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Seni İlk Gördüğünde Kafasında Çalan Şarkıyı Söylüyoruz!

etiket Seni İlk Gördüğünde Kafasında Çalan Şarkıyı Söylüyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
09.05.2025 - 23:27

Seni ilk kez gördü… Göz göze geldiniz. O da ne? Kafasında bir şarkı çalmaya başladı! Kalbi bir an durdu, sonra ritmini buldu çünkü sen geldin. Peki, sana baktığı o ilk anda, zihninde hangi şarkı çaldı? Bir “aşık oldum galiba” hissi mi, yoksa “bu kişi tam benim frekansım” dedirten bir melodi mi? Şimdi o ilk bakışın fondaki şarkısını söylüyoruz. 

Hazır mısın, kalbini açıyoruz! 👇🏻

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1. İlk sorumuzla başlayalım, ilişkisel olarak hangi evredesiniz?

2. Partnerin seni ne kadar süre görmezse özlüyor?

3. Karakter olarak birbirinize benzediğinizi söyleyebilir misin?

4. Müzik zevkleriniz birbirine benziyor mu?

5. Partnerinin burcunu öğrenelim!

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6. İlişkinizde karşılıklı güvenle ilgili sorunlar var mı?

7. Akşam dışarı çıkacak olsanız planı kim yapar?

8. Son olarak, partnerin kendi düzenli hayatını senin için bozar mı?

Yalın Benimki

Gökhan Türkmen- Aşk

Hakan Altun- Bana Göresin

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miray soysal
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