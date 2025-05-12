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Dünyanın Konuştuğu Boşanma Davası: İş İnsanı 27 Milyon Dolar Tazminat Ödeyecek

Dünyanın Konuştuğu Boşanma Davası: İş İnsanı 27 Milyon Dolar Tazminat Ödeyecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.05.2025 - 14:39

Birleşik Arap Emirlikleri’nde gerçekleşen bir boşanma davası dünyanın gündemine oturdu. Dubai’de yaşayan ve adı açıklanmayan İngiliz iş insanı ve eşi boşanma davası açtı. Mahkeme iş insanının 27 milyon dolar ödemesine karar verdi. İşte dünyanın konuştuğu boşanma davası!

Kaynak: https://zamin.uz/en/world/149739-abu-...
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Bu boşanma davasında ağızları açık bırakan rakamlar konuşuldu.

Bu boşanma davasında ağızları açık bırakan rakamlar konuşuldu.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi kentinde bir boşanma davası gündeme oturdu. Abu Dabi Aile Mahkemesi’nin karara bağladığı boşanma davasında milyon dolarlar konuştu. Dubai’de yaşayan İngiliz iş insanı eşine boşanma davası açtı. Abu Dabi Aile Mahkemesi’nde görülen dava tek celsede sonuçlandı. Ancak mahkeme iş insanının 27 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.

Davaya İngiltere’nin önde gelen hukuk firmalarının avukatları katıldı. Arapça ve İngilizce olarak faaliyet gösteren tek mahkeme olan Abu Dabi Aile Mahkemesi’nde boşanan çiftlerin yasal anlaşması İngiliz avukatlarıyla yapıldı.

Adalet Bakanlığı yetkilisi 27 milyon dolarlık boşanmayla ilgili açıklama yaptı.

Adalet Bakanlığı yetkilisi 27 milyon dolarlık boşanmayla ilgili açıklama yaptı.

Abu Dabi Adalet Bakanlığı Müsteşarı Yousef Said El Abri, 27 milyon dolarlık boşanma davasıyla ilgili konuştu. El Abi,  'Abu Dabi, bölgede kişisel statü için kapsamlı bir medeni kanun çıkaran ve hem yerleşiklere hem de yabancılara medeni evlilik, kusursuz boşanma, medeni vasiyetnameler ve miras dağıtımı gibi entegre hizmetler sunan İngilizce konuşan bir medeni aile mahkemesi kuran ilk ülke oldu' dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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