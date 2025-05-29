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VFS Global Schengen Vize Krizine Dair Açıklama Yaptı

VFS Global Schengen Vize Krizine Dair Açıklama Yaptı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.05.2025 - 16:36

Avrupa ülkelerine seyahat etmek için gerekli olan Schengen vizesine dair kriz giderek derinleşiyor. Vize ret oranları artarken şimdi de vize randevusu bulmak imkansız hale geldi. Öte yandan Schengen vizelerinin karaborsaya düştüğü de iddia edildi. CNBC-e'den Günce Nur İnce'nin haberine göre birçok Avrupa ülkesinin vize merkezi VFS Global söz konusu iddialara yönelik açıklama yaptı. 

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Schengen vize krizi çözülemez bir hal aldı.

Schengen vize krizi çözülemez bir hal aldı.

Türk vatandaşlarına yönelik Schengen vize retleri son yıllarda giderek artarken bu kez vize randevusu bulmak hayal oldu. Avrupa ülkesine seyahat etmek isteyen, eğitim veya iş için kısa bir yolculuk yapmak isteyenler vize reddiyle sık sık karşılaşırken artık 'Nasıl randevu bulacağım?' sorusu yanıt bekler oldu. 

Schengen vizelerinde randevu sorunu konuşulurken vizelerin karaborsaya düşüldüğü ileri sürüldü. 

Aracı firmaların vize randevularını 44 bin TL’den sattığı iddia iddia edildi. Avrupa ülkelerinin vize merkezi VFS Global konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi. CNBC-e’den Günce Nur İnce'nin haberine göre VFS Global Türkiye-Azerbaycan Bölge Başkan Yardımcısı Sertan Aslantürk, “Vizelerin değerlendirilmesinde hiçbir etkimiz yoktur. Biz sadece evrak toplayan başvuru merkeziyiz” diye konuştu.

Vize başvurularına IP sınırlaması getirildi.

Vize başvurularına IP sınırlaması getirildi.

Vize danışmanlık şirketlerinin yapay yazılımlarla (bot) vize aldığı iddialarını yanıtlayan Aslantürk, sahte yazılımlara karşı IP sınırlaması getirdiklerini dile getirdi. Aslantürk, bot kullananlara müdahale ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

VPN kullanılsa bile Türkiye’deki randevuları almaya çalışıyoruz. Türkiye’de online başvuru açılmasıyla ilgili bir saat bilgisi veremiyoruz. Bu inisiyatifimizde değil talimat doğrusunda çalışıyoruz.

Bot kullanan gördüğümüzde hemen müdahale ediyoruz. Yurt dışında ve Türkiye’de bu konuda çalışan ekiplerimiz var.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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