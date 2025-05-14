Şehir Şehir Kira Fiyatları: Türkiye’nin En Ucuz ve En Pahalı 20 Kenti
Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ek...
Türkiye'de kira krizi günden güne daha çözülemez bir hal alıyor. Türkiye gazetesinden Faruk Bingöl'ün haberine göre Türkiye'nin en ucuz ve en pahalı 20 kenti belli oldu. 2025 Nisan raporuna göre ülkede 10 bin TL'nin altında kiralık daire kalmadı. İşte şehir şehir kira fiyatları!
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Türkiye'de kira fiyatları cep yakıyor. Artık sadece ev almak değil kiralık bir daireye çıkmak da hayal oldu.
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Eskiden İstanbul pahalılığı ile bilinirken şimdi 81 il pahalılık konusunda megakentle yarışıyor.
Türkiye’nin En Ucuz ve En Pahalı 20 Kenti
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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