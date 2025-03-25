Sabancı Holding'de 21 Yıl Sonra Görev Değişimi Yaşanıyor
Sabancı Holding'de 21 Yıl Sonra Görev Değişimi Yaşanıyor
Türkiye’nin en büyük holdinglerinden biri olan Sabancı Holding, enerji, finans, sanayi, perakende ve dijital teknoloji başta olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteriyor. 1967 yılında kurulan dev şirket, bünyesinde Akbank, Enerjisa, Brisa, Kordsa ve Teknosa gibi önemli markaları barındırıyor. Yurt içi ve yurt dışındaki yatırımlarıyla dikkat çeken Sabancı Holding, bugünlerde görev değişimi ile gündemde.
21 yıldır yönetim kurulu başkanlığı görevi yapan Güler Sabancı görevden ayrılmaya hazırlanıyor. Yerine gelecek isim de belli oldu.
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Sabancı Holding'de görev değişimi kapıda...
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21 yıl kesintisiz olarak görev yaptı.
Sabancı KAP'a yeni ismi duyurdu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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