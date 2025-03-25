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Sabancı Holding'de 21 Yıl Sonra Görev Değişimi Yaşanıyor

Sabancı Holding'de 21 Yıl Sonra Görev Değişimi Yaşanıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.03.2025 - 09:40

Türkiye’nin en büyük holdinglerinden biri olan Sabancı Holding, enerji, finans, sanayi, perakende ve dijital teknoloji başta olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteriyor. 1967 yılında kurulan dev şirket, bünyesinde Akbank, Enerjisa, Brisa, Kordsa ve Teknosa gibi önemli markaları barındırıyor. Yurt içi ve yurt dışındaki yatırımlarıyla dikkat çeken Sabancı Holding, bugünlerde görev değişimi ile gündemde.

21 yıldır yönetim kurulu başkanlığı görevi yapan Güler Sabancı görevden ayrılmaya hazırlanıyor. Yerine gelecek isim de belli oldu.

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Sabancı Holding'de görev değişimi kapıda...

Sabancı Holding'de görev değişimi kapıda...

Sabancı Holding, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada Güler Sabancı'nıın 21 yıl sonra yönetim kurulu başkanlığı görevini bırakacağını duyurdu. Açıklamada Sabancı'nın yerine gelecek isim de duyuruldu.

21 yıl kesintisiz olarak görev yaptı.

21 yıl kesintisiz olarak görev yaptı.

Güler Sabancı, Sakıp Sabancı'nın 2004'teki vefatının ardından göreve gelmişti. 21 yıl görevde kalan Güler Sabancı, TÜSİAD'ın ilk kadın üyesi olmasıyla dikkat çekmişti. Forbes dergisi tarafından 2021'de yayınlanan 'Dünyanın En Güçlü 100 Kadını' listesinde 77. sırada kendine yer alan Sabancı 27 Mart'ta görevinden ayrılacak.

Sabancı KAP'a yeni ismi duyurdu.

Sabancı KAP'a yeni ismi duyurdu.

Sabancı Holding tarafından yapılan açıklama şu şekilde: 

'2004 yılında, Sakıp Sabancı'dan sonra H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Sn. Güler Sabancı, Şirketin 27 Mart 2025 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurulu (Genel Kurul) ile birlikte görevi bırakarak Yönetim Kurulu'ndan ayrılacaktır.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Genel Kurul'da yapılacak Yönetim Kurulu seçimi ve görev dağılımını takiben, halen Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Sn. Hayri Çulhacı'nın gelmesi planlanmaktadır.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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