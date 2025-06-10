Zirve Şaşırtmadı: Depresyonla En Çok Yüzleşen Meslek Grupları Açıklandı
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/759891/...
Yeni yayımlanan kapsamlı bir araştırma, bazı meslek gruplarının ruh sağlığı açısından çok daha yüksek risk taşıdığını ortaya koydu. 500 binden fazla çalışanın verilerinin analiz edildiği çalışmada, sosyal hizmetler başta olmak üzere insan temasının yoğun olduğu sektörlerde depresyon oranlarının belirgin şekilde yüksek olduğu görüldü.
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ABD'de gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir araştırma, bazı meslek gruplarının depresyon riski açısından diğerlerine göre çok daha yüksek bir yük taşıdığını ortaya koydu.
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Araştırma sonuçları meslek gruplarına göre sınıflandırıldığında, toplumsal ve sosyal hizmetlerde çalışanların %20,5 oranıyla ömür boyu depresyon tanısı alma oranının en yüksek olduğu görüldü.
Araştırmanın dikkat çeken bir diğer yanı ise, stres düzeyi düşük ancak gelir seviyesi yüksek olan bazı mesleklerin varlığına da işaret etmesi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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