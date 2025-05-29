VFS Global Schengen Vize Krizine Dair Açıklama Yaptı
Avrupa ülkelerine seyahat etmek için gerekli olan Schengen vizesine dair kriz giderek derinleşiyor. Vize ret oranları artarken şimdi de vize randevusu bulmak imkansız hale geldi. Öte yandan Schengen vizelerinin karaborsaya düştüğü de iddia edildi. CNBC-e'den Günce Nur İnce'nin haberine göre birçok Avrupa ülkesinin vize merkezi VFS Global söz konusu iddialara yönelik açıklama yaptı.
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Schengen vize krizi çözülemez bir hal aldı.
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Vize başvurularına IP sınırlaması getirildi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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