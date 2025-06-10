Kocasının Himayesinde Yaşamaktan Gurur Duyan Kadından Feminizmi 10 Sene Geriye Götürecek Açıklamalar

Modern çağda, hepimiz geleneksel cinsiyet rollerinden uzaklaşmaya çalışsak da Seattle’da yaşayan 30 yaşındaki Maria West, “geleneksel eş” (trad wife) kimliğini benimsiyor.

İki çocuk annesi olan West, emlak sektöründe çalışan eşinin dışarıda mesai yaptığı saatlerde evde kalarak ev işlerini yerine getiriyor, ailesine bakıyor ve evini çekip çeviriyor. Tüm bunları yaparken genellikle makyaj yapıyor ve bunu adeta bir 'meslek' olarak göz önünde bulunduruyor.