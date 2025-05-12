Dünyanın Konuştuğu Boşanma Davası: İş İnsanı 27 Milyon Dolar Tazminat Ödeyecek
Kaynak: https://zamin.uz/en/world/149739-abu-...
Birleşik Arap Emirlikleri’nde gerçekleşen bir boşanma davası dünyanın gündemine oturdu. Dubai’de yaşayan ve adı açıklanmayan İngiliz iş insanı ve eşi boşanma davası açtı. Mahkeme iş insanının 27 milyon dolar ödemesine karar verdi. İşte dünyanın konuştuğu boşanma davası!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu boşanma davasında ağızları açık bırakan rakamlar konuşuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adalet Bakanlığı yetkilisi 27 milyon dolarlık boşanmayla ilgili açıklama yaptı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın