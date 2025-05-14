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Ekonomi
Bankalar ATM Para Çekme Limitlerini Değiştirdi

Bankalar ATM Para Çekme Limitlerini Değiştirdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.05.2025 - 16:01

Bir süredir ATM’lerde para çekmede sorunlar yaşanırken bankalardan yeni adım geldi. Bankalar, Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşların sorun yaşamaması adını ATM para çekme limitlerinde değişikliğe gitti. Sözcü’de yer alan habere göre işte ATM’lerde para çekme limitleri.

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/bayram-onces...
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ATM'lerde banknot krizi devam ediyor.

ATM'lerde banknot krizi devam ediyor.

ATM’lerde nakit para krizi devam ediyor. İddialara göre dolaşımdaki banknotların yüzde 90’ını 200 liralık banknotlar oluşturuyor. Hal böyle olunca da 20, 50 ve 100 liralık banknotlara erişim oldukça sınırlanmış durumda. Banknot sıkıntısı sürerken bankalar ATM’ler ile ilgili kararlarında değişikliğe gitti.

Bankalar ATM para çekme limitlerini değiştirdi.

Bankalar ATM para çekme limitlerini değiştirdi.

Sözcü’de yer alan habere göre Kurban Bayramı’na geri sayım başlarken ATM’lerde para çekme limiti değişti. Artan nakit ihtiyacına karşılık sadece kartlı işlemlerde değil QR koduyla para çekme limitleri de artırıldı. İşte ATM para çekme limitleri:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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