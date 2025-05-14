Şehir Şehir Kira Fiyatları: Türkiye’nin En Ucuz ve En Pahalı 20 Kenti

“Taşı toprağı altın” denilen İstanbul eskiden ülkenin en pahalı kenti olarak biliniyordu. Şimdi ise en ücra kasabada kira fiyatları bile İstanbul’a yaklaşmış durumda. Rapora göre İstanbul’da ortalama kira bedeli 26 bin 500 liraya ulaştı. Muğla, İzmir, Ankara gibi şehirlerde ise bu rakam 23 bin-26 bin TL arasında değişkenlik gösteriyor.

Kilis, Muş, Kars, Burdur, Aksaray gibi daha küçük olarak nitelendirdiğimiz kentlerde kiralar 10 bin TL sınırını aşmış durumda.