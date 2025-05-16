Emekli Zammında Son Durum: Kurban Bayramı Öncesinde Emekliye Zam Müjdesi Var mı?

YouTube'da Şebnem Arda Boğa'ya konuk olan Özgür Erdursun, yetkililerin pozitif açıklama yaptığını ancak eylemde hiçbir çalışma yapılmadığını vurguladı. Erdursun, 'Çalışma Bakanlığı ‘emekli aylığı konusunda çalışmamız yok, asgari ücret konusunda çalışmamız yok’ diyor. 4 bin TL’lik bayram ikramiyesi konusunda da bir çalışma yok. Az bir rakam. Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek, kaç TL verilecek, çalışma olacak mı… Milletin cebine giren tek kuruşla ilgili çalışma yok. Ama açıklamalar çok pozitif. Gerçekdışı pozitiflik de sinir bozucu durum yaratıyor' dedi.