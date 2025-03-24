Mahfi Eğilmez Ekrem İmamoğlu’nun Tutuklanmasının Ardından Ekonomide Hasar Tespiti Yaptı
Mahfi Eğilmez Ekrem İmamoğlu’nun Tutuklanmasının Ardından Ekonomide Hasar Tespiti Yaptı
Mahfi Eğilmez, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasıyla başlayan sürecin ekonomiye etkilerini yazdı. İktisatçı Eğilmez, kendi internet sitesinde yayımladığı “Sıkıntılı Bir Döneme Başlarken” başlıklı yazıda önümüzdeki dönemde neler olacağına dair de tespitlerine yer verdi.
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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması piyasalarda deprem etkisi yaratmıştı.
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“Sıkıntılı Bir Döneme Başlarken” başlıklı yazıda Eğilmez, ‘ekonomide hasar tespiti’ sözleriyle rakamlara yer verdi.
Eğilmez, yazısında önümüzdeki günlerde neler yaşanacağına dair de tahminde bulundu:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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