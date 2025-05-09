Seni İlk Gördüğünde Kafasında Çalan Şarkıyı Söylüyoruz!

Seni ilk kez gördü… Göz göze geldiniz. O da ne? Kafasında bir şarkı çalmaya başladı! Kalbi bir an durdu, sonra ritmini buldu çünkü sen geldin. Peki, sana baktığı o ilk anda, zihninde hangi şarkı çaldı? Bir “aşık oldum galiba” hissi mi, yoksa “bu kişi tam benim frekansım” dedirten bir melodi mi? Şimdi o ilk bakışın fondaki şarkısını söylüyoruz.

Hazır mısın, kalbini açıyoruz! 👇🏻