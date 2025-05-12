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İkramiye Almak İsteyenler 31 Mayıs’a Dikkat! 4 Bin TL’lik Emekli Bayram İkramiyesine Zam Gelecek mi?

İkramiye Almak İsteyenler 31 Mayıs’a Dikkat! 4 Bin TL’lik Emekli Bayram İkramiyesine Zam Gelecek mi?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.05.2025 - 12:37

Ocak 2025’te yapılan maaş zammından yüzü gülmeyen emekliler beklentilerini bayram ikramiyelerinde yüksek tutmuştu. Geçen sene 3 bin TL olan bayram ikramiyesi bu sene 4 bin TL’ye yükselmişti. Böylece emekliler Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda toplamda 8 bin TL’lik ikramiye almış olacaktı. Ramazan Bayramı’nda 4 bin liralık ikramiyesini alan emekliler şimdi Kurban Bayramı ikramiyesini bekliyor. Kurban Bayramı’nda emeklinin bayram ikramiyesine zam söylentileri mevcut. Emekli bayram ikramiyesine zam yapılacak mı?

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Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Gözler emekli bayram ikramiyesine çevrildi.

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Gözler emekli bayram ikramiyesine çevrildi.

Kurban Bayramı bu sene 6-9 Haziran arasında kutlanacak. 5 Haziran Perşembe günü arefe olarak gerçekleşirken 6 Haziran’da bayramın ilk günü idrak edilecek. 

Emekli bayram ikramiyesi ilk 2018 yılında ödenmeye başlandı. 2018 yılında 1000 TL olarak belirlenen bayram ikramiyeleri 2025 yılında 4 bin TL olarak ödenmeye başladı. 2025 Ramazan Bayramı’nda 4 bin lira bayram ikramiyesi alan emekliler şimdi Kurban Bayramı’nı bekliyor. “Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi?” sorusunun yanıtı merak edilirken SGK Başmüfettişi İsa Karakaş’tan yanıt geldi.

Emekli bayram ikramiyesine zam yapılacak mı?

Emekli bayram ikramiyesine zam yapılacak mı?

İsa Karakaş, bu soruya milyonlarca emeklide hayal kırıklığı yaratacak bir yanıt verdi. Karakaş, emeklinin bayram ikramiyesine dair merak edilenleri Türkiye gazetesi köşesinde yazdı. Karakaş, Kurban Bayramı için emekli bayram ikramiyesine zam yapılmayacağını belirterek, “4 bin TL olaran ikramiye bu bayramda artırılacak mı? Ankara’daki izlenimlerimizden çok emin bir şekilde maalesef bir artışın olmayacağını söyleyebiliriz. Umarım yanılırım da emeklilerimiz bir nebze rahat nefes alır” dedi. 

Karakaş, 2018 yılında 1000 TL olan bayram ikramiyesi ile küçükbaş hayvan alındığını ancak günümüzdeki rakamla bunun mümkün olmadığını da dile getirdi. 

Kaynak

İkramiye almak isteyenler 31 Mayıs’a dikkat!

İkramiye almak isteyenler 31 Mayıs’a dikkat!

31 Mayıs tarihine dikkat çeken İsa Karakaş, emekli bayram ikramiyesi almak isteyenlere önemli uyarıda bulundu. Karakaş, “31 Mayıs gününü geçirmeden emeklilik dilekçesini SGK’ya intikal ettirilen tüm sigortalılar bayram ikramiyesine hak kazanacaktır” dedi. 

Peki 4 bin TL’lik ikramiyesi herkese eşit miktarda yatırılacak mı? Karakaş, şu yanıtı verdi:

“SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığından kendi çalışması nedeniyle normal emekli olanlara ikramiye 4.000 TL olarak bu rakam eksiltilmeden aynen ödenecektir. Ancak;

  • İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranı,

  • Dul-yetim ve diğer hak sahiplerine ilgili kanunlarında belirtilen hisse oranında ödeme yapılacaktır. Örneğin 4.000 TL’lik ikramiyeden %25 oranında yetim aylığı alan bir kız çocuğuna sadece 1.000 TL’si ödenecektir. %50 oranında dul maaşı alan eşe ise sadece 2.000 TL ödenecektir.

  • İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü %50 oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerden, ölümü iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olmayanların hak sahiplerine, sigortalıya gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi üzerinden hak sahiplerinin hisse oranları,

Esas alınarak ödeme yapılacaktır.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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