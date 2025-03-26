Türkiye’nin Ünlü Patronları Görevi Bırakıyor: Astrolog Can Aydoğmuş’un Aralıkta Yaptığı Paylaşım Gündem Oldu
Türkiye’nin Ünlü Patronları Görevi Bırakıyor: Astrolog Can Aydoğmuş’un Aralıkta Yaptığı Paylaşım Gündem Oldu
Türkiye’nin en büyük şirketlerinin başında gelen Sabancı Holding, değişime hazırlanıyor. 2004 yılında Sakıp Sabancı’nın ölümünün ardından holdingin yönetim kurulu başkanlığına seçilen Güler Sabancı, yönetimden ayrılıyor.
Patronlar Dünyası’ndan Necla Dalan’ın haberine göre bir patron daha görevinden ayrılacak. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’ın haziran ayında görevini bırakacağı ileri sürüldü. (Kaynak)
Öte yandan Onedio yazarı ünlü astrolog Can Aydoğmuş'un ise Aralık 2024’te yaptığı X paylaşımında 2025 Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında patron değişimleri yaşanacağını yazdığı ortaya çıktı.
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Güler Sabancı'dan sonra görevi bırakacağı iddia edilen isimlerden biri Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan oldu.
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Türkiye'nin ünlü patronları görev bırakma hazırlığındayken ünlü astrolog Can Aydoğmuş'un 21 Aralık 2024'te paylaştığı bir gönderi konuşulmaya başlandı.
Aydoğmuş, Aralık ayında attığı tweeti alıntıladı ve şu mesajı yazdı:
Aydoğmuş'un paylaşımına gelen tepkiler ise şöyle oldu 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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