VFS Global Schengen Vize Krizine Dair Açıklama Yaptı

Türk vatandaşlarına yönelik Schengen vize retleri son yıllarda giderek artarken bu kez vize randevusu bulmak hayal oldu. Avrupa ülkesine seyahat etmek isteyen, eğitim veya iş için kısa bir yolculuk yapmak isteyenler vize reddiyle sık sık karşılaşırken artık 'Nasıl randevu bulacağım?' sorusu yanıt bekler oldu.

Schengen vizelerinde randevu sorunu konuşulurken vizelerin karaborsaya düşüldüğü ileri sürüldü.

Aracı firmaların vize randevularını 44 bin TL’den sattığı iddia iddia edildi. Avrupa ülkelerinin vize merkezi VFS Global konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi. CNBC-e’den Günce Nur İnce'nin haberine göre VFS Global Türkiye-Azerbaycan Bölge Başkan Yardımcısı Sertan Aslantürk, “Vizelerin değerlendirilmesinde hiçbir etkimiz yoktur. Biz sadece evrak toplayan başvuru merkeziyiz” diye konuştu.