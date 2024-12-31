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2025 Yılı Astrolojik Öngörülerim: Savaş, Deprem ve Kaos

etiket 2025 Yılı Astrolojik Öngörülerim: Savaş, Deprem ve Kaos

Can Aydoğmuş
Can Aydoğmuş - yazio
31.12.2024 - 12:09

Merhaba Canım Takipçilerim, 

Her şeyden önce 2023 yılının sonunda 2024 yılına dair yapmış olduğum tüm öngörülerim gerçekleştiği için bana tebrik mesajları yollayan herkese çok teşekkür ediyorum.

İstanbul Üniversitesi’nde olacak olaylardan, Türkiye’ye çok büyük teknolojik yatırım yapılacağına kadar tüm öngörülerim gerçekleşti.

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Şimdi de sizlerin yoğun isteği üzerine 2025 yılı için astrolojik öngörülerimi paylaşıyorum:

Şimdi de sizlerin yoğun isteği üzerine 2025 yılı için astrolojik öngörülerimi paylaşıyorum:

1. 2025 yılı mart sonu, nisan ayı ve mayıs başını kapsayan dönemlerde Türkiye’de deprem ve doğal afetlerin olabileceği astrolojik olarak görünüyor. Dilerim çok büyük bir deprem olmaz. Zaten Türkiye bir deprem ülkesi o yüzden önlemlerimizi almalı ve dikkat etmeliyiz. Belki de sadece bazı sarsıntılar veya düşük şiddetli depremler olur ve biter. Bu arada Türkiye’de asıl büyük depremin 2028 mart sonrasında olacağı görünüyor. Onun tam tarihlerini ileride yazacağım. 

2. Yönetimde olan hükümetin 2025 yılında astrolojik olarak değişeceği görünüyor. Erken seçim olabilir veya bir şekilde hükümet değişebilir. 2025 yılında olan astrolojik açılarda hep Cumhurbaşkanı yada başbakanlık; özetle hükümette değişim olmuş. Hep beraber neler olacağını göreceğiz. 2025 nisan ile 2027 ekim arası ana gündem hükümet ve yönetimdekiler olacak! Elbette bu gündem sadece o sırada hükümetin başında olanlar değil, aynı zamanda eskiden hükümet yönetiminde olmuş olanlar da olabilir. 

3. Teknolojik alanda 2025 nisan ile 2027 ekim arası dünyada yepyeni, çağ atlatan başlangıçlar olacak.Örnek olarak jet uçak, akıllı telefonlar, tüp bebek, kalp nakli gibi dünyaya etki edecek yeni teknolojik gelişmeler ve başlangıçlar dünyada gündem olacak! 

4. Bence 2025 mayıs ile 2026 haziran arası Türkiye’nin topraklarının genişleme konusu ortaya çıkacak. Ben yıllardır Türkiye’nin topraklarının genişleyeceğini hep söylüyorum. 

5. Fenerbahçe futbol takımı 2025 Aralık sonrası yükseliş sürecine geçecek! Özetle az kaldı, dayanın!

6. 2025 nisan ile 2027 ekim arası MHP yönetiminin değişeceği astrolojik olarak görünüyor. 

7. İstanbul Üniversitesi’nin 2025 yılında zor bir süreçten geçeceği görünüyor.

8. 2025 yılının nisan ayı ile 2027 ekim ayı arasında Türkiye’de yeni yer altı kaynakları, petrol veya doğal maden kaynaklarının bulunacağı astrolojik olarak gözüküyor.

Amerika'da iç kargaşa

Amerika'da iç kargaşa

9. Amerika’nın 2025 yılında çok büyük iç kargaşa ve ekonomik olarak kötü bir dönem yaşayacağı astrolojik olarak görünüyor. 

10. 2025 yılında 24 Şubat tarihinden itibaren dünyada savaş etkileri kendini göstermeye başlıyor. Lakin en yoğun etki 2025 yılının mart ayı sonrasında…Nisan, mayıs, haziran ve özellikle temmuz aylarında yoğun savaş etkileri var. Bu savaşlar Ortadoğu bölgesinde   dünyanın farklı yerlerinde de olabilir ama buradaki önemli nokta; 2025 yılında dünyada olacak olan tüm savaşlar Türkiye’yi pozitif ve iyi yönde etkileyecek. Özetle 2025, 2026  hatta 2027 yılında olacak olan tüm savaşlar Türkiye’yi iyi yönde etkiliyor. Başka bir öngörü olarak Türkiye’nin sınırlarında olan savaşlar veya olacak olan terör olayları da Türkiye’yi uzun vadede iyi yönde etkileyecek. Önümüzdeki dönem olacak olan tüm olayların uzun vadede Türkiye’nin iyiliğine olacağı astrolojik olarak görünüyor.

11. 2025 nisan ayı ile 2028 mart ayı arasında Türkiye’nin büyük şirketlerinin sahipleri ve patronlar için zor bir dönem olacağı astrolojik olarak görünüyor. Özellikle 2025 yılından itibaren 2028 mart ayına kadar pek çok büyük şirketin patronları değişecek, yani güç dengeleri değişebilir. Onun dışında Türkiye’nin patronları zor süreçler yaşayabilir. Bunlar; ani vefat, kayıp, işten geri çekilme, değişim veya birden zor durumda kalma ve zor süreçlerden geçişleri gündem olabilir. Astrolojik olarak gördüğüm bu durumlara ek olarak Türkiye’de yeni büyük şirketler kurulacağını ve yeni patronların ortaya çıkacağını söylemek istiyorum. Türkiye’nin iş dünyası bir yapılanma sürecinden geçecek ve devletin şirketleri, kurumsal yapıları ve üretim yerleri için hem zor bir süreç hem de büyüme, gelişme, yepyeni atılımlara ilerleme dönemi olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bunun net sinyalleri 2025 nisan ve mayıs ayında kendini göstermeye başlayacak. 

Son olarak genel bir yorum yapacak olursam; 2026 yılının haziran ayı ile 2027 haziran ayı arasının dünya için çok şifalandırıcı bir dönem olacağını astrolojik olarak görüyorum.  

Not: 2025 astrolojik öngörülerimin devamı yakında gelecek, takipte kalın lütfen.

Sizi seven bir Can…

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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