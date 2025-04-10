Astrolog Can Aydoğmuş “Türkiye Çok Büyük Yükselişe Geçecek” Sözleriyle Tam Tarih Paylaştı
Astrolog Can Aydoğmuş “Türkiye Çok Büyük Yükselişe Geçecek” Sözleriyle Tam Tarih Paylaştı
Astrolog Can Aydoğmuş sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 2025 Haziran-2027 Haziran arasına dikkat çeken Aydoğmuş, Türkiye’nin çok büyük yükselişe geçeceğini ifade etti. İşte astrolog Can Aydoğmuş’un paylaşımı 👇
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Can Aydoğmuş "Türkiye İçin Umut Zamanı Başlıyor" başlıklı bir paylaşım yaptı.
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Aydoğmuş'un paylaşımına gelen yorumlar ise şöyle oldu 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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