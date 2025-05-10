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Dünyanın En Zengin Kişisi Emekli Oluyor! Ünlü Milyarder Warren Buffet'tan Zengin Olmak İsteyenlere 10 Tavsiye

Dünyanın En Zengin Kişisi Emekli Oluyor! Ünlü Milyarder Warren Buffet'tan Zengin Olmak İsteyenlere 10 Tavsiye

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.05.2025 - 12:50

Dünyanın en zengin isimlerinden biri olan 94 yaşındaki Warren Buffet, sahibi olduğu Berkshire Hathaway isimli sigortacılık şirketinin CEO’luğundan istifa etti. Tüm zamanların en iyi yatırımcısı olarak bilinen Buffet, yıl sonunda emekliliğe ayrılacağını duyurdu. Peki 80 yıldır borsada bir kere bile kaybetmeyen dünyanın en zengininden yatırım tavsiyeleri almak ister misiniz? İşte ünlü milyarderden zengin olmak isteyenlere 10 tavsiye.

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Evet, yanlış duymadınız! Kendisi 94 yaşında ve hâlâ işinin başında.

Evet, yanlış duymadınız! Kendisi 94 yaşında ve hâlâ işinin başında.

Warren Buffett 1970 yılında Berkshire Hathaway’in başkanı oldu. Eğer Buffett’ın şirketin başına geçtiği gün bin dolar yatırmış olsaydınız bugün milyoner olacaktınız. Forbes’un milyarderler listesinde Warren Buffett, 154 milyar dolar servete sahip. Dünyanın en zengin altıncı kişisi olan Buffett, şirketin CEO’luğundan istifa ettiğini duyurdu. Yıl sonunda emekliliğe ayrılacağını belirten Buffett aynı zamanda 80 yıldır da borsada kaybetmemesiyle tanınıyor. 

Şirketin yönetim kurulu başkanı olarak kalacağını söyleyen Buffett’tan tavsiye almak ister miydiniz?

Ünlü milyarderden zengin olmak isteyenlere 10 tavsiye:

Ünlü milyarderden zengin olmak isteyenlere 10 tavsiye:

  • “Birisi bugün gölgede oturuyorsa, bunun nedeni uzun zaman önce bir başkasının oraya bir ağaç dikmiş olmasıdır.”

  • “Uzun zaman önce Ben Graham bana ‘Fiyat ödediğiniz şeydir; değer ise aldığınız şeydir’ demişti. İster çorap ister hisse senedi olsun, indirimde kaliteli mal almayı severim.”

  • “Kural 1: Asla para kaybetme. Kural 2: Kural 1’i asla unutma.”

  • “Sıradan bir zekânız olduktan sonra, asıl ihtiyacınız olan şey diğer insanları yatırımda başlarını belaya sokan dürtüleri kontrol edebilecek bir mizaca sahip olmaktır.”

  • “Bir itibarı inşa etmek 20 yıl sürer, ama onu mahvetmek sadece beş dakikanızı alır.”

  • “Başkaları korkarken açgözlü olun. Başkaları açgözlüyken ise korkun.”

  • “İşletmesini bir aptalın bile yönetebileceği kadar harika şirketlerin hisselerini almayı denerim. Çünkü er ya da geç biri mutlaka öyle biri olacak.”

  • “Harika yönetime sahip harika şirketlerin hisselerine sahip olduğumuzda, favori tutma süremiz sonsuzluktur.”

  • “Gerçekte kimin çıplak yüzdüğünü ancak sular çekildiğinde öğrenirsiniz.”

  • “Sınıf savaşı var elbette; ama bu savaşı benim sınıfım, zenginler sınıfı başlatıyor, ve kazanıyoruz.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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