresyon tanısı alma oranının en yüksek olduğu görüldü.

Araştırma sonuçları meslek gruplarına göre sınıflandırıldığında, toplumsal ve sosyal hizmetlerde çalışanların %20,5 oranıyla ömür boyu depresyon tanısı alma oranının en yüksek olduğu görüldü.

Bu oranla sosyal hizmetler listede ilk sırada yer aldı.

İkinci sıradaysa %20,1 oranla gıda hazırlama ve servis hizmetleri çalışanları bulunuyor. Onları sırasıyla şu sektörler izliyor:

  • Sanat, eğlence, spor ve medya: %18,6

  • Konaklama ve yemek hizmetleri: %18,4

  • Sağlık ve sosyal yardım: %18,2

  • Perakende ticaret: %17,7

  • Hukuk, eğitim ve kütüphane işleri: %16,1

Buna karşılık, depresyon oranının en düşük olduğu meslek grupları da dikkat çekici. Listenin sonunda yer alan sektörler arasında madencilik (%6,7), inşaat (%8,9) ve tarım ile mühendislik işleri (%9) bulunuyor.

Ancak bu düşük oranlar yanıltıcı olabilir. Araştırmacılar, madencilik ve inşaat gibi sektörlerde çalışan mavi yakalı bireylerin, ruh sağlığı hizmetlerine erişimde zorluk yaşamaları ya da bu konudaki önyargılar nedeniyle tanı alma oranlarının düşük göründüğünü belirtiyor. Nitekim bu sektörler, intihar oranlarının en yüksek olduğu alanlar arasında yer alıyor.

Araştırmanın dikkat çeken bir diğer yanı ise, stres düzeyi düşük ancak gelir seviyesi yüksek olan bazı mesleklerin varlığına da işaret etmesi.

Araştırmanın dikkat çeken bir diğer yanı ise, stres düzeyi düşük ancak gelir seviyesi yüksek olan bazı mesleklerin varlığına da işaret etmesi.

Resume Genius tarafından Aralık 2024’te yayımlanan ayrı bir çalışma, stres düzeyi görece düşük, ancak kazancı yüksek olan meslekleri sıraladı.

Bu tür işler; daha öngörülebilir çalışma saatleri, daha az talep, destekleyici iş ortamları ve yönetilebilir iş yükü gibi özelliklerle tanımlanıyor. Ayrıca listelenen mesleklerin tamamı en az lisans düzeyinde eğitim gerektiriyor.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) ve ONET Online verilerine dayanarak hazırlanan listede öne çıkan mesleklerden bazıları şunlar:

  • Su kaynağı uzmanı

  • Gökbilimci

  • Aktüer

  • Çevre ekonomisti

  • Matematikçi

  • Coğrafyacı

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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