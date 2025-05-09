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Ünlü Astrolog Can Aydoğmuş Doların Düşeceği Tarihi Açıkladı: “Bana İnanmayanlar Şok Yaşayacak”

Ünlü Astrolog Can Aydoğmuş Doların Düşeceği Tarihi Açıkladı: “Bana İnanmayanlar Şok Yaşayacak”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.05.2025 - 00:33

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve öngörüleriyle dikkat çeken astrolog Can Aydoğmuş, dolar tahmininde bulundu. Doların düşüşü için Haziran 2025-Haziran 2027 tarihlerini işaret eden Aydoğmuş, bir başka paylaşımında ise “Benimle dalga geçenlerin, dolar değer kaybettiği zaman nasıl bir şok yaşayacaklarını çok merak ediyorum” dedi.

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Politikadan futbola kadar her alanda astroloji öngörüsünde bulunan astrolog Can Aydoğmuş bu kez dolar paylaşımıyla gündem oldu.

Politikadan futbola kadar her alanda astroloji öngörüsünde bulunan astrolog Can Aydoğmuş bu kez dolar paylaşımıyla gündem oldu.

Onedio yazarı ünlü astrolog Can Aydoğmuş, X hesabından doların düşüşü için tarih verdi. 2025 Haziran ve 2027 Haziran tarihlerine dikkat çeken Aydoğmuş, 'Astrolojik öngörüm: 2022 yılından beri söylediğim gibi Dolar 2025 Haziran ile 2027 Haziran arası çok ciddi değer kaybedecek!' ifadelerini kullandı.

Aydoğmuş, Onedio'daki yazısında dolara dair şu öngörülerde bulunmuştu:

Aydoğmuş, Onedio'daki yazısında dolara dair şu öngörülerde bulunmuştu:

'Türk parası çok değerlenecek; dünyada şu anda euro ve dolar ne kadar kıymetliyse, Türk parası da o kadar değerli olacak!

Doların düşeceğini ve değer kaybedeceğini uzun zamandır astrolojik öngörülerle söylüyorum. Ve bunun 2025 Haziran ile 2027 Haziran arasında olacağını söyledim ve söylemeye devam ediyorum! Benimle dalga geçenler ve alay edenler o zaman ne diyecek, ne yapacak çok merak ediyorum!

Ben, daha Trump başkan olmadan önce 'Dolar düşecek ve değer kaybedecek' diye tarihleriyle birlikte yazmıştım ve şimdi önümüzdeki süreçte olacaklara şaşıracaksınız!

Doların düşeceğine dair astrolojik öngörümü 2021 yılından itibaren yapmıştım. Defalarca, doların 2025 Haziran ile 2027 Haziran arasında çok ciddi düşeceğini yazmış ve söylemişim! Bu öngörümün arkasındayım. Donald Trump’ın kazanacağını ve Amerika’daki ayaklanmaları da astrolojik öngörülerimle bildim! Bütün söylediklerim tek tek gerçekleşiyor! O yüzden, dolar ile ilgili astrolojik öngörümün de gerçekleşeceğini düşünüyorum.'

Detaylara buradan ulaşabilirsiniz:

"Nasıl bir şok yaşayacaklarını çok merak ediyorum."

"Nasıl bir şok yaşayacaklarını çok merak ediyorum."
twitter.com

Dolar öngörüsünü paylaşmasının ardından Aydoğmuş bu kez kendisine inanmayanlara dair bir paylaşım yaptı. Aydoğmuş, 'Dolar düşecek astrolojik öngörüme  inanmayıp benimle dalga geçenlerin, dolar değer kaybettiği zaman nasıl bir şok yaşayacaklarını çok merak ediyorum' dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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