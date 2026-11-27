ŞOK'a Altus 12 kg Çamaşır Makinesi Geliyor! 28 Kasım - 1 Aralık 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
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ŞOK 28 Kasım - 1 Aralık 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta sonu 2026 kataloğunda oyuncaklardan tekstil ürünlerine, kasa arkası indirimlerinden Altus beyaz eşyalara kadar birbirinden cazip fırsatlar var. Bakalım ŞOK'ta bu hafta sonu aktüel listelerinde hangi ürünler yer alıyor?
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
Gokidy Uzaktan Kumandalı Pick-Up 999 TL
Kadın Kaşkorse Pijama Takımı Kalp Aplikeli 799 TL
Altus AL CM 101254 D 1200 Devir 10 kg Çamaşır Makinesi 25.999 TL
Altus AL CM 121460 D 1400 Devir 12 kg Çamaşır Makinesi 27.999 TL
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