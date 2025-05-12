Dünyaca Ünlü Yıldızlar Türkiye’ye Geliyor: Bu Yıl Kimler Konser Verecek?
Guns N' Roses 32 yıl sonra Türkiye’ye geliyor.
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Bu yıl kimler konser verecek? İşte konser takvimi.
Jennifer Lopez, 23 Temmuz’da Regnum Pearl Event Area'da konser verecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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