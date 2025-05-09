Tıpkı Kafanızın İçinde Festival Varmış Gibi Hissettirecek Şarkılar
Her şeyi bir anlığına da olsa unutmak ve gerçeklikten uzaklaşmak isterseniz size kafanızın içinde sanki bir festival varmış gibi hissettirecek şarkıları derledik. Bu şarkıların her biri dinledikçe sizi kendisine biraz daha çekecek. Sadece dinleyin ve kendinizi akışa bırakın.
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1. Let's Cumbia
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2. When You Call My Name
3. Higher Ground
4. God Is A Dancer
5. I Follow Rivers
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6. Rise Up
7. Summertime Sadness
8. Body
9. Dreamer
10. Drop It
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11. Pepas
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