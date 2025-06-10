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Kocasının Himayesinde Yaşamaktan Gurur Duyan Kadından Feminizmi 10 Sene Geriye Götürecek Açıklamalar

Kocasının Himayesinde Yaşamaktan Gurur Duyan Kadından Feminizmi 10 Sene Geriye Götürecek Açıklamalar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.06.2025 - 17:50

Seattle’da yaşayan 30 yaşındaki Maria West isimli bir kadın, geleneksel cinsiyet rollerini yıkmaya çalıştığımız ve eşitliği savunduğumuz modern çağda “geleneksel eş” kimliğini benimsediğini dile getiriyor. İki çocuk annesi West, ev işlerini yönetirken ve ailesine bakarken her zaman 'bakımlı' görünmeyi de ihmal etmiyor. Ataerkil düzeni savunan kadın, eşine ve çocuklarına hizmet ettiği bir kadın rolünü güçlü olarak tanımlıyor.

İşte detaylar...

Kaynak: https://whatsthejam.com/lifestyle/im-...
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Sizleri Maria West ile tanıştıralım.

Sizleri Maria West ile tanıştıralım.

Modern çağda, hepimiz geleneksel cinsiyet rollerinden uzaklaşmaya çalışsak da Seattle’da yaşayan 30 yaşındaki Maria West, “geleneksel eş” (trad wife) kimliğini benimsiyor.

İki çocuk annesi olan West, emlak sektöründe çalışan eşinin dışarıda mesai yaptığı saatlerde evde kalarak ev işlerini yerine getiriyor, ailesine bakıyor ve evini çekip çeviriyor. Tüm bunları yaparken genellikle makyaj yapıyor ve bunu adeta bir 'meslek' olarak göz önünde bulunduruyor.

“Erkeklerden biri gibi görünmek istemiyorum. Anneliğin kaosunda bile kendimi yumuşak, güzel ve sağlam hissetmek istiyorum”

“Erkeklerden biri gibi görünmek istemiyorum. Anneliğin kaosunda bile kendimi yumuşak, güzel ve sağlam hissetmek istiyorum”

Ailesinin ihtiyaçlarını karşılarken iyi görünmek ve hissetmek istemesinin kibirle ilgisi olmadığını vurguluyor.

West, bu yaklaşımının günümüzde alışılmadık olduğunun farkında. “Toplum, kadınlara geride kalmamayı, koşuşturmayı ve bağımsızlığı seçmeyi öğütlüyor. Benim isyanım, eşimle birlikte bir şeyler inşa etmek ve çocuklarıma anneliğin pasif değil, güçlü bir rol olduğunu göstermek,” diyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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