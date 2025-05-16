Türkiye'nin Schengen Vizesi Sonuçları Belli Oldu

Schengen vizesi başvuruları 2023 yılına göre geçen sene yüzde 11.17 oranında artış gösterdi. 2024 yılında yapılan ret maliyeti ise 13 milyon 610 bin euro oldu.

Son 16 yılda 1 milyonu aşkın vize reddedildi. Bu retlerin maliyeti ise dudak uçuklattı. Verilere göre 2009 yılından bu yana ret maliyeti 3 milyar 197 milyon TL oldu.