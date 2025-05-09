Seni İlk Gördüğünde Kafasında Çalan Şarkıyı Söylüyoruz!
Seni ilk kez gördü… Göz göze geldiniz. O da ne? Kafasında bir şarkı çalmaya başladı! Kalbi bir an durdu, sonra ritmini buldu çünkü sen geldin. Peki, sana baktığı o ilk anda, zihninde hangi şarkı çaldı? Bir “aşık oldum galiba” hissi mi, yoksa “bu kişi tam benim frekansım” dedirten bir melodi mi? Şimdi o ilk bakışın fondaki şarkısını söylüyoruz.
Hazır mısın, kalbini açıyoruz! 👇🏻
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1. İlk sorumuzla başlayalım, ilişkisel olarak hangi evredesiniz?
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2. Partnerin seni ne kadar süre görmezse özlüyor?
3. Karakter olarak birbirinize benzediğinizi söyleyebilir misin?
4. Müzik zevkleriniz birbirine benziyor mu?
5. Partnerinin burcunu öğrenelim!
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6. İlişkinizde karşılıklı güvenle ilgili sorunlar var mı?
7. Akşam dışarı çıkacak olsanız planı kim yapar?
8. Son olarak, partnerin kendi düzenli hayatını senin için bozar mı?
Yalın Benimki
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