2025 Yılı Astrolojik Öngörülerim: Savaş, Deprem ve Kaos

1. 2025 yılı mart sonu, nisan ayı ve mayıs başını kapsayan dönemlerde Türkiye’de deprem ve doğal afetlerin olabileceği astrolojik olarak görünüyor. Dilerim çok büyük bir deprem olmaz. Zaten Türkiye bir deprem ülkesi o yüzden önlemlerimizi almalı ve dikkat etmeliyiz. Belki de sadece bazı sarsıntılar veya düşük şiddetli depremler olur ve biter. Bu arada Türkiye’de asıl büyük depremin 2028 mart sonrasında olacağı görünüyor. Onun tam tarihlerini ileride yazacağım.

2. Yönetimde olan hükümetin 2025 yılında astrolojik olarak değişeceği görünüyor. Erken seçim olabilir veya bir şekilde hükümet değişebilir. 2025 yılında olan astrolojik açılarda hep Cumhurbaşkanı yada başbakanlık; özetle hükümette değişim olmuş. Hep beraber neler olacağını göreceğiz. 2025 nisan ile 2027 ekim arası ana gündem hükümet ve yönetimdekiler olacak! Elbette bu gündem sadece o sırada hükümetin başında olanlar değil, aynı zamanda eskiden hükümet yönetiminde olmuş olanlar da olabilir.

3. Teknolojik alanda 2025 nisan ile 2027 ekim arası dünyada yepyeni, çağ atlatan başlangıçlar olacak.Örnek olarak jet uçak, akıllı telefonlar, tüp bebek, kalp nakli gibi dünyaya etki edecek yeni teknolojik gelişmeler ve başlangıçlar dünyada gündem olacak!

4. Bence 2025 mayıs ile 2026 haziran arası Türkiye’nin topraklarının genişleme konusu ortaya çıkacak. Ben yıllardır Türkiye’nin topraklarının genişleyeceğini hep söylüyorum.

5. Fenerbahçe futbol takımı 2025 Aralık sonrası yükseliş sürecine geçecek! Özetle az kaldı, dayanın!

6. 2025 nisan ile 2027 ekim arası MHP yönetiminin değişeceği astrolojik olarak görünüyor.

7. İstanbul Üniversitesi’nin 2025 yılında zor bir süreçten geçeceği görünüyor.

8. 2025 yılının nisan ayı ile 2027 ekim ayı arasında Türkiye’de yeni yer altı kaynakları, petrol veya doğal maden kaynaklarının bulunacağı astrolojik olarak gözüküyor.