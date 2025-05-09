Ünlü Astrolog Can Aydoğmuş Doların Düşeceği Tarihi Açıkladı: “Bana İnanmayanlar Şok Yaşayacak”
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve öngörüleriyle dikkat çeken astrolog Can Aydoğmuş, dolar tahmininde bulundu. Doların düşüşü için Haziran 2025-Haziran 2027 tarihlerini işaret eden Aydoğmuş, bir başka paylaşımında ise “Benimle dalga geçenlerin, dolar değer kaybettiği zaman nasıl bir şok yaşayacaklarını çok merak ediyorum” dedi.
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Politikadan futbola kadar her alanda astroloji öngörüsünde bulunan astrolog Can Aydoğmuş bu kez dolar paylaşımıyla gündem oldu.
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Aydoğmuş, Onedio'daki yazısında dolara dair şu öngörülerde bulunmuştu:
"Nasıl bir şok yaşayacaklarını çok merak ediyorum."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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