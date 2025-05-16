Emekli Zammında Son Durum: Kurban Bayramı Öncesinde Emekliye Zam Müjdesi Var mı?
Emeklinin önünde ilk olarak bayram ikramiyesi; Temmuz ayında ise maaş zammı var. Bayram ikramiyesinin 2025'te 4 bin TL'ye yükseltilmesine karar verilmişti. Kurban Bayramı öncesi ikramiyeye zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki Temmuz ayı için emekli zammına dair müjde ve umut var mı? Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun bu sorunun yanıtını Şebnem Arda Boğa'nın YouTube kanalında verdi.
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Emekli bayram ikramiyesi 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltilmişti. Kurban Bayramı öncesi ikramiyeye zam gelecek mi?
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Emekli zammında kurban bayramı öncesi son durumu Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun anlattı.
Emekliye Temmuz’da ne kadar zam yapılacak?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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