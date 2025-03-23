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Ekrem İmamoğlu Tutuklandı mı, Neden Tutuklandı?

Ekrem İmamoğlu Tutuklandı mı, Neden Tutuklandı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.03.2025 - 10:08

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) başlatılan soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Dört gündür gözaltında bulunan Ekrem İmamoğlu hakkında karar çıktı. Peki, Ekrem İmamoğlu Tutuklandı mı, Neden Tutuklandı?

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İBB’ye başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mart 2025 Çarşamba sabah saatlerinde gözaltına alındı.

İBB’ye başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mart 2025 Çarşamba sabah saatlerinde gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye soruşturma başlatıldı. İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

19 Mart günü gözaltına alınan İmamoğlu hakkında 23 Mart Pazar günü tutuklandı.

Ekrem İmamoğlu Tutuklandı mı?

Ekrem İmamoğlu Tutuklandı mı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mart günü gözaltına alındı. İmamoğlu 23 Mart Pazar günü tutuklandı.

İmamoğlu, 21 Mart 2025 Cuma günü ilk olarak Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü’nde ifade verdi. İBB Başkanı, tüm suçlamaları reddetti. İmamoğlu ilk ifadesinde şunları demişti:

'Gözaltına alındığım saatlerden, ifadeyi verdiğim şu ana kadar hissettiklerimden ifade anında sorulan sorulardan sonra kendimi; milletimiz, şehrimiz ve ülkemiz adına çok daha kötü hissettiğimi ifade etmek isterim. Türkiye’nin ulusal ve uluslararası birçok çözüme muhtaç konusu varken yukarıda sorulan sorular göstermiştir ki kumpas, uydurma, yalan ve komplo teorilerinden oluşan mesnetsiz suç isnatları ile gözaltına alındığım an itibariyle Türkiye’nin ve bütün dünyanın gündemine düşmüş olmak, ülkemizin itibarının ciddi zarar görmesi, demokrasi ve adaletin zedelendiğinin yaşanması çok üzücüdür. Milletimize ve ülkemize ödetilen bu bedelin karşılığını bu kötü niyetli suçlamaları hazırlayanlar asla ödeyemeyecekler.

Ben şahsen sadece kendi savunmamı yapmayacağım aynı zamanda bu hazırlığı yapan, bu suç isnatını bana yükleyen ve 16 milyon İstanbullunun gözaltına alınmış bir Belediye Başkanı dönemi yaşatan bu insanlarla ilgili yasal tüm haklarımı hayatım boyunca arayacağımı yargılanmaları için elimden geleni yapacağımı milletimin huzurunda söz veriyorum.

Önce adalet, sonra demokrasi ve bu kavramlarla güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti sürecinin Cumhuriyetimizin 2. Yüzyılına kazandırmak olacaktır. Kimsenin hakkının yenmediği hukuk sisteminin en üst seviyede adil olduğu, gençlerin umutlu olduğu, liyakatli bir yönetişim modelinin kamuda var olduğu bir gelecek için koşullar ne olursa olsun çalışmaya devam edeceğim.'

22 Mart 2025 Cumartesi günü öğle saatlerinde İmamoğlu, kent uzlaşısı’ soruşturmasıyla ilgili 10 sayfa ifade verdi. Bu ifadesinde de suçlamaları reddeden İmamoğlu, “Yürütülen soruşturmaların içinin boş, ahlak sınırlarını aşan uydurma sorularla dolu en güçlü dayanağını gizli tanık ifadelerine bağlamış olması ve gözaltına 3-5 gün kala hatalı tespitler içeren Masak raporlarıyla doldurulmuş, tarihe kara bir leke olarak geçecek süreç yaşatılmıştır.'

Ekrem İmamoğlu Neden Tutuklandı?

Ekrem İmamoğlu Neden Tutuklandı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu ve 99 isim hakkında, ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlarından soruşturma başlattı.

İmamoğlu’nun ‘yolsuzluk’ ve 'kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında ikinci ve üçüncü ifadeleri saat 22 Mart Cumartesi alınmaya başlandı. İfadeleri 23 Mart Pazar saat 02.00'de tamamlanan ve dört gündür gözaltına bulunan İmamoğlu hakkında karar çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart Pazar günü kaçma şüphesi ve delil karartma ihtimali gerekçe gösterilerek tutuklandı. Ekrem İmamoğlu 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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