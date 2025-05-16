onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Emekli Zammında Son Durum: Kurban Bayramı Öncesinde Emekliye Zam Müjdesi Var mı?

Emekli Zammında Son Durum: Kurban Bayramı Öncesinde Emekliye Zam Müjdesi Var mı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.05.2025 - 20:27

Emeklinin önünde ilk olarak bayram ikramiyesi; Temmuz ayında ise maaş zammı var. Bayram ikramiyesinin 2025'te 4 bin TL'ye yükseltilmesine karar verilmişti. Kurban Bayramı öncesi ikramiyeye zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki Temmuz ayı için emekli zammına dair müjde ve umut var mı? Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun bu sorunun yanıtını Şebnem Arda Boğa'nın YouTube kanalında verdi. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Emekli bayram ikramiyesi 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltilmişti. Kurban Bayramı öncesi ikramiyeye zam gelecek mi?

Emekli bayram ikramiyesi 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltilmişti. Kurban Bayramı öncesi ikramiyeye zam gelecek mi?

Emekli bayram ikramiyeleri 2024 yılında 3 bin TL olarak verilirken 2025'te bin liralık zam yapıldı. Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye alan emekliler bu sene toplamda 8 bin liralık ikramiye alıyor. Ramazan Bayramı'nda 4 bin TL olarak ödenen ikramiyelerin Kurban Bayramı öncesi zamlanıp zamlanmayacağı merak ediliyor. Uzmanlara göre ikramiyenin yükseltilmesine dair bir umut yok.

Emekli zammında kurban bayramı öncesi son durumu Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun anlattı.

Emekli zammında kurban bayramı öncesi son durumu Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun anlattı.

YouTube'da Şebnem Arda Boğa'ya konuk olan Özgür Erdursun, yetkililerin pozitif açıklama yaptığını ancak eylemde hiçbir çalışma yapılmadığını vurguladı. Erdursun, 'Çalışma Bakanlığı ‘emekli aylığı konusunda çalışmamız yok, asgari ücret konusunda çalışmamız yok’ diyor. 4 bin TL’lik bayram ikramiyesi konusunda da bir çalışma yok. Az bir rakam. Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek, kaç TL verilecek, çalışma olacak mı… Milletin cebine giren tek kuruşla ilgili çalışma yok. Ama açıklamalar çok pozitif. Gerçekdışı pozitiflik de sinir bozucu durum yaratıyor' dedi.

Emekliye Temmuz’da ne kadar zam yapılacak?

Emekliye Temmuz’da ne kadar zam yapılacak?

Erdursun, emeklinin Temmuz zammına dair ise şunları söyledi:

'Mayıs ve haziran ayında ne enflasyon çıkacağına dair tahminler yürütülüyor. Nisan ayı 2.8;  haziran ayında 1.6 gibi enflasyon çıkacağı öngörülüyor. Yüzde 18’i göreceğiz. Aylardır diyorum SSK, Bağ-Kur emeklisine yüzde 18, memur ve memur emeklisine yüzde 16.5 gibi artış yapılır. Bunun dışında düzenleme olacak mı bunun konuşulması lazım. Enflasyon farkının ne olacağı zaten belli. Dediğimiz rakamlar birebir çıkacak. Bu rakamlar dışında ayrıca bir şey verilmeyecek.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın