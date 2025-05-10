Dünyanın En Zengin Kişisi Emekli Oluyor! Ünlü Milyarder Warren Buffet'tan Zengin Olmak İsteyenlere 10 Tavsiye

“Birisi bugün gölgede oturuyorsa, bunun nedeni uzun zaman önce bir başkasının oraya bir ağaç dikmiş olmasıdır.”

“Uzun zaman önce Ben Graham bana ‘Fiyat ödediğiniz şeydir; değer ise aldığınız şeydir’ demişti. İster çorap ister hisse senedi olsun, indirimde kaliteli mal almayı severim.”

“Kural 1: Asla para kaybetme. Kural 2: Kural 1’i asla unutma.”

“Sıradan bir zekânız olduktan sonra, asıl ihtiyacınız olan şey diğer insanları yatırımda başlarını belaya sokan dürtüleri kontrol edebilecek bir mizaca sahip olmaktır.”

“Bir itibarı inşa etmek 20 yıl sürer, ama onu mahvetmek sadece beş dakikanızı alır.”

“Başkaları korkarken açgözlü olun. Başkaları açgözlüyken ise korkun.”

“İşletmesini bir aptalın bile yönetebileceği kadar harika şirketlerin hisselerini almayı denerim. Çünkü er ya da geç biri mutlaka öyle biri olacak.”

“Harika yönetime sahip harika şirketlerin hisselerine sahip olduğumuzda, favori tutma süremiz sonsuzluktur.”

“Gerçekte kimin çıplak yüzdüğünü ancak sular çekildiğinde öğrenirsiniz.”