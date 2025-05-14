Bankalar ATM Para Çekme Limitlerini Değiştirdi
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/bayram-onces...
Bir süredir ATM’lerde para çekmede sorunlar yaşanırken bankalardan yeni adım geldi. Bankalar, Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşların sorun yaşamaması adını ATM para çekme limitlerinde değişikliğe gitti. Sözcü’de yer alan habere göre işte ATM’lerde para çekme limitleri.
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ATM'lerde banknot krizi devam ediyor.
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Bankalar ATM para çekme limitlerini değiştirdi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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