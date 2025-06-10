Kocasının Himayesinde Yaşamaktan Gurur Duyan Kadından Feminizmi 10 Sene Geriye Götürecek Açıklamalar
Kaynak: https://whatsthejam.com/lifestyle/im-...
Seattle’da yaşayan 30 yaşındaki Maria West isimli bir kadın, geleneksel cinsiyet rollerini yıkmaya çalıştığımız ve eşitliği savunduğumuz modern çağda “geleneksel eş” kimliğini benimsediğini dile getiriyor. İki çocuk annesi West, ev işlerini yönetirken ve ailesine bakarken her zaman 'bakımlı' görünmeyi de ihmal etmiyor. Ataerkil düzeni savunan kadın, eşine ve çocuklarına hizmet ettiği bir kadın rolünü güçlü olarak tanımlıyor.
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Sizleri Maria West ile tanıştıralım.
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“Erkeklerden biri gibi görünmek istemiyorum. Anneliğin kaosunda bile kendimi yumuşak, güzel ve sağlam hissetmek istiyorum”
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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