Sabancı Holding'de 21 Yıl Sonra Görev Değişimi Yaşanıyor

Türkiye’nin en büyük holdinglerinden biri olan Sabancı Holding, enerji, finans, sanayi, perakende ve dijital teknoloji başta olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteriyor. 1967 yılında kurulan dev şirket, bünyesinde Akbank, Enerjisa, Brisa, Kordsa ve Teknosa gibi önemli markaları barındırıyor. Yurt içi ve yurt dışındaki yatırımlarıyla dikkat çeken Sabancı Holding, bugünlerde görev değişimi ile gündemde.

21 yıldır yönetim kurulu başkanlığı görevi yapan Güler Sabancı görevden ayrılmaya hazırlanıyor. Yerine gelecek isim de belli oldu.