Bankalar ATM para çekme limitlerini değiştirdi.

ATM’lerde nakit para krizi devam ediyor. İddialara göre dolaşımdaki banknotların yüzde 90’ını 200 liralık banknotlar oluşturuyor. Hal böyle olunca da 20, 50 ve 100 liralık banknotlara erişim oldukça sınırlanmış durumda. Banknot sıkıntısı sürerken bankalar ATM’ler ile ilgili kararlarında değişikliğe gitti.