Zirve Şaşırtmadı: Depresyonla En Çok Yüzleşen Meslek Grupları Açıklandı

Bu oranla sosyal hizmetler listede ilk sırada yer aldı.

İkinci sıradaysa %20,1 oranla gıda hazırlama ve servis hizmetleri çalışanları bulunuyor. Onları sırasıyla şu sektörler izliyor:

Sanat, eğlence, spor ve medya: %18,6

Konaklama ve yemek hizmetleri: %18,4

Sağlık ve sosyal yardım: %18,2

Perakende ticaret: %17,7

Hukuk, eğitim ve kütüphane işleri: %16,1

Buna karşılık, depresyon oranının en düşük olduğu meslek grupları da dikkat çekici. Listenin sonunda yer alan sektörler arasında madencilik (%6,7), inşaat (%8,9) ve tarım ile mühendislik işleri (%9) bulunuyor.

Ancak bu düşük oranlar yanıltıcı olabilir. Araştırmacılar, madencilik ve inşaat gibi sektörlerde çalışan mavi yakalı bireylerin, ruh sağlığı hizmetlerine erişimde zorluk yaşamaları ya da bu konudaki önyargılar nedeniyle tanı alma oranlarının düşük göründüğünü belirtiyor. Nitekim bu sektörler, intihar oranlarının en yüksek olduğu alanlar arasında yer alıyor.