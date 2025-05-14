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Şehir Şehir Kira Fiyatları: Türkiye’nin En Ucuz ve En Pahalı 20 Kenti

Şehir Şehir Kira Fiyatları: Türkiye’nin En Ucuz ve En Pahalı 20 Kenti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.05.2025 - 11:11

Türkiye'de kira krizi günden güne daha çözülemez bir hal alıyor. Türkiye gazetesinden Faruk Bingöl'ün haberine göre Türkiye'nin en ucuz ve en pahalı 20 kenti belli oldu. 2025 Nisan raporuna göre ülkede 10 bin TL'nin altında kiralık daire kalmadı. İşte şehir şehir kira fiyatları!

Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ek...
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Türkiye'de kira fiyatları cep yakıyor. Artık sadece ev almak değil kiralık bir daireye çıkmak da hayal oldu.

Türkiye'de kira fiyatları cep yakıyor. Artık sadece ev almak değil kiralık bir daireye çıkmak da hayal oldu.

2025 Ocak ayı itibarıyla asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı. Ancak asgari ücret kira fiyatlarının yakınından bile geçmiyor. Kira fiyatları cep yakarken şimdiler de ev satın almak ütopik bir hedef olurken kiralık bir daireye çıkmak da hayal olarak kalacak cinsten.  İstanbul Gayrimenkul Değerleme'nin Nisan 2025 raporuna göre Türkiye'de 10 bin TL'nin altında kiralık daire kalmadı. Kira fiyatları ortalama 20 bin TL seviyesinde.

Eskiden İstanbul pahalılığı ile bilinirken şimdi 81 il pahalılık konusunda megakentle yarışıyor.

Eskiden İstanbul pahalılığı ile bilinirken şimdi 81 il pahalılık konusunda megakentle yarışıyor.

“Taşı toprağı altın” denilen İstanbul eskiden ülkenin en pahalı kenti olarak biliniyordu. Şimdi ise en ücra kasabada kira fiyatları bile İstanbul’a yaklaşmış durumda. Rapora göre İstanbul’da ortalama kira bedeli 26 bin 500 liraya ulaştı. Muğla, İzmir, Ankara gibi şehirlerde ise bu rakam 23 bin-26 bin TL arasında değişkenlik gösteriyor. 

Kilis, Muş, Kars, Burdur, Aksaray gibi daha küçük olarak nitelendirdiğimiz kentlerde kiralar 10 bin TL sınırını aşmış durumda.

Türkiye’nin En Ucuz ve En Pahalı 20 Kenti

Türkiye’nin En Ucuz ve En Pahalı 20 Kenti

Türkiye gazetesinden Faruk Bingöl’ün haberine göre Türkiye’nin en pahalı ve en ucuz 10 kenti belli oldu. 

İşte en yüksek kiraların bulunduğu kentler:

En düşük kiraların bulunduğu kentler:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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