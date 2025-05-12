İkramiye Almak İsteyenler 31 Mayıs’a Dikkat! 4 Bin TL’lik Emekli Bayram İkramiyesine Zam Gelecek mi?

İsa Karakaş, bu soruya milyonlarca emeklide hayal kırıklığı yaratacak bir yanıt verdi. Karakaş, emeklinin bayram ikramiyesine dair merak edilenleri Türkiye gazetesi köşesinde yazdı. Karakaş, Kurban Bayramı için emekli bayram ikramiyesine zam yapılmayacağını belirterek, “4 bin TL olaran ikramiye bu bayramda artırılacak mı? Ankara’daki izlenimlerimizden çok emin bir şekilde maalesef bir artışın olmayacağını söyleyebiliriz. Umarım yanılırım da emeklilerimiz bir nebze rahat nefes alır” dedi.

Karakaş, 2018 yılında 1000 TL olan bayram ikramiyesi ile küçükbaş hayvan alındığını ancak günümüzdeki rakamla bunun mümkün olmadığını da dile getirdi.

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