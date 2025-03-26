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Türkiye’nin Ünlü Patronları Görevi Bırakıyor: Astrolog Can Aydoğmuş’un Aralıkta Yaptığı Paylaşım Gündem Oldu

Türkiye’nin Ünlü Patronları Görevi Bırakıyor: Astrolog Can Aydoğmuş’un Aralıkta Yaptığı Paylaşım Gündem Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.03.2025 - 12:46

Türkiye’nin en büyük şirketlerinin başında gelen Sabancı Holding, değişime hazırlanıyor. 2004 yılında Sakıp Sabancı’nın ölümünün ardından holdingin yönetim kurulu başkanlığına seçilen Güler Sabancı, yönetimden ayrılıyor. 

Patronlar Dünyası’ndan Necla Dalan’ın haberine göre bir patron daha görevinden ayrılacak. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’ın haziran ayında görevini bırakacağı ileri sürüldü. (Kaynak)

Öte yandan Onedio yazarı ünlü astrolog Can Aydoğmuş'un ise Aralık 2024’te yaptığı X paylaşımında 2025 Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında patron değişimleri yaşanacağını yazdığı ortaya çıktı.

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Güler Sabancı'dan sonra görevi bırakacağı iddia edilen isimlerden biri Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan oldu.

Güler Sabancı'dan sonra görevi bırakacağı iddia edilen isimlerden biri Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan oldu.

Sabancı Holding, 25 Mart 2025 Salı günü Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirim yaptı. Yapılan bildirimde, Güler Sabancı'nın 27 Mart tarihinde görevi bırakacağı ve yerine Yönetim Kurulu üyesi Hayri Çulhacı'nın geleceği belirtildi. KAP açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

'2004 yılında, Sakıp Sabancı'dan sonra H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Sayın Güler Sabancı, Şirketin 27 Mart 2025 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurulu (Genel Kurul) ile birlikte görevi bırakarak Yönetim Kurulu'ndan ayrılacaktır. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Genel Kurul'da yapılacak Yönetim Kurulu seçimi ve görev dağılımını takiben, halen Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın Hayri Çulhacı'nın gelmesi planlanmaktadır.'

Patronlar Dünyası'ndan Necla Dalan'ın haberine göre 2007 yılından bu yana Anadolu Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı olan Tuncay Özilhan, Haziran 2025’te görevi bırakma hazırlığında.

Yerine ise Başkan Vekili Kamil Süleyman Yazıcı'nın geçmesi planlanıyor.

Türkiye'nin ünlü patronları görev bırakma hazırlığındayken ünlü astrolog Can Aydoğmuş'un 21 Aralık 2024'te paylaştığı bir gönderi konuşulmaya başlandı.

Türkiye'nin ünlü patronları görev bırakma hazırlığındayken ünlü astrolog Can Aydoğmuş'un 21 Aralık 2024'te paylaştığı bir gönderi konuşulmaya başlandı.
twitter.com

Onedio yazarı Can Aydoğmuş tweetinde 2025 Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına dikkat çekerek patronlar için kötü döneme işaret etti. Ünlü astrologun paylaşımı şöyle oldu:

'Astroloji Öngörü: 2025 Mart Nisan Mayıs ve Haziran ayları TÜRKİYE’nin iş dünyasının PATRONLARI için çok kötü bir dönem! Patronlarda değişim yaşanacak bir dönem başlıyor. Özellikle 2025 Nisan ile 2028 Mart arası Türkiye’nin gündemi Patronlar, Türk markaları, şirketler ve holdinglerin içlerinden geçtiği zor dönemleri değişimleri çok konuşulacak!'

Can Aydoğmuş'un konuya dair yazısını buradan okuyabilirsiniz 👇

Aydoğmuş, Aralık ayında attığı tweeti alıntıladı ve şu mesajı yazdı:

Aydoğmuş, Aralık ayında attığı tweeti alıntıladı ve şu mesajı yazdı:
twitter.com

'Ve yine Bilmişim! 

Şuan boykot edilmek üzere bir sürü şirketler paylaşılıyor! 

2024 yılında bu döneme dair yaptığım astrolojik öngörüm gerçekleşti.'

Aydoğmuş'un paylaşımına gelen tepkiler ise şöyle oldu 👇

Aydoğmuş'un paylaşımına gelen tepkiler ise şöyle oldu 👇
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Can Aydoğmuş'un diğer yazılarına buradan ulaşabilirsiniz 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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