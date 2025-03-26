Türkiye’nin Ünlü Patronları Görevi Bırakıyor: Astrolog Can Aydoğmuş’un Aralıkta Yaptığı Paylaşım Gündem Oldu

Sabancı Holding, 25 Mart 2025 Salı günü Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirim yaptı. Yapılan bildirimde, Güler Sabancı'nın 27 Mart tarihinde görevi bırakacağı ve yerine Yönetim Kurulu üyesi Hayri Çulhacı'nın geleceği belirtildi. KAP açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

'2004 yılında, Sakıp Sabancı'dan sonra H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Sayın Güler Sabancı, Şirketin 27 Mart 2025 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurulu (Genel Kurul) ile birlikte görevi bırakarak Yönetim Kurulu'ndan ayrılacaktır. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Genel Kurul'da yapılacak Yönetim Kurulu seçimi ve görev dağılımını takiben, halen Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın Hayri Çulhacı'nın gelmesi planlanmaktadır.'

Patronlar Dünyası'ndan Necla Dalan'ın haberine göre 2007 yılından bu yana Anadolu Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı olan Tuncay Özilhan, Haziran 2025’te görevi bırakma hazırlığında.

Yerine ise Başkan Vekili Kamil Süleyman Yazıcı'nın geçmesi planlanıyor.