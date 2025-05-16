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Türkiye'nin Schengen Vizesi Sonuçları Belli Oldu

Türkiye'nin Schengen Vizesi Sonuçları Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.05.2025 - 23:25

Avrupa ülkelerine giriş için gerekli olan Schengen vizesine dair Türkiye'ye verilen ret oranları kördüğüm oldu. Türk vatandaşlarına verilen vize retlerine dair soruna çözüm bulunamazken Schengen vizesi 2024 sonuçları belli oldu. Cnbc-e'den Barış Erkaya'nın haberine göre 16 yılda 74 milyon euro Schengen vizesi için boşa gitti. İşte Türkiye'nin Schengen vizesi 2024 sonuçları. 

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Türk vatandaşlarına Schengen vizesi ret oranı 2024'te yüzde 14 oldu.

Türk vatandaşlarına Schengen vizesi ret oranı 2024'te yüzde 14 oldu.

Schengen vizesine hem randevu bulmak hem de randevu bulduktan sonra ret yememek oldukça zor. Son yıllarda Schengen vizesine başvuran Türk vatandaşlarına verilen ret oranları artarken 2024'ün rakamları da belli oldu. Cnbc-e'den Barış Erkaya, Schengen vizesi 2024 sonuçlarını açıkladı. 

Schengen vizesine dair hem randevu bulmak zor Geçen sene Türkiye’den yapılan her 100 başvurudan 15’i reddedildi. Toplam 1 milyon 173 bin 917 vize başvurusu yapılırken 170 bin başvuru reddedildi.

2009 yılından bu yana 3 milyar TL boşa gitti.

2009 yılından bu yana 3 milyar TL boşa gitti.

Schengen vizesi başvuruları 2023 yılına göre geçen sene yüzde 11.17 oranında artış gösterdi. 2024 yılında yapılan ret maliyeti ise 13 milyon 610 bin euro oldu.

Son 16 yılda 1 milyonu aşkın vize reddedildi. Bu retlerin maliyeti ise dudak uçuklattı. Verilere göre 2009 yılından bu yana ret maliyeti 3 milyar 197 milyon TL oldu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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