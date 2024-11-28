Satürn Herkese Sarsacak! 2025 Yılında Etkileri Ne Olacak?

Satürn’ün ileri hareketi şu anda başladığından, çok yakında kötü insanların zor şeyler yaşadığını göreceksiniz. Satürn, şu an en güçlü konumunda olduğu için herkese adalet getirecek. Kötüleri cezalandıracak, iyilerin farkındalığını artıracak, egosu yüksek olanların egolarını törpüleyecek ve kibirlerini azaltacak!

Fenerbahçe

Birçok kişi, tekrar tekrar Fenerbahçe’nin astroloji haritasını incelememi istiyor. Ancak her defasında harita değişmiyor. Geçmiş köşe yazılarımda ve 2018’deki röportajımda ne söylediysem, astrolojik olarak hâlâ geçerli.

Hükümet ne zaman değişecek?

Bu, çokça sorulan bir soru. Astrolojik göstergelere göre, 2025 yılında hükümet değişikliği olasılığı gözüküyor.

Genel af

2024 ve 2025 yıllarında genel af konusu sık sık gündeme gelecek ve bu dönemde genel af çıkabilir. Eğer çıkmazsa, en geç 2026 yılında çıkacağını düşünüyorum.