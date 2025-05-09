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Tıpkı Kafanızın İçinde Festival Varmış Gibi Hissettirecek Şarkılar

etiket Tıpkı Kafanızın İçinde Festival Varmış Gibi Hissettirecek Şarkılar

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
09.05.2025 - 23:27

Her şeyi bir anlığına da olsa unutmak ve gerçeklikten uzaklaşmak isterseniz size kafanızın içinde sanki bir festival varmış gibi hissettirecek şarkıları derledik. Bu şarkıların her biri dinledikçe sizi kendisine biraz daha çekecek. Sadece dinleyin ve kendinizi akışa bırakın.

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1. Let's Cumbia

2. When You Call My Name

3. Higher Ground

4. God Is A Dancer

5. I Follow Rivers

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6. Rise Up

7. Summertime Sadness

8. Body

9. Dreamer

10. Drop It

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11. Pepas

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