Beğendiğin Seslere Göre Müzik Zevkini Puanlıyoruz!

Bazı sesler vardır, daha ilk notasında içine işler…Peki senin müzik zevkin ne kadar iyi? Dinlediğin sanatçılar ne söylüyor, kulağın hangi notalarda parlıyor? Bu testte içinden geldiği gibi seçim yap, biz de sana müzik kulağının ne kadar “incelikli” olduğunu söyleyelim.

Haydi bakalım, seslere kulak ver ve puanını kap! 👇🏻

Not: Bu testte yer alan tüm sanatçılarımızın sesi birbirinden özel ve etkileyici. Burada amacımız “en iyi”yi seçmek değil, sadece senin kulağına en hoş gelen ses rengini yakalamak. Yani gönül rahatlığıyla seç, hepsi zaten sahnenin yıldızı!