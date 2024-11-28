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Satürn Herkese Sarsacak! 2025 Yılında Etkileri Ne Olacak?

etiket Satürn Herkese Sarsacak! 2025 Yılında Etkileri Ne Olacak?

Can Aydoğmuş
Can Aydoğmuş - yazio
28.11.2024 - 09:01

Canım takipçilerim,

Bugünlerde Jüpiter geri hareket ettiğinden, insanlar kendilerini özgür hissetmiyor ve herkes bir sorgulama sürecinde. Bu etkinin 2025 Şubat ortasında sona ereceğini belirtmek isterim.Satürn düz dönmeye yani ileri harekete başladığı için, tüm burçlar farklı alanlarda zorluklarla karşılaşacak. Bu etkiler 2025 Nisan ayında sona erecek.

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Şimdi, Satürn'ün burçlara hangi alanlarda öğreti ve sınavlar getirip sonrasında hediyeler vereceğine bir göz atalım:

Şimdi, Satürn'ün burçlara hangi alanlarda öğreti ve sınavlar getirip sonrasında hediyeler vereceğine bir göz atalım:

  • Koç: Ev, anne, güvenlik alanları

  • Boğa: İş hayatındaki kazançlar, arkadaşlar, abi ya da abla

  • İkizler: İş hayatı

  • Yengeç: Baba, eğitim hayatı, mahkemeler, devlet konuları

  • Aslan: Eşinin veya sevgilinin finansal durumu, maddi meseleler, güç konuları

  • Başak: İlişkiler

  • Terazi: Başarı, sağlık, iş arkadaşları, teyze ve dayı, evcil hayvanlar, yatırımlardan elde edilecek kazançlar

  • Akrep: Çocuklar, yaratıcı projeler, yatırımlar

  • Yay: Ev, araba, güvenlik, anne

  • Oğlak: Aile, teknolojik konular, evrak işlemleri, küçük kardeşler, kısa seyahatler

  • Kova: Para, cinsellik, vücuttaki hassas noktalar

  • Balık: Kişinin kendisi, kimliği, görünüşü, varlığı

Bu alanlara farkındalığınızı geliştirmeye odaklanın. Merkür geri hareketi başladığı için herkes yarım kalmış işlerini tamamlamaya ve iletişim sorunlarını çözmeye çalışıyor. Bu süreç 5 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

Satürn ve kötüler

Satürn’ün ileri hareketi şu anda başladığından, çok yakında kötü insanların zor şeyler yaşadığını göreceksiniz. Satürn, şu an en güçlü konumunda olduğu için herkese adalet getirecek. Kötüleri cezalandıracak, iyilerin farkındalığını artıracak, egosu yüksek olanların egolarını törpüleyecek ve kibirlerini azaltacak!

Fenerbahçe

Birçok kişi, tekrar tekrar Fenerbahçe’nin astroloji haritasını incelememi istiyor. Ancak her defasında harita değişmiyor. Geçmiş köşe yazılarımda ve 2018’deki röportajımda ne söylediysem, astrolojik olarak hâlâ geçerli.

Hükümet ne zaman değişecek?

Bu, çokça sorulan bir soru. Astrolojik göstergelere göre, 2025 yılında hükümet değişikliği olasılığı gözüküyor.

Genel af

2024 ve 2025 yıllarında genel af konusu sık sık gündeme gelecek ve bu dönemde genel af çıkabilir. Eğer çıkmazsa, en geç 2026 yılında çıkacağını düşünüyorum.

Bankalar çöker mi?

Bankalar çöker mi?

Hayır, astrolojik olarak Türkiye’deki bankaların çöküşüne dair bir işaret görmüyorum. Aksine, Türkiye’nin ekonomik olarak rahatlayacağı ve iyi olacağı görülüyor.

Altın, döviz, bitcoin ve ölüm sonrası

Bu konularla ilgili detaylı bilgi almak için YouTube kanalımda paylaştığım videoları izlemenizi öneririm. Ölüm sonrası, reenkarnasyon ve geçmiş yaşamlar hakkında bilgi almak isterseniz, YouTube kanalımdaki Jüpiter üyeliği ile “Mucizeni Yarat” seminer serimi izleyebilirsiniz. Bu seride, spiritüel ve enerji konularında önemli bilgiler ve muhteşem teknikler öğreneceksiniz. Ayrıca, astroloji seminerlerimi izleyerek kendi astroloji haritanıza bakmayı ve astrolojiyi kolayca öğrenmeyi başarabilirsiniz.

Sevgili takipçilerim, aranızda yeni okurlarım da var. Sizden ricam, benden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için kitaplarımı okumanız. Özellikle Düşle, İnan, Yaşa kitabımı mutlaka okuyun! Çok etkilenecek ve beğeneceksiniz. Roman sevenler, Hz. Mevlâna’yı ve kedileri sevenler de mutlaka Mevlana’nın Kedisi kitabımı okusun. Ayrıca Ruh Eşin Nerede? kitabımı da okumanızı tavsiye ederim.

Önümüzdeki yıl yeni kitaplarım yayınlanacağı için çok heyecanlıyım.

Mars geri hareketi

Önümüzdeki hafta, Mars’ın geri hareketinin Türkiye ve dünya üzerindeki etkilerini yazacağım. Savaş mı, barış mı geliyor, hep birlikte göreceğiz!

Sizi seven bir Can…

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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