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Beğendiğin Seslere Göre Müzik Zevkini Puanlıyoruz!

etiket Beğendiğin Seslere Göre Müzik Zevkini Puanlıyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
10.05.2025 - 23:52

Bazı sesler vardır, daha ilk notasında içine işler…Peki senin müzik zevkin ne kadar iyi? Dinlediğin sanatçılar ne söylüyor, kulağın hangi notalarda parlıyor? Bu testte içinden geldiği gibi seçim yap, biz de sana müzik kulağının ne kadar “incelikli” olduğunu söyleyelim. 

Haydi bakalım, seslere kulak ver ve puanını kap! 👇🏻

Not: Bu testte yer alan tüm sanatçılarımızın sesi birbirinden özel ve etkileyici. Burada amacımız “en iyi”yi seçmek değil, sadece senin kulağına en hoş gelen ses rengini yakalamak. Yani gönül rahatlığıyla seç, hepsi zaten sahnenin yıldızı!

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1. Bir sanatçımızı seçerek başlayalım!

2. Hepsinin sesi birbirinden güzel oldukça zor olacak!

3. Favori ses rengin hangisi peki?

4. Bu değerli sanatçılarımızdan birini seç bakalım!

5. Hepsi birbirinden farklı türde şarkı söylüyor🤔

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6. Hepsi birbirinden diva🤔

7. Bu değerli sanatçılarımızdan birini seç!

8. Birini seçip bu testi sonlandıralım👇

Şahane seçimler yapmışsın, biz seni değil sen bizi puanla!

Yani açık konuşalım, senin müzik zevkin bir playlist değil, resmen bir sanat eseri! Her şarkı, her melodi o kadar özenli seçilmiş ki... biz burada sana puan verecekken kendimizden utandık. Ruhunla seçmiş gibisin; hem duygu var, hem tempo, hem de kalite. Seninle aynı kulaklıktan müzik dinlemek isteriz açıkçası! Bundan sonra biri 'Kim şarkı gurmesi?' derse, biz direkt seni gösteriyoruz.

Şarkının iyisinden anladığın kesin!

Müzik zevkin çok iyi bir yerden besleniyor, bunu ilk bakışta hissediyoruz. Seçtiğin sanatçılar da parçalar da öyle öylesine değil, ruhu olan seçimler. Sadece bazen türler arasında küçük bir savrulma yaşanmış gibi… Hani o melodik dalgalar bazen hafif çarpışıyor ama yine de akışın gücü yerinde! Kısacası senin müzik listene denk gelen biri kesinlikle sıkılmaz.Şahanesin!

Hiç fena değil ama biraz karışık geldi… Şarkının iyisinden anladığın kesin! Müzik zevkin çok iyi bir yerden besleniyor, bunu ilk bakışta hissediyoruz. Seçtiğin sanatçılar da parçalar da öyle öylesine değil, ruhu olan seçimler. Sadece bazen türler arasında küçük bir savrulma yaşanmış gibi… Hani o melodik dalgalar bazen hafif çarpışıyor ama yine de akışın gücü yerinde! Kısacası senin müzik listene denk gelen biri kesinlikle sıkılmaz. Belki tek yapman gereken, türleri biraz daha netleştirmek. Onun dışında şahanesin!

Şarkı seçimlerin arasında çok iyi parçalar var ama hepsi bir arada olunca küçük bir karmaşa hissi yaratıyor. Sanki ruh halinle playlist'in aynı frekansta değil gibi… Belki de içinde birden fazla ruh hali var ve hepsi kendi sesini bulmak istiyor? Yine de o arada keşfettiğimiz bazı parçalar bize “Bu kişi müziğe gerçekten değer veriyor” dedirtti. O yüzden diyoruz ki; biraz daha derinleş, dinlediğin şeyin sana nasıl hissettirdiğine kulak ver. Senin yolculuğun yeni başlıyor, ama kesinlikle potansiyelin yüksek!

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miray soysal
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