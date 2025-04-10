Astrolog Can Aydoğmuş “Türkiye Çok Büyük Yükselişe Geçecek” Sözleriyle Tam Tarih Paylaştı

Astrolog Can Aydoğmuş, pek çok yazısında da Türkiye’nin yükselişe geçeceği tarihleri belirtmişti. Depremlerden futbola, seçim sonuçlarından İstanbul Üniversitesi’nin Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptaline kadar pek çok öngörüsünün gerçekleştiğini belirten Aydoğmuş, “Türkiye, 2025 Haziran ile 2027 Haziran arasında büyük bir yükselişe geçecek” dedi.

Aydoğmuş’un paylaşımı şöyle oldu:

'Astrolojik Öngörüm:

Türkiye İçin Umut Zamanı Başlıyor

Futboldan Bitcoin’e, depremlerden döviz artışına…

Seçim sonuçlarından Amerika’daki gelişmelere, İngiltere Kraliyet Ailesi’nin yaşadıklarından Türkiye’deki büyük iş dünyasına, hatta İstanbul Üniversitesi’ndeki olaylara kadar pek çok konuda yaptığım astrolojik öngörülerim bugüne dek tek tek gerçekleşti.

Yıllardır bu öngörülerim sayesinde sayısız insanın hem maddi hem de manevi hayatında olumlu değişimler yaşandı.

Ve şimdi, içim son derece rahat bir şekilde söylüyorum:

Türkiye, 2025 Haziran ile 2027 Haziran arasında büyük bir yükselişe geçecek!

Ekonomik olarak toparlanma başlayacak, insanlar uzun zamandır özlemini duyduğu Türkiye’nin ekonomik refahını yeniden bulacak.

Endişelenmeyin. İçiniz huzurla dolsun. Geleceğe umutla bakın.

Başka kişilerin haritasını bilemem ama elimdeki Türkiye’nin astroloji haritası yıllardır şaşmadan çalışıyor.

Bu harita üzerinden yaptığım öngörülerin neredeyse tamamı gerçekleşti ve gerçekleşmeye devam ediyor.

Bu yüzden bu sözleri söylerken içim çok rahat.

Sizi seven bir Can…'