İstifa İddialarını Yalanlayan Mehmet Şimşek'in Paylaşımına Gelen Tepkiler
İstifa İddialarını Yalanlayan Mehmet Şimşek'in Paylaşımına Gelen Tepkiler
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Mart Pazar akşamı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto eden vatandaşlara Saraçhane’den seslendi. İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından ekonomide yaşananlara değinen Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e dair iddiaları sıraladı. Özel, Şimşek’in istifa etmek istediğini iddia etti; “Ben ülke ülke geziyorum iğneyle kazıyorum onlar kürekle atıyorlar diyormuş” ifadelerini ilerini sürdü.
Şimşek, istifa iddialarını yalanladı. “Görevimizin başındayız” diyen Şimşek’in bu X paylaşımına tepki yağdı.
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CHP Lideri Özgür Özel’in istifa iddialarına Mehmet Şimşek’ten yalanlama geldi.
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"Görevimizin başındayız."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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