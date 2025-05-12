Dünyanın Konuştuğu Boşanma Davası: İş İnsanı 27 Milyon Dolar Tazminat Ödeyecek

Abu Dabi Adalet Bakanlığı Müsteşarı Yousef Said El Abri, 27 milyon dolarlık boşanma davasıyla ilgili konuştu. El Abi, 'Abu Dabi, bölgede kişisel statü için kapsamlı bir medeni kanun çıkaran ve hem yerleşiklere hem de yabancılara medeni evlilik, kusursuz boşanma, medeni vasiyetnameler ve miras dağıtımı gibi entegre hizmetler sunan İngilizce konuşan bir medeni aile mahkemesi kuran ilk ülke oldu' dedi.