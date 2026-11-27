Günün Fırsatı: Yıllarca Filtre Değiştirme Derdi Olmayan Shark NeverChange5 Hava Temizleyici İndirimde!
Evinizdeki havayı toz, polen ve alerjenlerden arındırarak dört mevsim ferah bir yaşam alanı yaratmak isteyenler için günün fırsatı kaçırılmayacak bir indirimle geldi! Hepsiburada'da 14.999,00 TL yerine 2.200 TL indirimle 12.799,00 TL etiket fiyatıyla satışa sunulan Shark NeverChange5 Clean Sense IQ Hava Temizleyicisi Max, üstelik peşin fiyatına 9 taksit avantajıyla öne çıkıyor. Gelin detaylarına birlikte bakalım.
Bu içerik 27.11.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Clean Sense IQ teknolojisiyle ortam hava kalitesini anlık takip ederek temizleme gücünü otomatik ayarlıyor.
NeverChange5 filtre sistemi sayesinde HEPA filtreyi 5 yıla kadar değiştirmenize gerek kalmıyor.
130 metrekareye kadar etkili hava temizliğiyle salon gibi geniş alanlarda bile havayı tazeliyor.
Sessiz çalışma ve zamanlayıcı özelliğiyle gece boyunca rahatsızlık vermeden ortam havasını temizliyor.
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