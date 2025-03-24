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Mahfi Eğilmez Ekrem İmamoğlu’nun Tutuklanmasının Ardından Ekonomide Hasar Tespiti Yaptı

Mahfi Eğilmez Ekrem İmamoğlu’nun Tutuklanmasının Ardından Ekonomide Hasar Tespiti Yaptı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.03.2025 - 11:01

Mahfi Eğilmez, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasıyla başlayan sürecin ekonomiye etkilerini yazdı. İktisatçı Eğilmez, kendi internet sitesinde yayımladığı “Sıkıntılı Bir Döneme Başlarken” başlıklı yazıda önümüzdeki dönemde neler olacağına dair de tespitlerine yer verdi. 

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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması piyasalarda deprem etkisi yaratmıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması piyasalarda deprem etkisi yaratmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının hemen ardından borsa çakıldı, altın, dolar ve euro kuru rekorlara imza attı. Piyasalar gözaltına sert tepki verirken Merkez Bankası kurdaki yükselişi dizginlemek 19 Mart-21 Mart arasında yaklaşık 30 milyar dolar satış gerçekleştirdi. İktisatçı, ekonomist Mahfi Eğilmez, son günlerde yaşananlara dair bir yazı kaleme aldı.

“Sıkıntılı Bir Döneme Başlarken” başlıklı yazıda Eğilmez, ‘ekonomide hasar tespiti’ sözleriyle rakamlara yer verdi.

“Sıkıntılı Bir Döneme Başlarken” başlıklı yazıda Eğilmez, ‘ekonomide hasar tespiti’ sözleriyle rakamlara yer verdi.

Hükümetin gözaltıyla başlayan sürecin ardından attığı adımların ekonomidei 'inanılması güç riskler' yarattığını kaydeden Eğilmez, yazısında şu ifadelere yer verdi:

  • 'BIST TÜM Endeksinin değeri 1,9 trilyon lira düştü. Piyasa değer i en fazla düşen şirketler sıralamasında bankalar önde geliyor. Piyasadan yabancı çıkışları oldu, yerli yatırımcılarda da dövize geçişler hızlandı.

  • Gösterge Faizinin oranı yüzde 37,09’dan yüzde 44,60’a yükseldi, dolayısıyla Hazinenin borçlanma maliyeti 7,51 puan arttı.

  • Türkiye’nin risk primi (CDS primi) 250 baz puandan 383 baz puana yükseldi. Bu artış, dış borçlanma maliyetimizi ciddi şekilde artırmış oldu.

  • TCMB, bu türbülansta kurun fırlayıp gitmesini önlemek için piyasaya milyarlarca dolar tutarında döviz satışı yaptı. Bu adımlar TCMB’nin ciddi rezerv erimesi yaşamasına neden oldu. Rezervlerin durumunu TCMB verileri açıklandığında Perşembe günü göreceğiz. 

  • TCMB Para Politikası Kurulu, carry trade yoluyla gelen yabancı yatırımcıların ve dolar bozdurup Türk Lirası mevduata geçen ya da tahvil satın alan yerli yatırımcıların yeniden dövize dönmelerini önlemek amacıyla olağan dışı bir toplantı yaparak gecelik borç verme faizini yüzde 44’den yüzde 46’ya yükselti.

  • Böylece faiz koridorunu genişletmiş oldu. TCMB bu kararla birlikte haftalık repo ihalelerine ara vermeyi de kararlaştırdı. Bu durumda gecelik borç verme faizi TCMB’nin bu dönemdeki politika faizi konumuna geçmiş oluyor ki bu durum TCMB’nin faizi yüzde 46’ya yükselttiği anlamına geliyor. 

  • Yurt dışından Türkiye’deki siyasal gelişmelere ve yatırım ortamında oluşan olumsuzluklara yönelik ağır eleştiriler geldi. Bu gelişmeler böylece devam ederse ileride Türkiye’nin kredibilitesi hakkında karar verecek olan reyting kuruluşlarının kararlarını da olumsuz etkileyecek gibi görünüyor.'

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Eğilmez, yazısında önümüzdeki günlerde neler yaşanacağına dair de tahminde bulundu:

Eğilmez, yazısında önümüzdeki günlerde neler yaşanacağına dair de tahminde bulundu:

“Geçtiğimiz hafta yaşadıklarımızı geçici olgular zannedip ona göre tavır almak doğru olmaz, bu durum kanımca uzunca bir süre artık Türkiye’nin olağan görünümü olacaktır. Buradan çıkışın yolu ekonomide önlem almak değildir. Kuşkusuz onlar da gerekli ama yeterli değil.

Buradan çıkışın yolu yargının bağımsızlığının sağlanması, ahbap çavuş demokrasisinden gerçek demokrasiye geçilmesi, liyakate göre atamalar yapılması gibi ekonomiyle doğrudan ilgili görünmeyen ama aslında tam olarak ilgili olan düzenlemelerin yapılmasından geçiyor. Kritik soru şudur: Siyasal iktidar bu benim gördüğümü görüp de durumu düzeltmek için adımlar atacak mı? Bugüne kadar sergilediği yaklaşımlar, siyasal iktidarın bu adımları atmayacağı hatta tam tersi adımları atmaya devam edeceği görünümünü veriyor.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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