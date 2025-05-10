Dünyanın En Zengin Kişisi Emekli Oluyor! Ünlü Milyarder Warren Buffet'tan Zengin Olmak İsteyenlere 10 Tavsiye
Dünyanın en zengin isimlerinden biri olan 94 yaşındaki Warren Buffet, sahibi olduğu Berkshire Hathaway isimli sigortacılık şirketinin CEO’luğundan istifa etti. Tüm zamanların en iyi yatırımcısı olarak bilinen Buffet, yıl sonunda emekliliğe ayrılacağını duyurdu. Peki 80 yıldır borsada bir kere bile kaybetmeyen dünyanın en zengininden yatırım tavsiyeleri almak ister misiniz? İşte ünlü milyarderden zengin olmak isteyenlere 10 tavsiye.
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Evet, yanlış duymadınız! Kendisi 94 yaşında ve hâlâ işinin başında.
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Ünlü milyarderden zengin olmak isteyenlere 10 tavsiye:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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