Ünlü Astrolog Can Aydoğmuş Doların Düşeceği Tarihi Açıkladı: “Bana İnanmayanlar Şok Yaşayacak”

'Türk parası çok değerlenecek; dünyada şu anda euro ve dolar ne kadar kıymetliyse, Türk parası da o kadar değerli olacak!

Doların düşeceğini ve değer kaybedeceğini uzun zamandır astrolojik öngörülerle söylüyorum. Ve bunun 2025 Haziran ile 2027 Haziran arasında olacağını söyledim ve söylemeye devam ediyorum! Benimle dalga geçenler ve alay edenler o zaman ne diyecek, ne yapacak çok merak ediyorum!

Ben, daha Trump başkan olmadan önce 'Dolar düşecek ve değer kaybedecek' diye tarihleriyle birlikte yazmıştım ve şimdi önümüzdeki süreçte olacaklara şaşıracaksınız!

Doların düşeceğine dair astrolojik öngörümü 2021 yılından itibaren yapmıştım. Defalarca, doların 2025 Haziran ile 2027 Haziran arasında çok ciddi düşeceğini yazmış ve söylemişim! Bu öngörümün arkasındayım. Donald Trump’ın kazanacağını ve Amerika’daki ayaklanmaları da astrolojik öngörülerimle bildim! Bütün söylediklerim tek tek gerçekleşiyor! O yüzden, dolar ile ilgili astrolojik öngörümün de gerçekleşeceğini düşünüyorum.'