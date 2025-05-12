İkramiye Almak İsteyenler 31 Mayıs’a Dikkat! 4 Bin TL’lik Emekli Bayram İkramiyesine Zam Gelecek mi?
Ocak 2025’te yapılan maaş zammından yüzü gülmeyen emekliler beklentilerini bayram ikramiyelerinde yüksek tutmuştu. Geçen sene 3 bin TL olan bayram ikramiyesi bu sene 4 bin TL’ye yükselmişti. Böylece emekliler Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda toplamda 8 bin TL’lik ikramiye almış olacaktı. Ramazan Bayramı’nda 4 bin liralık ikramiyesini alan emekliler şimdi Kurban Bayramı ikramiyesini bekliyor. Kurban Bayramı’nda emeklinin bayram ikramiyesine zam söylentileri mevcut. Emekli bayram ikramiyesine zam yapılacak mı?
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Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Gözler emekli bayram ikramiyesine çevrildi.
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Emekli bayram ikramiyesine zam yapılacak mı?
İkramiye almak isteyenler 31 Mayıs’a dikkat!
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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