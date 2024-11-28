Satürn Herkese Sarsacak! 2025 Yılında Etkileri Ne Olacak?
Canım takipçilerim,
Bugünlerde Jüpiter geri hareket ettiğinden, insanlar kendilerini özgür hissetmiyor ve herkes bir sorgulama sürecinde. Bu etkinin 2025 Şubat ortasında sona ereceğini belirtmek isterim.Satürn düz dönmeye yani ileri harekete başladığı için, tüm burçlar farklı alanlarda zorluklarla karşılaşacak. Bu etkiler 2025 Nisan ayında sona erecek.
Şimdi, Satürn'ün burçlara hangi alanlarda öğreti ve sınavlar getirip sonrasında hediyeler vereceğine bir göz atalım:
Satürn ve kötüler
Satürn’ün ileri hareketi şu anda başladığından, çok yakında kötü insanların zor şeyler yaşadığını göreceksiniz. Satürn, şu an en güçlü konumunda olduğu için herkese adalet getirecek. Kötüleri cezalandıracak, iyilerin farkındalığını artıracak, egosu yüksek olanların egolarını törpüleyecek ve kibirlerini azaltacak!
Fenerbahçe
Birçok kişi, tekrar tekrar Fenerbahçe’nin astroloji haritasını incelememi istiyor. Ancak her defasında harita değişmiyor. Geçmiş köşe yazılarımda ve 2018’deki röportajımda ne söylediysem, astrolojik olarak hâlâ geçerli.
Hükümet ne zaman değişecek?
Bu, çokça sorulan bir soru. Astrolojik göstergelere göre, 2025 yılında hükümet değişikliği olasılığı gözüküyor.
Genel af
2024 ve 2025 yıllarında genel af konusu sık sık gündeme gelecek ve bu dönemde genel af çıkabilir. Eğer çıkmazsa, en geç 2026 yılında çıkacağını düşünüyorum.
Bankalar çöker mi?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!