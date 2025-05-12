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Dünyaca Ünlü Yıldızlar Türkiye’ye Geliyor: Bu Yıl Kimler Konser Verecek?

Dünyaca Ünlü Yıldızlar Türkiye’ye Geliyor: Bu Yıl Kimler Konser Verecek?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.05.2025 - 13:43

Türkiye 2025 yazında dünyaca ünlü yıldızların geçişine şahit olacak. Pek çok isim başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında konser verecek? Peki bu yıl hangi dünya yıldızları Türkiye’de konser verecek?

Guns N' Roses 32 yıl sonra Türkiye’ye geliyor.

Guns N' Roses 32 yıl sonra Türkiye’ye geliyor.

Rock müziğinin efsanesi Guns N' Roses, 32 yıl aradan sonra Türkiye’deki hayranlarıyla buluşacak. Efsanevi grup, 2 Haziran’da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda konser verecek. 

Polonyalı genç virtüoz Marcin Patrzałek, ilk defa Türkiye’ye gelecek. Pop ve rock müziği harmanlayan sanatçı perküsyon teknikleriyle adeta tek kişilik dev bir orkestraya dönüşüyor. Marcin Patrzałek, 14 Mayıs'ta Ankara'da Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi, 15 Mayıs'ta İzmir'de Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi, 16 Mayıs'ta ise İstanbul'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sahne alacak.

Bu yıl kimler konser verecek? İşte konser takvimi.

Bu yıl kimler konser verecek? İşte konser takvimi.

  • Latin ve flamenko müziğin sevilen ismi Yasmin Levy-17 Mayıs’ta İstanbul Kongre Merkezi’nde. 

  • Gürcistan’ın en iyi dansçılarından oluşan İme Georgian Eagles, 50 dansçı ve 12 müzisyenle birlikte ilk olarak Antalya’da olacak. Grup,  18 Mayıs'ta Antalya Açıkhava, 23 Mayıs'ta Ankara'da MEB Şura Salonu, 24 Mayıs'ta Bostancı Gösteri Merkezi, 25 Mayıs'ta ise Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde sahnede olacak.

  • Indie pop’un öncü grubu Kings Of Convenience, 28 Mayıs'ta KüçükÇiftlik Park'ta olacak. Konser öncesi Sena Şener sahne alacak.

  • Avustralyalı üçlü Glass Beams, 29 Mayıs'ta KüçükÇiftlik Park'ta konser verecek.

  • Yunanistan’ın sevilen ismi Konstantinos Argiros, 9 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda müzikseverlerle buluşacak.

  • Morrissey, 12 Temmuz’da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda konser verecek.

  • DJ ve prodüktör Martin Garrix, 10 yıl aradan sonra  İstanbul’a geliyor. Martin Garrix, 12 Temmuz’da Festival Park Yenikapı’da olacak.

Jennifer Lopez, 23 Temmuz’da Regnum Pearl Event Area'da konser verecek.

  • Elektronik, dans ve pop müziği ustalıkla harmanlayacan Roisin Murphy, 19 Temmuz’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda olacak. 

  • Wardruna, 9 Ağustos’ta Harbiye’de sahne alacak. 

  • Sami Yusuf, 23 Ağustos’ta Yenikapı’da sevenleriyle buluşacak. 

  • Khruangbin, 26 ve 27 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek.

  • Jasper Steverlinck, 19 Eylül'de Zorlu PSM %100 Studio’da  olacak. 

  • Alessandro Safina, 5 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek.

  • Robbie Williams, 7 Ekim'de Festival Park Yenikapı'da olacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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