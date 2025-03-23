İstifa İddialarını Yalanlayan Mehmet Şimşek'in Paylaşımına Gelen Tepkiler

Şimşek'in Özel'in sözlerinin hemen ardından yaptığı bu paylaşım iki saat içerisinde 2 milyon görüntülenme aldı ve altına binlerce tepki yorumu geldi. Hep birlikte Şimşek'in 'Görevimizin başındayız' açıklamasına neler denilmiş bakalım 👇