Türkiye'nin Schengen Vizesi Sonuçları Belli Oldu
Avrupa ülkelerine giriş için gerekli olan Schengen vizesine dair Türkiye'ye verilen ret oranları kördüğüm oldu. Türk vatandaşlarına verilen vize retlerine dair soruna çözüm bulunamazken Schengen vizesi 2024 sonuçları belli oldu. Cnbc-e'den Barış Erkaya'nın haberine göre 16 yılda 74 milyon euro Schengen vizesi için boşa gitti. İşte Türkiye'nin Schengen vizesi 2024 sonuçları.
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Türk vatandaşlarına Schengen vizesi ret oranı 2024'te yüzde 14 oldu.
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2009 yılından bu yana 3 milyar TL boşa gitti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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