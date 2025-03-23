Ekrem İmamoğlu Tutuklandı mı, Neden Tutuklandı?
Ekrem İmamoğlu Tutuklandı mı, Neden Tutuklandı?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) başlatılan soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Dört gündür gözaltında bulunan Ekrem İmamoğlu hakkında karar çıktı. Peki, Ekrem İmamoğlu Tutuklandı mı, Neden Tutuklandı?
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İBB’ye başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mart 2025 Çarşamba sabah saatlerinde gözaltına alındı.
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Ekrem İmamoğlu Tutuklandı mı?
Ekrem İmamoğlu Neden Tutuklandı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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