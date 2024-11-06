Bilmeniz Gerekenler: Merkür Retrosu ve Satürn Düz Dönüşü

Peki, Merkür ters dönüşünde ne olacak?

Merkür, iletişim gezegenidir; dolayısıyla, ters dönmeye başladığında hem teknolojik hem de günlük iletişimde aksilikler yaşanır. Senede üç kez gerçekleşen bu dönemde, Merkür bize 'ileri değil, geriye bakın' der. Durun ve gözlemleyin. Yarım bıraktığınız işleri tamamlayın, eksiklerinizi giderin. Geçmişinizi şifalandırın, farkındalığınızı yükseltin. Bu, Merkür'ün bize yaptığı bir çağrıdır.

Bu dönemde neler olabilir?

• Teknolojik Aksaklıklar: Telefonlar, bilgisayarlar ve diğer cihazlarda beklenmedik sorunlar yaşanabilir.

• Sosyal Medya Çalkantıları: Sosyal medya şirketlerinde ciddi aksamalar yaşanabilir; elektrik kesintileri, bağlantı problemleri gündeme gelebilir.

• Yanlış Anlaşılmalar Artar: Yanlış anlamalar ve iletişim kazaları bu dönemde sıkça yaşanır.

• Eski Konular Yeniden Yüzeye Çıkar: Geçmişte çözülmemiş meseleler gündeme gelir, adeta patlayarak yeni bir çözüm arayışına neden olur.

Bu süreç, yeni bir şeye başlamak yerine araştırma, sorgulama ve derinlemesine inceleme yapmak için ideal bir zamandır.

Satürn düz dönüşü

16 Kasım 2024’te Satürn, düz dönmeye başlayacak. Karma gezegeni olan Satürn, bilgelik, erdem, olgunluk ve adaleti temsil eder. Gerekli dersleri, cezaları ve öğretileri sunar; her şeyi yeniden şekillendirebilir.

Merkür’ün ters dönüşü ile Satürn’ün düz dönüşünün aynı zamana denk gelmesi, geçmişten gelen karmaların bedellerinin ödeneceği; gizli kalmış pek çok şeyin açığa çıkıp cezalandırılabileceği bir dönemi işaret eder.

Türkiye için ne anlama geliyor?

Merkür, Türkiye’nin 6. evinde ters dönecek; bu ev sağlık, iş hayatı, yaptırımlardan elde edilen kazançlar, evcil hayvanlar, başarı ve aile ile ilgili konuları temsil eder. Bu nedenle, Merkür’ün bu alandaki ters hareketi, özellikle bu alanlarda beklenmedik gelişmelere neden olabilir.

Aynı anda, Satürn Türkiye’nin 9. evinde düz dönmeye başlayacak. 9. ev, devlet, mahkemeler, hukuk, üniversiteler, devlet yöneticileri ve ilahi adalet gibi konuları kapsar. Satürn’ün düz hareketiyle birlikte, devlet yatırımları, sağlık, aile ve eğitimle ilgili yoğun gündemlerin oluşacağı bir dönem öngörülebilir.

Kasım 2024 ile Nisan 2025 arasında Satürn’ün 9. evde düz dönmeye devam edecek olması, özellikle devletle ilgili önemli ve ciddi meselelerin gündeme gelmesi anlamına gelebilir.

Sabırlı ve itidalli olun, baharı görmeye çok az kaldı

Aslına bakarsanız, en net ifadeyle şunu söyleyebiliriz: Satürn, Kasım 2024 ile Mayıs 2025 arasında Türkiye’nin 9. evindeki Ay'a etkisini gösterecek. Astrolojide Ay, halkı temsil eder ve Satürn’ün bu güçlü etkisi, halkın bu dönemde bazı zorluklar ve mutsuzluklarla karşılaşabileceğine işaret eder. Yani, Kasım 2024’ten Mart 2025’e kadar devam edecek olası huzursuzluk ve sıkıntıların aslında geçici olduğunu unutmamak önemlidir.

Ancak, Satürn’ün bu etkisi Mayıs 2025’te sona erecek. Daha da güzeli, Haziran 2025’te mutluluk ve iyimserliği temsil eden gezegen Jüpiter, Türkiye’nin 9. evindeki Ay'a yerleşecek. Bu olumlu geçiş, Haziran 2025’ten Haziran 2026’ya kadar halkın üzerindeki olumlu etkisini sürdürecek ve genel olarak mutluluk, huzur ve ferahlık hissi verecek.

Sonuç olarak, içiniz rahat olsun; bu zor günler gelip geçici, ardından daha güzel bir dönem gelecek.

Sizi seven bir Can…

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